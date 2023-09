Thu hơn 482.000 tỷ đồng, ngành du lịch vẫn có 3 điều chưa đạt như mong đợi

Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM lần thứ 17 năm 2023 (ITE HCMC 2023) đã khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC, quận 7) ngày 7/9.

ITE HCMC 2023 có sự hiện diện của các lãnh đạo đến từ Bộ Du lịch Campuchia, Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào, Tổng cục Du lịch Thái Lan...

Với tổng cộng 3.500 đại biểu chuyên môn đến từ 45 tỉnh, thành phố và 42 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự, ITE HCMC 2023 là hội chợ du lịch uy tín, có quy mô lớn nhất trong khu vực hạ nguồn sông Mê Kông.

Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM lần thứ 17 khai mạc sáng 7/9 (Ảnh: Hoàng Lê).

Thu hơn 482.000 tỷ đồng, nhưng chưa như mong đợi

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, 8 tháng đầu năm, Việt Nam đã đón hơn 87 triệu lượt khách, đạt 70% so với năm 2019. Trong đó khách quốc tế là 7,8 triệu lượt, gấp 5,4 lần so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu từ du lịch đạt hơn 482.000 tỷ đồng.

Riêng tại TPHCM, 8 tháng đầu năm 2023 đã đón gần 25 triệu lượt khách, đạt 63% so với năm 2019. Trong đó, có gần 3 triệu lượt khách quốc tế (tăng hơn 105% so cùng kỳ năm 2022), giúp doanh thu du lịch đạt hơn 100.000 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định, để đạt được kết quả như trên chắc chắn có sự đóng góp không nhỏ của quá trình hợp tác quốc tế về du lịch giữa các quốc gia, khu vực trong thời gian qua".

Trong đó, ITE HCMC có vai trò quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng thị trường khách quốc tế đến Việt Nam, tăng dòng khách lưu chuyển giữa các quốc gia và tối ưu hóa thu nhập du lịch, thông qua việc kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp du lịch.

Ông nhìn nhận, các dự báo năm 2022 về phục hồi du lịch cho thấy còn nhiều lạc quan. Tuy nhiên, kết quả năm 2023 chưa đạt như mong đợi cả về lượt khách, doanh thu và đóng góp của du lịch vào phát triển kinh tế xã hội.

Điều này đặt ra sự cân nhắc nhiều mặt khi dự báo, đặc biệt là đánh giá đúng những diễn biến khó lường đang diễn ra để có cách tiếp cận, thích ứng phù hợp.

ITE HCMC 2023 có 3.500 đại biểu chuyên môn đến từ 45 tỉnh, thành phố và 42 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự (Ảnh: Hoàng Lê).

ITE HCMC 2023 tổ chức trong bối cảnh ngành du lịch và các địa phương của Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ các giải pháp để thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP về đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững của Chính phủ, nhất là chính sách thị thực mới có hiệu lực từ 15/8.

Riêng đối với TPHCM, ông Phan Văn Mãi cho biết, Hội chợ Du lịch quốc tế lần thứ 17 còn mở ra cơ hội cho những cơ chế, chính sách mang tính động lực để phát triển ngành du lịch.

Ngoài ra, Hội chợ cũng vun đắp tình đoàn kết, hợp tác hữu nghị, giao lưu văn hóa, ổn định hòa bình và phát triển thịnh vượng giữa các quốc gia, dân tộc khi diễn ra trong thời điểm hướng đến kỷ niệm 50 năm, 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với nhiều quốc gia trên thế giới.

Kỳ vọng mở ra hơn 9.000 cuộc hẹn thương mại

Qua 17 lần triển khai, ITE HCMC 2023 đã thu hút hơn 400 đơn vị triển lãm và thương hiệu là các cơ quan xúc tiến du lịch quốc gia và địa phương, hiệp hội du lịch, viện nghiên cứu du lịch, công ty, đại lý du lịch, cơ sở lưu trú, các hãng hàng không và các đơn vị vận chuyển…

Năm nay, Hội chợ đã lựa chọn và mời 199 người mua quốc tế từ 42 quốc gia và vùng lãnh thổ là các thị trường du lịch inbound trọng điểm và tiềm năng của du lịch Việt Nam (như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Úc, New Zealand, Singapore, Thái Lan, Mỹ, Đức, Ấn Độ...).

Qua đó, ITE - HCMC lần thứ 17 kỳ vọng mở ra hơn 9.000 cuộc hẹn thương mại giữa người mua và các đơn vị triển lãm.

Nhiều lãnh đạo Nhà nước và lãnh đạo ngành du lịch các nước có mặt tại ITE HCMC 2023

Điểm nhấn của ITE - HCMC 2023 là các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch nổi bật như: Giới thiệu du lịch Chile - "Chile, Where the impossible is possible"; chương trình trải nghiệm Hàn Quốc khác biệt; giới thiệu Du lịch Nhật Bản...

Bên cạnh đó, nhằm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm du lịch mới của TPHCM, ban tổ chức cũng phối hợp với các địa phương như Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Ninh Thuận, Kiên Giang tổ chức các chương trình khảo sát điểm đến dành cho người mua và báo chí quốc tế.

Các khu du lịch lớn như Suối Tiên (TPHCM), Sơn Tiên (Đồng Nai) cũng tài trợ hàng loạt vé tham quan trọn gói cho các chương trình được tổ chức trong ITE - HCMC 2023.

Ngoài ra, trong khuôn khổ Hội chợ còn có Giải thưởng Du lịch ITE - HCMC. Giải thưởng có hơn 20 hạng mục giải thưởng dành cho các tổ chức đa quốc gia, doanh nghiệp vừa và nhỏ, tổ chức từ thiện hay tổ chức nhà nước.

Trước đó, mở đầu cho chuỗi các hoạt động tại ITE - HCMC lần thứ 17, gala "Đêm Việt Nam" với chủ đề "Dáng hình Việt Nam" (Shape of Việt Nam) đã được tổ chức cho gần 800 đại biểu trong nước, quốc tế và doanh nhân đến từ các đơn vị lữ hành.