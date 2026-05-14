Vinpearl ra mắt Vinfun - dòng khách sạn thế hệ mới

VinFun là dòng khách sạn thế hệ mới, hướng tới thế hệ du khách ngày càng đề cao trải nghiệm cá nhân, cảm xúc không gian và dấu ấn riêng trong mỗi hành trình. Với quy mô vừa phải, vận hành linh hoạt cùng thiết kế giàu cá tính, VinFun mang tới những trải nghiệm lưu trú được phát triển riêng biệt cho từng nhóm khách hàng.

Thay vì mở rộng theo hướng đại trà, VinFun tập trung phát triển những mô hình lưu trú có ý tưởng rõ ràng, giàu bản sắc và cảm hứng riêng biệt - nơi mỗi thương hiệu đại diện cho phong cách tận hưởng điểm đến khác nhau của thế hệ du khách hiện đại.

Trong đó, Raha by VinFun được định vị là dòng khách sạn mang phong cách modern classic dành cho gia đình, tập trung vào trải nghiệm lưu trú tiện nghi, chỉn chu và đáng tin cậy. Thương hiệu hướng tới những gia đình hiện đại, khách nghỉ ngắn ngày và nhóm du khách yêu thích các kỳ nghỉ nhẹ nhàng, thuận tiện nhưng vẫn đủ tinh tế để tận hưởng thời gian bên nhau.

Không gian Raha by VinFun nổi bật với gam màu trang nhã, ánh sáng tự nhiên và thiết kế đề cao sự thư giãn. Từng chi tiết được tối ưu theo hướng tiện nghi, gần gũi và phù hợp với nhịp sinh hoạt của gia đình hiện đại, tạo nên cảm giác nghỉ dưỡng nhẹ nhàng nhưng vẫn chỉn chu trong từng trải nghiệm lưu trú.

Raha by VinFun được định vị là dòng khách sạn midscale classic dành cho gia đình (Ảnh: CĐT).

Mô hình vận hành tinh gọn nhưng đồng bộ, tích hợp đầy đủ các tiện ích thiết yếu trong cùng một không gian liền mạch, từ khu vực sảnh đón, phòng nghỉ đến nhà hàng phục vụ bữa sáng. Với quy mô hợp lý và trải nghiệm được cá nhân hóa tốt hơn, Raha by VinFun mang đến cảm giác thoải mái, dễ chịu và phù hợp với nhu cầu nghỉ dưỡng thực tế của nhiều thế hệ cùng lưu trú.

Nếu Raha by VinFun đề cao sự ấm cúng và tiện nghi dành cho gia đình, thì Otika by VinFun lại đại diện cho phong cách lưu trú trẻ trung, giàu cảm hứng và đậm hơi thở nhịp sống bản địa. Thương hiệu hướng tới nhóm du khách hiện đại yêu thích dịch chuyển, tìm kiếm những không gian lưu trú có chất riêng và xem trải nghiệm lưu trú như một phần của hành trình tận hưởng điểm đến.

Otika by VinFun được phát triển với tinh thần phóng khoáng, trẻ trung và giàu năng lượng. Các không gian mở và linh hoạt giúp lưu trú, thư giãn và kết nối được tích hợp trong cùng một hành trình liền mạch, nơi mỗi khu vực đều mang màu sắc riêng của điểm đến và khơi gợi cảm hứng khám phá.

Khu vực sảnh kết hợp travel lounge (phòng chờ), quầy bar và không gian cà phê không chỉ đáp ứng nhu cầu tiện ích, mà còn trở thành điểm gặp gỡ, check-in (chụp ảnh) và tận hưởng nhịp sống địa phương theo cách năng động và giàu tính tương tác.

Otika by VinFun được thiết kế đặc biệt phù hợp với nhóm khách du lịch có cá tính riêng (Ảnh: CĐT).

Thiết kế của Otika by VinFun mang tinh thần tropical lifestyle (phong cách nhiệt đới) với màu sắc nổi bật, chất liệu gần gũi và nhiều điểm nhấn giàu năng lượng. Hệ tiện ích được tổ chức theo hướng tinh gọn, tập trung vào các nhu cầu thiết thực của khách hàng hiện đại: từ nghỉ ngơi, làm việc linh hoạt đến kết nối và khám phá trong suốt hành trình lưu trú.

Mỗi khách sạn thuộc dòng VinFun được phát triển với quy mô vừa và nhỏ, đề cao tính thiết kế, cảm xúc không gian và trải nghiệm mang dấu ấn riêng thay vì mô hình lưu trú đại trà. Chính tinh thần boutique lifestyle cùng khả năng phản ánh cá tính của từng điểm đến là yếu tố giúp VinFun tạo khác biệt trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái lưu trú của Vinpearl.

Việc phát triển VinFun với hai thương hiệu mang cá tính khác biệt cho thấy định hướng mới của Vinpearl trong việc mở rộng hệ sinh thái lưu trú theo nhiều phong cách trải nghiệm khác nhau. Một bên mang tinh thần nghỉ dưỡng gia đình chỉn chu và kết nối; một bên đại diện cho lối sống trẻ trung, giàu cảm hứng và tính khám phá. Hai hướng tiếp cận khác biệt nhưng cùng hướng tới mục tiêu mở rộng trải nghiệm thương hiệu theo cách linh hoạt, có chiều sâu và giàu bản sắc hơn.

Dự kiến, các thương hiệu thuộc dòng VinFun sẽ được phát triển đầu tiên tại Vinhomes Pearl Bay Nha Trang - nơi hội tụ lợi thế về hạ tầng, khả năng kết nối và dòng khách du lịch sẵn có.

Dự án Vinhomes Pearl Bay - nơi đầu tiên được triển khai các thương hiệu thuộc dòng VinFun (Ảnh: CĐT).

Bà Ngô Thị Hương, Tổng giám đốc Vinpearl, cho biết việc ra mắt VinFun không đơn thuần là mở rộng danh mục sản phẩm, mà là bước phát triển tiếp theo trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái lưu trú đa phong cách của Vinpearl.

“Chúng tôi muốn phát triển những thương hiệu khách sạn có cá tính, phù hợp với các xu hướng du lịch mới và những nhóm khách hàng ngày càng đề cao trải nghiệm, cảm xúc cũng như dấu ấn riêng trong mỗi hành trình lưu trú”, bà Hương nói.

Việc ra mắt VinFun tiếp tục cho thấy bước chuyển của Vinpearl trong chiến lược phát triển hệ sinh thái nghỉ dưỡng đa tầng, linh hoạt và giàu trải nghiệm hơn. Trên nền tảng năng lực vận hành được chuẩn hóa cùng cấu trúc thương hiệu ngày càng hoàn thiện, Vinpearl đang từng bước mở rộng khả năng tiếp cận nhiều nhóm khách hàng mới, đồng thời gia tăng sức cạnh tranh trong xu hướng du lịch lifestyle đang phát triển mạnh trên toàn cầu.