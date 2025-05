Video khách Tây khoe ăn "2m lòng xe điếu" gây sốt mạng

Thời gian gần đây, món lòng xe điếu trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Món ăn này được nhiều người ví von "quý hơn vàng" vì vừa hiếm, vừa ngon.

Giữa cơn sốt này, Will Courageux - chàng trai Pháp, chủ kênh TikTok Will in Vietnam (@willinvietnam) - đã đăng tải một đoạn clip ăn uống của mình và cho biết đây là lần đầu tiên anh thử món lòng xe điếu tại Việt Nam.

Anh còn đặt tiêu đề cho đoạn video là "Người nước ngoài không dám ăn 2m lòng xe điếu", khiến không ít người tò mò.

Will khoe được thưởng thức món lòng xe điếu (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong video, Will bước vào một quán lòng bình dân, tự tin gọi ngay một đĩa lòng ăn kèm nước chấm đặc trưng của Việt Nam - mắm tôm. Anh thể hiện sự thuần thục khi vắt chanh, thêm ớt, nêm nếm mắm tôm như người bản xứ.

Sau khi chuẩn bị nước chấm, Will dùng đũa, gắp lòng, chấm mắm tôm và thong thả thưởng thức. Anh còn dùng món ăn kèm rau thơm và thể hiện sự thích thú khi ăn.

Chàng trai ngoại quốc dùng hết đĩa thức ăn. Không chỉ vậy, anh còn hài hước tuyên bố: "100% người nước ngoài không ăn được món này". Nhiều người nhận xét hiếm có người nước ngoài nào dùng được lòng và mắm tôm một cách tự nhiên như vậy.

Một người bình luận: "Tôi là người Việt Nam còn chưa ăn được mắm tôm như anh ấy". Một người khác cũng nhận xét: "Cầm đũa thuần thục như vậy thì anh Will sắp thành người Việt Nam rồi".

Khách Tây khoe được ăn món lòng xe điếu ở Việt Nam (Video: @willinvietnam).

Tuy nhiên, điều khiến dân mạng chú ý khi xem video của Will chính là món ăn anh dùng không phải là lòng xe điếu mà thực chất chỉ là dĩa nội tạng lợn, bao gồm dồi trường, gan, lòng non...

Có người còn để lại bình luận dưới video, cho Will biết rằng lòng xe điếu thật sự rất hiếm, không phải quán nào cũng có. Sự nhầm lẫn của Will khiến nhiều người phải bật cười. Tuy nhiên, đa phần đều cho biết họ trân quý tinh thần khám phá ẩm thực Việt của Will.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Will thưởng thức những món ăn đặc trưng của Việt Nam như lòng lợn hay mắm tôm. Suốt những năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam, Will đã thử qua nhiều món ăn đặc sắc.

Khi thưởng thức món óc heo tại Việt Nam, người đàn ông Pháp giới thiệu đây là món "người nước ngoài không dám ăn", song anh đã rất hài lòng khi ăn và ăn đến 2 chén.

Người đàn ông Pháp ăn hết 2 phần óc heo (Ảnh: Chụp màn hình).

Lần khác, Will khá e ngại khi được giới thiệu món ốc nhồi, nhưng sau đó anh lại thích thú thưởng thức món này và đánh giá "ngon nhức nách". Không chỉ vậy, Will cũng từng thử qua món hột vịt lộn, cháo lưỡi Nam Định và bánh cuốn. Một trong những món ăn yêu thích của anh chính là bún đậu mắm tôm.

Cách đây không lâu, khi có dịp trở về Pháp, Will đã mang theo một ổ bánh mì Việt Nam, quay clip "bánh mì Việt Nam du lịch khắp Pháp" để bày tỏ sự yêu thích với món ăn này. Khi được hỏi về hương vị của bánh mì, Will không ngần ngại chia sẻ: "Bánh mì thập cẩm 10 điểm".

Will từng chia sẻ, anh chọn Việt Nam làm việc một phần cũng bởi bị thu hút bởi nền văn hóa, ẩm thực đa dạng của nơi đây. Đặc biệt, anh cảm nhận người Việt Nam thân thiện, tỏa ra nguồn năng lượng tích cực khiến anh luôn thấy ấm áp và thoải mái.