Vietmytravel - Công ty lữ hành chuyên tour du lịch Mỹ

Ngoài những thành phố hiện đại với lối kiến trúc độc đáo, nước Mỹ còn được thiên nhiên ưu ái với nhiều cảnh đẹp thiên nhiên. Bên cạnh đó, Mỹ còn nổi tiếng với những dịch vụ vui chơi, giải trí hàng đầu thế giới. Các công viên nổi tiếng cùng các trung tâm thương mại quy mô luôn thu hút du khách. Lãnh thổ rộng lớn với nhiều địa điểm thăm quan thú vị, các tour du lịch Mỹ được thiết kế lịch trình dài ngày để du khách có thể tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ.

Đa dạng tour du lịch Mỹ

Tour lịch Mỹ bờ đông: 10 ngày 9 đêm (lưu trú tại Mỹ 8 ngày 7 đêm). Lịch trình: 2 đêm tại New York + 2 đêm Washington DC + một đêm thác Niagara + một đêm Albany + một đêm Boston.

Theo Vietmytravel, các tiểu bang duyên hải ở bờ đông Mỹ giáp với Đại Tây Dương, có khí hậu dễ chịu và mát mẻ, mùa đông sẽ có tuyết, thích hợp để khách hàng trải nghiệm các điểm du lịch.

Tour 10 ngày 9 đêm tại Vietmytravel sẽ đưa du khách tham quan các địa điểm mang tính biểu tượng của vùng đất này như: Công trình The Vessel, trụ sở chính tổ chức Liên Hiệp Quốc, trung tâm thương mại thế giới (World Trade Center), tượng nữ thần tự do, phố tài chính (Wall Street), nhà thờ thánh Saint Patrick, quảng trường thời đại (Times Square), trung tâm Rockefeller, tòa nhà độc lập, Liberty Bell - quả chuông tự do,...

Tượng nữ thần tự do - Điểm đến nổi tiếng trong chương trình tour bờ đông Mỹ (Ảnh: Vietmytravel).

Tour lịch Mỹ bờ tây 8 ngày 7 đêm: Đến với tour du lịch bờ tây Mỹ, Vietmytravel sẽ đưa khách tham quan nhiều điểm đến du lịch nổi tiếng, chiêm ngưỡng nhiều công trình kiến trúc vĩ đại, trường tồn với thời gian.

Bên cạnh đó, khách hàng còn được thỏa mãn đam mê mua sắm và cùng trải nghiệm nền văn hóa, ẩm thực, con người ở Mỹ như: Thương xá Phước Lộc Thọ, Little Saigon, Thúy Nga - Paris By Night, vịnh San Diego, cầu Coronado, tàu sân bay USS Midway, mua sắm tại chuỗi Outlet Barstow, Las Vegas Strip, đập Thủy Điện Hoover Dam, đại vực Grand Canyon, đại lộ danh vọng (Hollywood Walk of Fame), nhà hát Kodak, phim trường Universal Studio,...

Du khách Việt trong tour du lịch Mỹ cùng Vietmytravel (Ảnh: Vietmytravel).

Tour ngắm hoa anh đào kết hợp mua sắm ở Mỹ: 7 ngày 6 đêm (lưu trú tại Mỹ 5 ngày 4 đêm). Hành trình: 2 đêm New York + 2 đêm Washington DC.

Theo Du lịch Việt Mỹ, nếu du khách đang cân nhắc một chuyến du lịch Mỹ vào mùa hoa anh đào có thể đặt tour vào tháng 4, khi có tới 70% cây hoa anh đào nở rộ. Hoa anh đào nở sớm nhất vào ngày 15 và muộn nhất là ngày 18/4. Mùa anh đào nở có thể kéo dài đến 14 ngày, đây cũng là thời gian diễn ra lễ hội ở Washington DC. Do đó, đầu tháng 3 là du khách có thể bắt đầu một chuyến đi thú vị.

Bên cạnh đó, tour 5 ngày 4 đêm là dịp để du khách khám phá những địa điểm thú vị khác như: Tượng nữ thần tự do, phố wall, quảng trường thời đại, tòa nhà độc lập, quả chuông tự do, nhà trắng, tòa nhà quốc hội, lầu 5 góc, bảo tàng tự nhiên, mua sắm tại tiểu bang miễn thuế Delaware, phố cổ Alexandria,…

Du lịch Mỹ cùng nhiều điểm đến đang chờ bạn (Ảnh: Vietmytravel).

Ngoài ra, Vietmytravel còn đa dạng các tour đáp ứng nhu cầu của khách tham quan như: Tour liên tuyến đông - tây Mỹ; tour du lịch liên tuyến Canada - Mỹ cao cấp; du lịch Mỹ - Chicago - Buffalo - Niagara Fall - Albany - Boston; tour Mỹ chinh phục hẻm núi Antelope - Horseshoe Bend - hồ Powell; du lịch Mỹ theo tour - San Jose - San Francisco; du lịch Alaska Canada - chinh phục "thiên đường" băng tuyết Alaska….

Du lịch Việt Mỹ - lựa chọn cho những chuyến đi

Ông Nguyễn Bá Lịch (Benley Nguyễn) - CEO Công ty Du lịch Việt Mỹ chia sẻ: "Thông thường, khi đến Mỹ, du khách thường phải đầu tư nhiều thời gian và kinh phí cho chuyến đi nên cần cân nhắc lựa chọn một tour phù hợp. Bên cạnh các vấn đề liên quan đến chi phí, du khách nên tham khảo kỹ từ đơn vị lữ hành để lựa chọn tour có lịch trình phù hợp với sở thích và lứa tuổi. Khách hàng có thể đăng ký tour ít nhất 3 tháng trước ngày khởi hành để có được visa, không làm ảnh hưởng đến kế hoạch, cũng như tận hưởng tối đa những ưu đãi từ công ty".

Là công ty lữ hành hàng đầu Việt Nam, các tour du lịch nước ngoài tại Vietmytravel được thiết kế tối ưu trải nghiệm cho du khách trong suốt hành trình. Theo đại diện Vietmytravel, các chính sách về giá tour, chi phí, dịch vụ được minh bạch để du khách nắm được lịch trình và tận hưởng những dịch vụ với mức giá ưu đãi.

Với hơn 15 năm chuyên tour visa Âu - Úc - Mỹ - Canada - Anh, du lịch Việt Mỹ đã đồng hành cùng hàng nghìn du khách Việt trên các chuyến đi.

Vietmytravel là công ty có nhiều tour du lịch Mỹ trên thị trường (Ảnh: Vietmytravel).

"Ưu điểm của dịch vụ Vietmytravel là: Tour hấp dẫn - giá tour hợp lý - dịch vụ tour đa dạng. Du khách chỉ cần chuẩn bị hành lý và tâm trạng thoải mái để khám phá, còn việc tham quan gì, ăn gì, ở đâu di chuyển như thế nào, tất cả đã có Vietmytravel phụ trách. Vietmytravel cũng hỗ trợ việc xin visa du lịch đến các quốc gia châu Âu hay Mỹ cho khách hàng" - ông Nguyễn Bá Lịch chia sẻ.

Hiện tại, Vietmytravel là công ty có nhiều tour du lịch Mỹ trên thị trường, đơn vị đang mở bán gần 30 tuyến du lịch khắp bờ đông, bờ tây, liên tuyến nước Mỹ đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng.

Công ty Du Lịch Việt Mỹ (Vietmytravel)

Trụ sở chính: VietMyBuilding - 85/31 Nguyễn Thế Truyện, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TPHCM

Trụ sở nước ngoài: 530 Highland Station Dr Suites 4001, Suwanee, GA 30024

Website: vietmytravel.com, dulichvietmy.com

Điện thoại: 02873 087 087, 0964 51 51 51, 0926 51 51 51

Hotline USA: +1(762)2 51 51 51

E-mail: info@vietmytravel.com, rex@vietmytravel.com