"Thiên thần nội y" đội nón lá, ngồi thuyền thúng khi tới Hội An du lịch

Mới đây nữ diễn viên Hong Kong Châu Tú Na vừa có chuyến đi ngắn tới Việt Nam. Tận dụng lịch trình, cô tranh thủ đi thăm thú phố cổ Hội An, ngồi thuyền thúng ở rừng dừa Bảy Mẫu.

Chia sẻ lên trang cá nhân, nữ diễn viên cho biết khá thích thú khi lần đầu ngồi thuyền thúng ở rừng dừa Bảy Mẫu. Điểm du lịch này thuộc địa phận xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An.

Dọc theo bờ sông Hoài có nhiều bến thuyền đưa khách xuôi dòng sông khoảng vài ki-lô-mét tới phía Đông Nam là đến nơi. Từ nhiều năm nay, trải nghiệm ngồi thuyền thúng là điều được nhiều khách lựa chọn khi tới đây.

Người đẹp Hong Kong có chuyến đi ngắn tới Hội An (Ảnh: Trang cá nhân của nhân vật).

Nữ diễn viên Hong Kong còn đội nón lá và thưởng thức món dừa nước vốn là một đặc sản của địa phương. Tuy nhiên do thời gian khá ngắn ngủi, cô không kịp thưởng thức nhiều món khác.

"Những cơn gió thổi bay cả nón. Thời tiết nắng nóng khiến da tôi dường như đen hơn sau chuyến đi", cô nói.

Châu Tú Na vốn là cái tên khá quen thuộc với khán giả Việt Nam. Sở hữu gương mặt khả ái và thân hình quyến rũ, cô thường xuyên tung ra những bộ ảnh gợi cảm nên được mệnh danh là "thiên thần nội y".

Cô còn thưởng thức món dừa nước là đặc sản địa phương (Ảnh: Trang cá nhân của nhân vật).

Chuyến đi ngắn của người đẹp Hong Kong khiến nhiều người tiếc nuối. Bên dưới những chia sẻ, nhiều tài khoản cũng gửi thông tin về các điểm đến du lịch hấp dẫn ở Hội An, Đà Nẵng với hy vọng cô có thể ghé thăm vào thời gian tới.

Từ vài năm trở lại, Hội An trở thành điểm đến hấp dẫn với khách nước ngoài trong đó có nhóm khách từ Hong Kong (Trung Quốc).

Trước đó, tờ SCMP (Hong Kong) từng nhận định, Hội An là một trong số ít những nơi còn bảo tồn lưu giữ được những nét cổ xưa. Có thể coi đây là nơi gặp gỡ yên bình vì còn giữ được những dấu tích xưa.

Không chỉ thu hút du khách quốc tế bởi vẻ đẹp của cảnh quan, ẩm thực, bề dày văn hóa lịch sử mà nơi đây còn lưu giữ một trong những nghề lâu đời của người Việt. Đó là dịch vụ may đo quần áo thần tốc.

Dù ngành thời trang ngày càng phát triển với những bộ quần áo may sẵn xuất hiện liên tục trên thị trường, nhưng những cửa tiệm may đo tại phố Hội vẫn có chỗ đứng riêng. Dạo quanh phố cổ, du khách có thể dễ dàng bắt gặp những cửa hàng như thế.

Để hút khách, những cửa hàng này nổi tiếng với dịch vụ may đo quần áo "thần tốc". Từ những bộ vest chỉn chu, áo dài, váy áo cầu kỳ, thậm chí cả đồ bơi, bikini, tất cả đều được may trong vòng vài tiếng theo chất vải, kiểu dáng và số đo từng khách. Quan trọng hơn cả, tất cả được lấy ngay trong ngày.

Bởi vậy, không phải ngẫu nhiên mà năm 2006, tạp chí Times của Mỹ đã vinh danh nghề may ở Hội An là nhanh nhất và có giá cả rẻ nhất, với mẫu mã đa dạng.

Vẻ đẹp thơ mộng ở Hội An níu chân du khách (Ảnh: Rehahn).

Cùng với đó, năm 2024 cũng là năm chứng kiến sự tăng trưởng mạnh của lượng khách tham quan tới Hội An với số lượng lưu trú khoảng 4,4 triệu lượt, tăng 6,58% so với cùng kỳ năm trước. Qua đó, tổng doanh thu toàn ngành du lịch ước đạt hơn 5.231 tỷ đồng, tăng 24,38% so với cùng kỳ.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND thành phố Hội An cho biết, nhằm đạt được những thành tựu trên, bên cạnh yếu tố vĩ mô như chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình quảng bá xúc tiến du lịch được đẩy mạnh, Hội An nhận được nhiều danh hiệu giải thưởng du lịch danh giá do tổ chức quốc tế trao tặng, sự quyết liệt của thành phố đóng góp phần quan trọng nhằm đưa ra định hướng, quyết sách tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho ngành du lịch.