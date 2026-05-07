Vụ hét giá 100.000 đồng một cây kem: Phạt gần 3,5 triệu đồng

Ngày 7/5, lãnh đạo phường Nha Trang xác nhận đã ký, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính gần 3,5 triệu đồng đối với ông P.T.D. (55 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) - người bán hàng rong bị du khách Thái Lan phản ánh bán kem với giá cao tại khu vực công viên bờ biển Nha Trang - về 3 hành vi vi phạm.

Cụ thể, ông D. đã bán hàng hóa nhỏ lẻ trên vỉa hè tại tuyến phố có quy định cấm bán hàng; đi vào khu vực cấm; không niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ theo quy định.

Công an phường Nha Trang làm việc với người bán hàng rong bị phản ánh bán kem với giá cao bất thường (Ảnh: Khắc Thinh).

Tổng mức xử phạt là gần 3,5 triệu đồng. Trong đó, hành vi bán hàng tại khu vực cấm bị phạt 225.000 đồng; đi vào khu vực cấm bị phạt 2,5 triệu đồng; không niêm yết giá bị phạt 750.000 đồng.

Ngoài xử phạt hành chính, cơ quan chức năng còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là trừ 2 điểm giấy phép lái xe đối với hành vi đi vào khu vực cấm. UBND phường Nha Trang cũng buộc ông D. thực hiện niêm yết giá theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, sáng 2/5, du khách Thái Lan phản ánh việc mua một cây kem tại Nha Trang với giá 100.000 đồng. Mức giá này khiến du khách bất ngờ, dẫn đến tranh cãi giữa hai bên. Cuối cùng, người mua thanh toán 50.000 đồng cho một cây kem. Nữ du khách cho biết cây kem có vị không ngon nên chỉ ăn một ít rồi bỏ đi.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND phường Nha Trang đã đề nghị các cơ quan chuyên môn vào cuộc kiểm tra.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông D. thừa nhận có bán kem cho 2 du khách Thái Lan. Tuy nhiên, ông cho rằng do hiểu nhầm khách hỏi mua 2 cây nên đã báo giá tổng cộng 100.000 đồng. Sau đó, do không đồng ý mức giá 50.000 đồng cho một cây kem, nên du khách chỉ trả 20.000 đồng cho sản phẩm đã mua.

Theo lãnh đạo UBND phường Nha Trang, trình bày của ông D. không thống nhất với phản ánh của du khách nên vụ việc đã được chuyển đến Công an phường để tiếp tục xác minh. Trước mắt, địa phương xử lý ông D. đối với 3 hành vi vi phạm nêu trên.