Ở vùng phía bắc xa xôi này, thức ăn khó kiếm tới mức những đàn sói Bắc Cực phải lùng sục đi hàng trăm km mới có con mồi. Nhưng để nuôi lớn thế hệ tiếp theo, chúng buộc phải thành công. Muốn làm được điều này tại một khu vực hẻo lánh như vậy, đàn sói phải biết phối hợp, hỗ trợ nhau. Bởi vậy, những con non không chỉ được bố mẹ nuôi dưỡng, còn được các con khác trong bầy đàn chăm sóc giúp.

Những con sói non được cả bầy hỗ trợ chăm sóc (Ảnh cắt từ clip).

Cả đàn cùng hỗ trợ chăm sóc mỗi con non cho tới khi chúng đạt tới kích thước gần trưởng thành trước khi tuyết bắt đầu rơi xuống. Mỗi con sói non đang phát triển cần ăn tới vài con thỏ non. Để làm được điều này, sói Bắc Cực cần đi săn theo nhóm.

Thỏ "tăng tốc" chạy 60 km/h trốn thoát khỏi sự truy đuổi của sói Bắc Cực

Thỏ Bắc Cực là loài rất dễ bị phát hiện, nhưng để bắt được chúng là điều không dễ dàng. Chúng chạy với tốc độ 60 km/h. Muốn tóm con mồi, bầy sói tìm mọi cách phối hợp.

Thỏ Bắc Cực là loài rất dễ bị phát hiện (Ảnh cắt từ clip).

Khi một con sói tưởng đã kịp cắn vào đuôi thỏ, thì con mồi lại đổi hướng chạy trong nháy mắt. Chúng liên tục tránh sang các bên và rẽ hướng khiến bầy sói chạy theo "toát mồ hôi". Cuối cùng, thỏ đã trốn thoát thành công.

Đến con tiếp theo, cả đàn sói cùng nhau truy bắt. Khi bị một bầy với số lượng đông áp đảo, thỏ chạy theo hướng nào cũng bị tấn công. Những con đầu đàn cuối cùng bắt kịp tốc độ chạy của thỏ khiến nó không đổi hướng được nữa. Con vật trở thành "bữa ngon" cho cả đàn đánh chén.

Với tốc độ chạy lên tới 60 km/h, thỏ dễ dàng "vượt mặt" bầy sói (Ảnh cắt từ clip).

Thỏ Bắc Cực là loài động vật gặm nhấm còn sống lớn nhất, từng được mô tả vào năm 1819. Loài này dự trữ mỡ vào mùa hè, chịu đựng được giá rét nhờ bộ lông rất dày. Chúng thường đào lỗ dưới mặt đất hoặc tuyết để giữ ấm và ngủ.

Trông vẻ ngoài khá giống loài thỏ thông thường nhưng thỏ Bắc Cực có tai ngắn hơn và đứng lên cao hơn. Chúng có thể chạy với tốc độ lên tới gần 65 km/h. Được biết, loài này phân bố khắp khu vực lãnh nguyên của Greenland và các khu vực cực bắc Canada. Chúng không giữ nguyên bộ lông màu trắng suốt quanh năm mà thay đổi theo màu tùy từng thời điểm. Thỏ Bắc Cực thường bị những động vật lớn hơn săn tìm như sói, cáo hay chồn Ermine.