Thắp sáng phố cổ, "đánh thức" Hội An

Dân trí Tối 24/12, TP Hội An (Quảng Nam) đã chính thức khai mạc Hội đèn lồng Hội An năm 2022 với chủ đề "Chung tay thắp sáng Hội An".

Kể từ sau mưa lũ và đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại, phố cổ Hội An mới có dịp thắp sáng đèn lồng lung linh và đón một lượng du khách đông đảo đến với thành phố.

Khai mạc Hội đèn lồng Hội An năm 2022 với chủ đề "Chung tay thắp sáng Hội An".

Hội đèn lồng Hội An là một trong số các hoạt động văn hóa - du lịch đặc sắc, mở đầu cho chuỗi sự kiện trong chương trình "Hội An chào năm mới 2022", chào Năm du lịch quốc gia năm 2022- Quảng Nam điểm đến du lịch xanh.

Hội đèn lồng Hội An góp phần kích cầu du lịch trong thời gian đến.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch TP Hội An - cho biết, với tinh thần và hành động quyết tâm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả đại dịch Covid-19; Hội An từng bước phục hồi kinh tế, tổ chức trở lại các hoạt động, sự kiện kích cầu du lịch, thu hút khách đến Hội An.

Di sản Văn hóa phi vật thể nhân loại bài chòi được tôn vinh trong ngày hội.

Hội đèn lồng Hội An được tổ chức định kỳ từ năm 2009 vào mỗi dịp Tết đến xuân về. Đây là sự kiện tôn vinh nghề làm đèn lồng - nghề thủ công truyền thống tạo nên sản phẩm đèn lồng nổi tiếng của Hội An, góp phần quảng bá hình ảnh, phát triển thương hiệu du lịch thành phố.

Lung linh Hội đèn lồng Hội An năm 2022

"Hội đèn lồng năm nay với chủ đề "Chung tay thắp sáng Hội An", mong muốn các tác phẩm đèn lồng nghệ thuật, bằng tâm huyết và tài hoa của các nghệ nhân sẽ góp phần tô đẹp Di sản văn hóa thế giới Hội An, hy vọng đem đến cho nhân dân và du khách một cảm xúc ấm áp, có thêm tình yêu thủy chung, cảm thông, sẻ chia với đất và người Phố Hội, cầu mong bình an, hạnh phúc đón chào năm mới", Phó Chủ tịch TP Hội An chia sẻ.

Chương trình nghệ thuật dân gian "Đêm Hoài Giang" trên sân khấu được trang trí bởi những chiếc đèn lồng mang nét đặc trưng của văn hóa Hội An.

Dự kiến Hội đèn lồng Hội An năm nay được tổ chức từ dịp Giáng sinh và kéo dài đến Rằm tháng Giêng năm Nhâm Dần-2022,với mong muốn các tác phẩm đèn lồng nghệ thuật, bằng tâm huyết và tài hoa của các nghệ nhân sẽ góp phần tô đẹp Di sản văn hóa thế giới Hội An.

Hội đèn lồng tổ chức đúng vào đêm Giáng sinh, nên có ông già Noel phát quà cho các bé đến tham dự.

Từ ngày 24/12/2021 đến ngày 2/1/2022 sẽ có hoạt động "Chợ phiên" với các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP, sản phẩm tái chế, handmade độc đáo được tổ chức tại trục đường Nguyễn Phúc Chu cùng nhiều hoạt động đặc sắc được tổ chức như: Chương trình "Thắp sáng Ký ức Hội An" tại Đảo Ký ức Hội An, "Lễ hội đón Giáng sinh và Năm mới 2022" tại làng chài Tân Thành, Cây đèn lồng nguyện ước, Hướng dẫn làm đèn lồng, Thư pháp, Triển lãm ảnh "Về miền di sản"...

Hàng ngàn chiếc đèn lồng được trang trí theo nhiều chủ đề khác nhau khiến du khách rất thích thú.

Chương trình Dạ hội "Hội An - chào năm mới 2022" sẽ được tổ chức vào đêm ngày 31/12, thời khắc tiễn năm cũ 2021, đón năm mới 2022 để kết nối cộng đồng cư dân Hội An và du khách cùng đếm ngược thời gian chờ đón thời khắc năm mới đến, cùng nhau thưởng thức các tiết mục nghệ thuật sôi nổi, gửi gắm đến nhau những lời chúc tốt đẹp về một năm mới đầy khởi sắc.

Các bạn trẻ tranh thủ ghi lại những tấm hình tuyệt đẹp. Bạn Tú Anh (du khách Đà Nẵng) chia sẻ: "Không khí Noel tại đây thật tuyệt vời, chúng em tranh thủ ghi lại những tấm hình thật đẹp để khoe bạn bè. Chúc mọi người một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc".

TP Hội An cũng sẽ tổ chức chương trình đón đoàn khách đầu tiên tham quan Đô thị cổ Hội An năm 2022 vào sáng ngày 1/1/2022 tại đình Hội An như một cách thể hiện tấm lòng hiếu khách và lời cảm ơn sâu sắc những tình cảm mà du khách đã dành cho Hội An.

Vui chơi nhưng mọi người vẫn tuân thủ đeo khẩu trang.

Khoảnh khắc ấm áp cùng gia đình đêm Giáng sinh.

Hàng quán tại khu vực phố cổ Hội An trong đêm Giáng sinh cũng khá đông. "Hôm nay Giáng sinh khách đông hơn những ngày trước, tôi rất vui. Tuy nhiên cũng lo lắng vì dịch bệnh còn phức tạp nên tôi đề nghị khách ngồi giãn cách để đảm bảo an toàn", ông Lê Văn Chín - chủ quán cà phê trên đường Nguyễn Phúc Chu chia sẻ.

Ngô Linh