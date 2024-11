Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Long An năm 2024 sắp diễn ra

Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024 chính thức khai mạc lúc 20h, ngày 28/11 tại khu Trung tâm chính trị - hành chính tỉnh Long An (TP Tân An) với chủ đề "Long An - Khát vọng sông Vàm".

Đây là sự kiện quan trọng nhằm quảng bá giá trị văn hóa, thể thao và du lịch của vùng đất này. Đồng thời là dịp để Long An giới thiệu tiềm năng phát triển du lịch, thu hút đầu tư và mở rộng giao lưu quốc tế.

Đến với Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2, du khách có dịp khám phá những nét đặc trưng về con người hiếu khách, nghĩa tình, thiên nhiên hiền hòa, phong phú của mảnh đất Long An.

Làng nổi Tân Lập - địa điểm du lịch nổi tiếng ở Long An (Ảnh: Mộc Khải).

Trong 7 ngày diễn ra, sự kiện có loạt hoạt động phong phú, đa dạng bao gồm các chương trình văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc như: Giải đua xuồng ba lá, Giải Golf Hữu nghị Long An - Hàn Quốc; Giải Việt dã tỉnh Long An; Giải Vô địch Thể hình Long An mở rộng; Hội chợ thương mại, ẩm thực, du lịch Long An - Hàn Quốc...

Tại sự kiện lần này, du khách còn có cơ hội tham quan, khám phá những điểm du lịch sinh thái và lịch sử nổi tiếng ở Long An như Khu du lịch sinh thái Làng nổi Tân Lập, Vườn thú Mỹ Quỳnh, Làng cổ Phước Lộc Thọ, hay Cảng Quốc tế Long An...

Một trong những hoạt động quan trọng trong tuần lễ này là Hội nghị xúc tiến đầu tư Long An 2024, tạo cơ hội để Long An hợp tác với các đối tác, liên kết với các địa phương trong nước và thế giới, nhất là Hàn Quốc.

Từ đó, mở rộng giao lưu văn hóa, lan tỏa những giá trị truyền thống, đặc trưng của địa phương, bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc trong quá trình phát triển tỉnh nhà.

Với những hoạt động phong phú, đầy sắc màu văn hóa và thể thao, Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024 hứa hẹn là sự kiện đáng chú ý, không chỉ thu hút đông đảo du khách mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch của tỉnh Long An trong tương lai.