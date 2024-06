Vũng Tàu là điểm du lịch "tránh nóng" được khách Việt tìm kiếm nhiều nhất

Theo công bố của nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda ngày 17/6, tổng lượt tìm kiếm các điểm đến du lịch nội địa trong tháng 4 tăng 12%. Trong đó, các điểm đến ven biển và đồi núi được tìm kiếm nhiều nhất cho kỳ nghỉ tháng 4, chiếm 80% trong số 10 lượt tìm kiếm hàng đầu.

Cụ thể, Vũng Tàu và Phan Thiết là hai điểm đến được yêu thích nhất, dẫn đầu trong lượt tìm kiếm về các điểm du lịch tránh nóng ven biển. Kế đó, Đà Nẵng và Nha Trang cũng là những điểm có lượt tìm kiếm cao nhờ có bờ biển đẹp và khí trời mát mẻ.

Biển và đồi núi là lựa chọn hàng đầu của du khách Việt trong đợt nắng nóng (Ảnh: Agoda cung cấp).

Theo Agoda, số liệu này cho thấy sự quan tâm lớn của du khách nội địa đối với các điểm đến tránh nóng trong mùa hè này, đồng thời cũng phản ánh xu hướng du lịch biển của khách nội địa trước thời tiết nắng nóng gay gắt.

Bên cạnh các điểm du lịch biển, Đà Lạt cũng thu hút một lượng lớn du khách nhờ có khí hậu se lạnh, mang đến cảm giác mát mẻ, dễ chịu.

"Việc ưu tiên lựa chọn các điểm đến ở biển và núi cho thấy nhu cầu tìm kiếm sự thoải mái để nghỉ ngơi tránh nóng của du khách, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của các giải pháp du lịch nội địa linh hoạt", ông Vũ Ngọc Lâm - Giám đốc Agoda Việt Nam - chia sẻ.

Đơn vị này cho rằng, việc lựa chọn điểm đến ven biển và đồi núi không chỉ hé lộ thói quen du lịch hiện tại mà còn góp phần định hình xu hướng du lịch tổng thể, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của khách nội địa đối với các điểm đến du lịch trong nước.

Xu hướng khám phá các điểm du lịch địa phương đang góp phần hồi sinh ngành du lịch nội địa, thúc đẩy kinh tế địa phương và tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên đa dạng, phong phú của đất nước.

Du khách ngắm cảnh ở Mũi Ninh Phong Vũng Tàu (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Theo thông tin được Phòng văn hóa Truyền thông TP Vũng Tàu chia sẻ với phóng viên Dân trí, tổng lượng khách tham quan, du lịch, giải trí lưu trú tại các khách sạn, khu du lịch, bãi biển trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong tháng 5 là 455.000 lượt khách (tăng 17% so với cùng kỳ năm 2023).

Trong đó khách lưu trú khoảng 187.000 lượt khách, riêng khách lưu trú quốc tế là 8.000 lượt khách, khách lưu trú trong nước là 179.000 lượt khách. Còn khách đến tham quan trong ngày khoảng 268.000 lượt khách.

Tổng doanh thu du lịch ước tính đạt 591.000 tỷ đồng (tăng khoảng 18% cùng kỳ năm 2023). Riêng doanh thu lưu trú khoảng 275.000 tỷ đồng, doanh thu lữ hành khoảng 31.000 tỷ đồng và doanh thu khác là 285.000 tỷ đồng.

Bãi biển Nha Trang đông du khách vào sáng sớm (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí tại TP Nha Trang, trong 2 ngày cuối tuần vừa qua, lượng khách đổ về đây đông đúc, một phần vì đang diễn ra Liên hoan du lịch biển Nha Trang năm 2024 với chủ đề "Vịnh ngọc Nha Trang bừng sáng" từ ngày 13 đến 16/6.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa - cho biết tháng 5/2024 tổng lượt khách do cơ sở lưu trú du lịch phục vụ ước đạt 830.000 lượt khách (tăng gấp 1,8 lần so với cùng kỳ năm 2023).

Trong đó khách quốc tế ước đạt 400.000 lượt khách (gấp 2,7 lần so với cùng kỳ), khách nội địa ước đạt 430.000 lượt (gấp 1,4 lần so với cùng kỳ). Tổng doanh thu từ khách du lịch ước đạt 4.200 tỷ đồng (gấp 2,3 lần so với cùng kỳ).