20 vở kịch kinh điển của Shakespeare - "nhà viết kịch đi trước thời đại"

Những tuyệt tác của Shakespeare của tác giả William Shakespeare và Edith Nesbit, tuyển tập 20 vở kịch kinh điển được chuyển thể thành truyện thiếu nhi vừa ra mắt độc giả.

Những vở kịch như Giấc mộng đêm hè, Vua Lear, Romea và Juliet… do nhà văn Edith Nesbit tuyển chọn và biên tập, được kể lại dưới dạng truyện kể sinh động, thú vị dành cho trẻ em.

Trong lời nói đầu của cuốn sách, những vở kịch của Shakespeare được nhận xét "phong phú nhất, thuần khiết nhất, tuyệt đẹp nhất mà một thiên tài có thể viết ra một cách không mệt mỏi".

Shakespeare truyền bá kiến thức bằng niềm thích thú. Chỉ riêng những vở kịch của ông (bỏ qua vấn đề khoa học đơn thuần) đã chứa đựng nhiều trí tuệ thực tiễn hơn toàn bộ học liệu bằng tiếng Anh.

Ông là bậc thầy của mọi điều thiện - lòng trắc ẩn, sự rộng lượng, lòng can đảm đích thực và tình yêu thương. Trí thông minh rực rỡ của ông được cắt ra thành "những ngôi sao nhỏ".

Khối lượng kiến thức vững chắc của ông được đúc kết thành từng mảng nhỏ và những câu châm ngôn do đó chúng được lan truyền rộng rãi, hiếm có một ngóc ngách nào trên thế giới nói tiếng Anh ngày nay mà không được ông khai sáng, hay có một vùng thôn dã nào mà không được các tác phẩm của ông làm phong phú thêm trong kho tàng văn học.

Sách còn có thêm phần tiểu sử ngắn gọn của Shakespeare; hướng dẫn phát âm những tên khó đọc; danh sách một loạt trích dẫn hay nhất từ các vở kịch, được sắp xếp theo chủ đề.

Với việc tái tạo những câu chuyện thú vị có trong các vở kịch của Shakespeare dưới hình thức đơn giản, cuốn sách không chỉ phù hợp với độc giả nhỏ tuổi, mà còn lôi cuốn các độc giả yêu thích văn học, yêu thích tác phẩm của Shakespeare.

Tiến sĩ Samuel Johnson nhận xét các tác phẩm của Shakespeare để lại cả một kho tàng tri thức về mặt kinh tế và xã hội.

"Tất cả nhà văn kế tục đều bắt chước và lấy cảm hứng từ ông; và có thể hoài nghi liệu rằng các đóng góp về những nguyên tắc mang tính lý thuyết hay những quy tắc mang giá trị thực tiễn cũng không nhiều hơn những giá trị mà ông đã cống hiến cho đất nước của mình", Samuel Johnson nói.

William Shakespeare (1564-1616) được coi là nhà thơ tiêu biểu, nhà văn vĩ đại nhất của nước Anh, là nhà viết kịch đi trước thời đại.

Tác phẩm của ông gồm khoảng 40 vở kịch, 154 bản sonnet và một số bài thơ. Kịch của ông đã được dịch sang rất nhiều ngôn ngữ và được trình diễn nhiều hơn tác phẩm của bất kỳ nhà viết kịch nào.

Shakespeare được mệnh danh là tác giả của mọi thời đại, các tác phẩm của ông được đánh giá cao nhất trong tất cả các tác phẩm kinh điển của văn học Anh.

Tác phẩm nổi bật: Romeo và Juliet, Macbeth, Hamlet, Giông tố, Vua Lear...

Edith Nesbit (1858-1924) là nhà văn, nhà thơ người Anh, một tác giả chuyên viết sách cho thiếu nhi.

Bà được coi là "nhà văn hiện đại đầu tiên viết cho trẻ em", đồng thời được ghi nhận là người đã sáng tạo ra những câu chuyện phiêu lưu hấp dẫn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng độc giả nhỏ tuổi qua hàng loạt tác phẩm xuất sắc.

Một số tác phẩm của Edith Nesbit: The story of the treasure seekers (1899), The Willbegoods (1901), The Rail Children - Những đứa trẻ đường tàu (1906)...