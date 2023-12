Vũng Tàu được kỳ vọng sẽ là trung tâm du lịch quốc tế chất lượng cao

Bãi biển Vũng Tàu.

Sự chuyển mình mạnh mẽ của du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu

Trong quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, Bà Rịa - Vũng Tàu xác định du lịch và đô thị là một trong 4 trụ cột kinh tế quan trọng của tỉnh, bên cạnh công nghiệp, cảng biển - logistics và dịch vụ.

Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng đặt ra mục tiêu "Phát triển TP Vũng Tàu thành trung tâm du lịch chất lượng cao đẳng cấp quốc tế". Đây là tiền đề để tỉnh khẳng định tiềm năng, nâng tầm du lịch ở địa phương.

Bà Rịa - Vũng Tàu sở hữu 305km bờ biển, trong đó khoảng 156km là các bãi tắm đẹp, bằng phẳng, nước trong xanh cùng các di tích văn hóa lịch sử và cơ sở vật chất phục vụ lưu trú được đầu tư hiện đại.

Nhiều cái tên nổi tiếng thế giới đã nhận ra tiềm năng của Bà Rịa - Vũng Tàu và xây dựng các khu du lịch chất lượng cao, tầm vóc quốc tế như: The Grand - Ho Tram strip, Six Senses Côn Đảo, The Imperial, Pullman, Marina Bay resort…

Sự đổi mới này tạo nên bức tranh khởi sắc để phát triển chuỗi đô thị du lịch Vũng Tàu, Long Hải, Phước Hải, Lộc An, Hồ Tràm, Bình Châu và Khu du lịch Quốc gia Côn Đảo.

Khu du lịch khoáng nóng Bình Châu (Ảnh: T.C).

Cũng nhờ hành động nhanh chóng và quyết liệt, du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu đã có sự phục hồi, bứt phá ấn tượng hậu Covid-19. Năm 2022, hầu hết các khách sạn, resort tại tỉnh đều đạt mức doanh thu, lượng khách tương đương hoặc cao hơn năm 2019 từ 20% - 30%.

Tính đến hết tháng 10/2023, Bà Rịa - Vũng Tàu đón hơn 12,6 triệu lượt khách, tăng 21,98% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng khách lưu trú hơn 3,7 triệu lượt, riêng khách quốc tế lưu trú ước đạt 216.603 lượt, tăng 68% so với cùng kỳ.

Từ tháng 9-11/2023, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải liên tục đón các siêu tàu du lịch biển quốc tế, mang theo hàng nghìn lượt khách từ nhiều quốc gia châu Âu, Á, Mỹ... Cụ thể, trong tháng 11 đón tiếp, phục vụ 3 chuyến tàu biển quốc tế thuộc hãng Celebrity Cruises đến Việt Nam.

Trước đó, cuối tháng 8/2023, Spectrum of the Seas - một trong 10 siêu tàu du lịch của thế giới đã dừng chân tại cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, mang theo gần 4.000 du khách và thuyền viên. Đây là lần thứ 3 trong năm tàu du lịch này cập cảng tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hạ tầng hiện đại chắp cánh cho du lịch đẳng cấp quốc tế

Kế hoạch hành động số 58/KH-UBND của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm hiện thực hóa Nghị quyết 24-NQ/TW nêu rõ nhiệm vụ: tập trung triển khai quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 14/1/2021 của UBND tỉnh nhằm nâng cao chất lượng đô thị, bảo đảm hiện đại, thông minh, kết nối với các đô thị lớn trong khu vực và trên thế giới; phát triển đô thị theo hướng đô thị xanh và bền vững, tăng cường không gian xanh, bảo vệ các vùng sinh thái, cảnh quan tự nhiên đặc trưng, nguồn nước và các hành lang xanh của tỉnh.

Bên trong tổ hợp du lịch Bình Châu (Ảnh: T.C).

Bên cạnh đó, hoàn thiện hệ thống hạ tầng các khu công nghiệp bảo đảm yêu cầu đồng bộ, hiện đại, cạnh tranh; hình thành vành đai công nghiệp, đô thị, dịch vụ, logistics dọc hành lang đường vành đai 4 TPHCM và đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn thuộc địa bàn tỉnh cũng được chú trọng.

Với yêu cầu đặt ra về hạ tầng trong tương lai như kế hoạch hành động số 58 nêu trên, tỉnh đang thúc đẩy trong việc hình thành một đô thị du lịch hiện đại, tân tiến, thông minh, an toàn và chất lượng tại thành phố trung tâm Vũng Tàu.

Hiện Vũng Tàu có 3 tuyến kết nối dẫn vào thành phố là đường 30/4, đường 2/9 và đường 3/2. Ba tuyến giao thông huyết mạch này được đầu tư quy mô, đáp ứng tiêu chí mỹ quan đô thị bậc cao, tạo ấn tượng và cảm tình với du khách từ cửa ngõ.

2 cây cầu Cỏ May và Cửa Lấp là mắt xích quan trọng kết nối các tuyến ven biển với Vũng Tàu, khơi thông dòng đầu tư đến các địa phương, tạo hành lang rộng rãi, bề thế bao quanh vùng trung tâm. Nhờ hệ thống giao thông tiện lợi và an toàn, du khách đến Vũng Tàu di chuyển dễ dàng tới các điểm du lịch nổi tiếng như bãi Trước, bãi Sau, hòn Bà, bãi Dứa...

Ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh, cho hay, để nâng tầm du lịch, tỉnh ưu tiên dành quỹ đất có vị trí thuận lợi để thu hút đầu tư từ những tổ hợp du lịch quy mô lớn với các thương hiệu quốc tế cao cấp.

Ngoài ra, địa phương còn tăng thêm nguồn lực để nâng cao chất lượng các bãi tắm; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động du lịch; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch, nhất là nhân lực chất lượng cao.

Với tinh thần tích cực phát triển chuỗi đô thị du lịch biển theo mô hình đô thị xanh cùng hệ thống hạ tầng ngày càng đồng bộ, du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu mỗi năm một gần hơn với nhóm khách có mức chi tiêu cao, đưa địa phương trở thành trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế.