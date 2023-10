Xác minh vị khách nước ngoài chửi "độc" bảo vệ khu du lịch ở Ninh Bình

Chiều 17/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, Trung tâm Xúc tiến du lịch (của Sở) đang phối hợp với phòng nghiệp vụ, Công an tỉnh Ninh Bình điều tra, xác minh thông tin về nam du khách nước ngoài có hành vi lăng mạ, xúc phạm bảo vệ Khu du lịch Thung Nham.

Xác minh ban đầu cho thấy, người đàn ông nước ngoài có lời lẽ xúc phạm, chửi "độc" bảo vệ Khu du lịch Thung Nham (xã Ninh Hải, Hoa Lư, Ninh Bình) tên là King Sean, quốc tịch Thái Lan (không phải người Anh). Người đàn ông này đến Việt Nam du lịch, sau đó đi xe máy tới Ninh Bình.

Tại Ninh Bình, ông King Sean thuê phòng lưu trú ở homestay (huyện Hoa Lư), điều khiển xe máy đến Khu du lịch Thung Nham. Tại khu du lịch, ông King Sean đỗ xe ở khu vực ô tô thì được nhân viên bảo vệ nhắc nhở di chuyển đến nơi gửi xe máy.

Khi đến điểm gửi xe máy, King Sean đã có những lời lẽ xúc phạm, lăng mạ người bảo vệ. Hình ảnh kèm những lời nói trong video được ông King Sean đăng lên kênh Youtube (hiện đã ẩn) cho thấy, nam du khách đã chửi "độc" nhân viên bảo vệ.

Cụ thể, ông King Sean có lời nói như: "You got nothing better to do. I hope your family got shot in the Vietnam war. I hope napalm stuck to your children…". (Tạm dịch: Chúng mày không có gì tốt hơn để làm cả. Tao mong cả nhà mày bị bắn hết trong chiến tranh. Con cái mày cũng bị dính bom napalm).

Bị King Sean chửi, do bất đồng ngôn ngữ nên nam bảo vệ chỉ có thể đáp lại là: "No". Chưa dừng lại, người đàn ông nước ngoài sau đó còn nói thêm: "Hãy kiểm tra con cái chúng mày có dính bom napalm hay chưa".

Ông King Sean - người có những lời lẽ xúc phạm, lăng mạ bảo vệ khu du lịch Thung Nham (Ảnh cắt từ video trên kênh Youtube Sean King).

Những lời ông King Sean nói được ghi rõ trong video. Tiếp đó là việc nhân viên bảo vệ thu tiền giữ xe của khách 10.000 đồng và trao đổi về việc trả tiền thừa.

Hiện ông King Sean hiện không còn ở Ninh Bình, đã di chuyển ra Quảng Ninh. Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình đang phối hợp tìm tung tích của nam du khách.

"Sau khi làm rõ các hành vi ứng xử thiếu văn minh của vị khách quốc tế, cơ quan chức năng sẽ có biện pháp xử lý phù hợp. Trong đó, yêu cầu phải xin lỗi nhân viên bảo vệ...", đại diện Sở Du lịch Ninh Bình thông tin.

Lãnh đạo Khu du lịch Thung Nham cho biết, đơn vị đã kiểm tra camera an ninh ghi lại hình ảnh về nam du khách King Sean trong thời gian đến tham quan tại đây. Khu du lịch mong sớm tìm ra người đàn ông nước ngoài đã có hành vi thiếu văn minh để xử lý, đòi lại sự công bằng cho nhân viên bảo vệ.