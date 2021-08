15 tuổi, Suri Cruise khoe chân thon, dáng chuẩn như người mẫu

Dân trí Cô con gái 15 tuổi của tài tử "Nhiệm vụ bất khả thi" Tom Cruise luôn thu hút sự quan tâm của giới săn tin mỗi khi xuống phố.

Mới đây, cánh săn ảnh bắt gặp hai mẹ con Suri Cruise và Katie Holmes trên phố New York, Mỹ. Cô bé 15 tuổi lập tức trở thành tâm điểm khi khoe đôi chân thon dài, chiều cao nổi bật và dáng vóc cân đối với quần short và áo crop top hở eo.

Ngày 14/8, Suri Cruise thu hút sự chú ý của giới săn tin khi xuất hiện trên đường phố New York (Mỹ) cùng mẹ ruột, nữ diễn viên Katie Holmes.

Khi bắt gặp giới săn tin, Suri Cruise lập tức lấy tay che phần ngực.

Dáng vóc như người mẫu của con gái Tom Cruise và Katie Holmes khi bước vào tuổi 15.

Suri Cruise được khen kế thừa gene tốt của cả cha và mẹ nên sở hữu thần thái và nhan sắc "vạn người mê".

Khi phát hiện thấy giới săn tin, Suri Cruise lập tức lấy tay che vòng một. Dù tiếp xúc với giới săn ảnh từ khi còn nhỏ nhưng việc thường xuyên bị chụp hình khi xuống phố cũng không khiến Suri Cruise cảm thấy thoải mái. Cô thiếu nữ 15 tuổi và mẹ nhanh chóng di chuyển để tránh ống kính của giới săn tin.

Suri Cruise chào đời vào năm 2006 và được truyền thông gọi là "công chúa Hollywood" vì là con gái ruột duy nhất của Tom Cruise và Katie Holmes. Hình ảnh Suri thuở bé tràn ngập các tạp chí danh tiếng và cô bé được cha mẹ nuôi dưỡng trong nhung lụa.

Năm 2012, khi bố mẹ ly hôn, Suri Cruise theo mẹ tới New York, Mỹ, sống rồi làm quen với cuộc sống của một người bình thường. Trong gần 9 năm qua, Suri Cruise được cho rằng không gặp bố hay có mối liên hệ với người cha nổi tiếng.

Từ khi cha mẹ ly hôn, Suri Cruise sống với mẹ ruột. Ở tuổi dậy thì, cô bé sở hữu nhan sắc ngọt ngào, quyến rũ.

Nguyên nhân là do Tom Cruise sùng đạo và khi vợ cũ và con gái tách rời khỏi cuộc sống của anh, Suri được mẹ cho cải đạo. Theo thỏa thuận ly hôn, Tom được phép gặp Suri 10 ngày/tháng nhưng ngôi sao của Nhiệm vụ bất khả thi đã từ chối gặp con gái vì cô bé không theo đạo Scientology.

Tom Cruise bị dư luận chỉ trích vì bỏ rơi con gái, thay đổi thái độ ngay sau khi ly hôn với Katie Holmes. Ngoài ra, dù là nam diễn viên được trả lương cao nhất thế giới, Tom Cruise không gặp lại con và cũng không trợ cấp cho hai mẹ con Katie.

Katie Holmes cho biết, cô muốn con gái có một tuổi thơ thật bình thường như mọi đứa trẻ cùng trang lứa nhưng việc là con gái của một ngôi sao nổi tiếng thế giới cũng khiến Suri không bao giờ được cánh săn tin "buông tha" khi xuống phố.

Gần đây, Katie Holmes khá bận rộn với hai bộ phim mới nhưng vẫn tranh thủ thời gian bên con gái. Nữ diễn viên vừa đóng xong một bộ phim về đặc vụ FBI và đang quay dở một bộ phim điện ảnh khác do chính cô viết kịch bản, đạo diễn. Đây là phim thứ hai Katie đảm nhiệm vai trò đạo diễn sau phim truyền hình All We Had vào năm 2016.

Suri Cruise là thiếu nữ "hot" nhất Hollywood hiện nay dù chưa gia nhập làng giải trí vì nhan sắc nổi bật và là con gái của cặp sao nổi tiếng thế giới.

Suri Cruise có một cuộc sống vô cùng bình dị nhưng không tránh khỏi sự tò mò, theo sát của giới săn tin.

Tuổi 15 ngọt ngào của "công chúa Hollywood" Suri Cruise

Mi Vân

Theo DM