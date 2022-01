Xuân về trên đỉnh Phù Vân miền Tây

Tour du lịch "Thiên đường màu nắng"

Thất Sơn là một vùng đột khởi nhô cao có 7 ngọn được gọi là "Bửu sơn" - non thiên của trời đất, giữa mênh mông đồng bằng phẳng lặng phù sa của sông Mê Kông, nằm trọn trong địa phận tỉnh An Giang.

Mặc dù huyền tích Thất Sơn còn chơi vơi giữa thực và ảo, nhưng vùng đất này vẫn chiếm vị trí quan trọng trong tâm thức người dân Nam Bộ. Trước thềm năm mới, nàng xuân đã về bản lãng làm duyên trên "đỉnh phù vân", mang "lộc" về cho phố núi phồn vinh, thịnh vượng hơn. Tâm điểm là KDL điện mặt trời An Hảo đang là hiện tượng cực "hot" hút khách, kiến tạo diện mạo mới cho bức tranh cung đình tâm linh thêm phần lộng lẫy.

Thiên đường du lịch đốn tim du khách gần xa.

Tour du lịch "Thiên đường màu nắng"

Trời xanh, mây trắng, sợi nắng vàng óng ả nhẹ buông là lúc những đóa hoa solar hướng về vầng dương hút nắng. KDL điện mặt trời An Hảo được ví như viên ngọc diễm lệ, lấp lánh "xuất thần" từ lưng chừng phố núi. Xa xa là những mảng núi rừng ngát xanh vẽ nên bối cảnh thần tiên thoát tục, toàn cảnh phô bày trong ánh hào quang diệu kỳ đổi màu độc lạ. Khung giờ vàng chiêm ngưỡng vẻ đẹp trác tuyệt nơi đây trọn vẹn nhất là lúc bình minh hay lúc chiều tà (7h30 đến 11h trưa, chiều từ 16h chiều đến 20h tối).

Hoàng hôn nhuộm hồng một góc trời phố núi.

Khoảnh khắc hoàng hôn trên "Thủy đài Sao Mai" quá đỗi ngọt ngào, lãng mạn, những tia nắng ngã về chiều hối hả vàng rực pha chút ánh đỏ tía một góc trời, đó chính là nguồn cảm hứng bất tận, đánh thức những cung bậc cảm xúc để sáng tác thi ca.

Chầm chậm ngắm "kinh đô điện mặt trời" lên đèn, hai gam màu sáng tối hòa hợp tan vào nhau một cách đồng điệu cực kỳ đẹp mắt. Ai ai cũng trầm trồ, say mê quên lối cũng chính là lý do làm khuynh đảo thị trường du lịch trong thời gian gần đây.

Khách đoàn học sinh - sinh viên ngắm thảo nguyên xanh từ trên cao.

Không gian của bản "tình ca du mục" được tái hiện, thảo nguyên bát ngát mênh mông đồng cỏ xanh rờn mơn mởn, đàn cừu thung thăng dạo mát, di chuyển nhẹ nhàng mượt mà như làn nước chảy khi ngắm chúng từ góc nhìn trên cao. Những chú cừu rất đáng yêu và dễ tính còn say sưa chơi đùa, cư xử dịu dàng nhất là với khách nhí. Tại đại bản doanh cừu này, mấy chú cừu nhỏ được chăm bẵm, nâng niu được bồi bổ toàn cỏ tươi non nên chúng rất xinh xắn, mũm mĩm. Khung cảnh bình lặng, trầm mặt phảng phất phần thảo nguyên thu nhỏ ở Châu Âu, check - in hồ thiên cảnh thơ mộng du khách sẽ có những bức ảnh đẹp, xịn xò mang về.

Du khách thỏa sức chơi đùa cùng đàn cừu hiếu khách.

Hoa viên rực rỡ sắc màu, cụ mai vàng dáng rất quý, chồi non lộc biếc đang tràn trề nhựa sống báo hiệu nàng xuân đã về. Khung cảnh khiến lòng người nô nức như là đã Tết nào là đèn lồng, câu đối đỏ, tiểu cảnh bay trí bằng tre lá, rơm rạ... đậm chất cổ truyền

Tour mới lạ, trải nghiệm loại hình du lịch "thiên đường màu nắng" hòa mình vào thiên nhiên song song khám phá Solar farm đồ sộ khiến ai nấy cũng trầm trồ, say mê quên lối cũng chính là lý do thu hút lượt tham quan khách đi phượt lẫn khách đoàn.

Huyền diệu "Phật Thủ" hóa thạch

Men theo vách núi du khách có thể ngắm nhìn những kỳ hoa dị thảo đất Phương Nam, những bộ rễ cây to tướng chen đá vươn ra sức sống mãnh liệt, thân xù xì thay bao lớp vỏ, những thanh âm vang vọng từ đại ngàn. Thử ra sức hít hà hương thơm thanh khiết của núi rừng buổi sáng, nhịp chân đều đặn sẽ thấy lòng thanh thản và bình yên. Sương mù giăng kín, trên đỉnh núi cao trập trùng lãng đãng những đám "mây xuân" phủ trắng xóa một vùng trời. Thấp thoáng xa xa, những tấm pin xanh uốn lượn trải dài đến tận chân trời, dệt thành những dải lụa vắt võng đong đưa giữa lưng chừng mây núi.

Có lẽ vì biết mình đang bước đi trên vùng đất linh thiêng nhất với cái tâm bình dị nhất, một lòng kính Phật và say sưa trước cái đẹp đất trời. Dẫn lối mòn quanh co, đưa du khách "mục sở thị" phật thủ hóa thạch độc nhất vô nhị ở miền Tây, theo lời dân gian thường ca tụng "Tu Phật núi Yên, tu tiên Bảy Núi" gắn liền với huyền tích nơi tu luyện của nhiều tu sĩ, đạo giáo...

Phật thủ hóa thạch - kiệt tác tâm linh của tạo hóa.

Một đoàn khách sinh viên Đại học Cần Thơ đi du khảo phấn khởi ngắm nhìn và trầm ngâm chia sẻ: "Vận mệnh của bạn nằm trong bàn tay bạn. Mọi sự tốt đẹp đều do mình quyết định mà thôi". Một trong những thông điệp lan tỏa năng lượng tích cực, động lực để phấn đấu không phó mặc cho số phận do chính du khách chiêm nghiệm được.

Khung cảnh nơi đây như một bức tranh sơn thủy khổng lồ của người họa sĩ thiên nhiên phóng khoáng vừa trầm mặc cổ kính âm thầm tự hào trên khuôn mặt đơn sơ điểm trang bởi công trình mang tầm vóc vĩ đại với gam rực rỡ. Nghênh đón tân niên bằng một chuyến du xuân về KDL. Điện mặt trời An Hảo để thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, dịp gia đình tề tựu, sum vầy.