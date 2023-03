19 tuổi, Pax Thiên chứng tỏ nam tính bằng cách vén áo khoe cơ bụng

Mới đây nhất, Pax Thien khoe cơ bụng trước ống kính thợ săn ảnh (Ảnh: Hollywood Life).

Trong lần xuống phố mới nhất, Pax Thien đi một mình. Sự xuất hiện này của cậu thanh niên 19 tuổi thu hút sự chú ý, bởi Pax Thien vốn sống khá kín đáo, cậu ít khi xuống phố. Những khi Pax Thien xuất hiện trên đường phố thường là để hộ tống mẹ và các em đi mua sắm và giúp họ xách đồ.

Dạo gần đây, Pax Thien hay đi ra ngoài một mình. Mới đây nhất, cậu còn khoe cơ bụng trước ống kính thợ săn ảnh. Động thái này gây nên bất ngờ thú vị.

Trước nay, trong số các con của Angelina Jolie, Pax Thien là người con có phần kín tiếng nhất. Cậu thường tỏ ra không thoải mái trước sự xuất hiện của thợ săn ảnh, nhưng với hành động kéo áo khoe cơ bụng mới đây, có lẽ cậu thanh niên đang ngày càng trở nên tự tin, thoải mái trước sự quan tâm của truyền thông - công chúng dành cho mình.

Hiện tại, Pax Thien đã ở tuổi trưởng thành, cậu cho thấy một phong cách khác nhiều so với trước. Thời gian gần đây, Pax Thien hay ra ngoài hơn và cậu ra ngoài một mình vì những nhu cầu cá nhân, chẳng hạn như mua thực phẩm hay dắt chó đi dạo. Đây là những điều ít thấy ở Pax Thien trước đây. Hiện tại, Pax Thien thay đổi khá nhiều về phong cách sống.

Dạo gần đây, Pax Thien hay đi ra ngoài một mình (Ảnh: Hollywood Life).

Khi bắt gặp phóng viên ảnh theo dõi mình, Pax Thien giờ đây còn mỉm cười, khác hẳn với vẻ căng thẳng và khó chịu mà cậu thường thể hiện trước đây.

Việc Pax Thien xuất hiện ở bên ngoài nhiều hơn với vẻ tự tin, thoải mái khác nhiều so với trước cho thấy rằng cậu thanh niên đang vui vẻ tận hưởng cuộc sống của mình, cậu dần học cách sống độc lập vì giờ đây cậu đã ở vào tuổi trưởng thành.

Hiện tại, trong số các con của Angelina Jolie và Brad Pitt thì Maddox (21 tuổi) và Pax Thien (19 tuổi) được xem là đã trưởng thành. Pax Thien lựa chọn theo đuổi công việc trong lĩnh vực nghệ thuật. Cậu thanh niên đã từng tham gia vào hai dự án phim do mẹ nuôi thực hiện. Hiện tại, Maddox và Pax Thien đang cùng thực hiện dự án phim Without Blood với Angelina Jolie.

Chia sẻ về sự hợp tác trong công việc với hai con trai, Angelina Jolie cho hay: "Chúng tôi làm việc với nhau rất ăn ý". Bên cạnh dự án phim Without Blood, Pax Thien còn từng làm việc trên phim trường First They Killed My Father - một bộ phim do Angelina Jolie thực hiện hồi năm 2017. Nói về Pax Thien, Angelina cho biết cậu thanh niên làm việc rất chăm chỉ và có trách nhiệm.

Hiện tại, Pax Thien đã ở tuổi trưởng thành, cậu cho thấy một phong cách khác nhiều so với trước (Ảnh: Hollywood Life).

Pax Thien cùng mẹ đi mua đồ cho cún cưng (Ảnh: Hollywood Life).

Theo một số nguồn tin, bên cạnh lĩnh vực làm phim, Pax Thien Jolie-Pitt còn muốn trở thành họa sĩ. Theo nguồn tin của tờ tin tức New York Post (Mỹ), Pax Thien không muốn mình nhận được sự chú ý vì là con của hai ngôi sao Hollywood, nên cậu sẽ không sử dụng tên thật của mình khi hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật. Nhiều khả năng Pax Thien sẽ sử dụng nghệ danh.

Pax Thien muốn theo đuổi cách thể nghiệm nghệ thuật đa phương tiện. Cậu thanh niên 19 tuổi sẽ sử dụng các phương tiện công nghệ và nhiều phương pháp truyền tải nghệ thuật đa dạng trong quá trình biểu đạt phong cách nghệ thuật của mình. Pax Thien được cho là muốn theo đuổi phong cách nghệ thuật trừu tượng.

Pax Thien thể hiện sự nghiêm túc với hướng đi mà mình lựa chọn. Hiện tại, cậu được cho là đang tích cực chuẩn bị cho triển lãm khởi nghiệp. Hiện chưa rõ mức giá mà Pax Thien đặt ra cho các tác phẩm của mình.

Pax Thien khi được mẹ đưa tới Việt Nam nhiều năm về trước (Ảnh: Hollywood Life).

Trước nay, trong số các con của Angelina Jolie, Pax Thien là người con có phần kín tiếng nhất (Ảnh: Hollywood Life).