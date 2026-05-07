Chủ nhà hàng bị xử phạt sau phản ánh "tôm sú hóa tôm thẻ"

Ngày 7/5, ông Nguyễn Văn Hảo, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 3 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh), cho biết đã xử phạt chủ nhà hàng L.H. (địa chỉ tại phường Vũng Áng) số tiền 1,5 triệu đồng về hành vi không niêm yết giá hàng hóa theo quy định.

Cùng với đó, đơn vị này cũng nhắc nhở cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch về giá cả và hàng hóa nhằm tránh ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch, ẩm thực Hà Tĩnh.

Thông tin phản ánh của thực khách gây xôn xao (Ảnh: Dương Nguyên).

Trước đó, vào tối 3/5, một nhà hàng tại khu vực cảng Vũng Áng (phường Vũng Áng, Hà Tĩnh) bị "tố" có dấu hiệu phục vụ món ăn không đúng với yêu cầu của khách.

Theo phản ánh, một gia đình đến ăn hải sản tại nhà hàng L.H., gọi 500g ngao hai vòi, 500g mực nhảy và 500g tôm sú. Tuy nhiên, khi món ăn mang ra, thực khách cho rằng nhà hàng đã đưa tôm thẻ thay cho tôm sú.

Vị khách cho biết đã hỏi lại cả nhân viên và chủ nhà hàng nhưng đều nhận câu trả lời đây là tôm sú. Người này còn phản ánh trong lúc tranh cãi, một nam nhân viên mặc áo vàng có ý định lao vào hành hung và buông lời lẽ chửi bới khách. Sự việc sau đó được mọi người can ngăn.

Khu vực nhà hàng ẩm thực tại Vũng Áng (Ảnh: Văn Nguyễn).

Ngày 4/5, bà C.T.L. (59 tuổi, chủ nhà hàng) xác nhận có xảy ra cãi vã giữa nhân viên và khách hàng. Thời điểm đó, nhà hàng không có sẵn tôm sú nhưng chưa cập nhật lại thông tin trên menu (thực đơn).

Thay vào đó, họ đã làm món tôm thẻ và bán với giá 550.000 đồng/kg, còn tôm sú giá thị trường khoảng 1,2 triệu đồng/kg.

Chủ nhà hàng thừa nhận lỗi này hoàn toàn thuộc về phía nhà hàng nhưng không có ý định lừa dối khách hàng mà chỉ thiếu sót trong việc cập nhật thực đơn.

Cũng theo chủ nhà hàng, do dịp lễ lượng khách tăng cao, nhân viên phục vụ không kịp thời và thiếu bình tĩnh khi xử lý tình huống dẫn đến xảy ra to tiếng. Sau sự việc, phía nhà hàng quyết định thu hồi phần tôm thẻ đã phục vụ và chỉ tính tiền các món khác.