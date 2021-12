Nghệ An phục hồi ngành du lịch theo hướng nào?

Dân trí Dịch Covid-19 khiến du lịch Nghệ An bị tê liệt. Phục hồi nhanh, đảm bảo bền vững là yêu cầu sống còn của "ngành công nghiệp không khói" này.

Du lịch tê liệt vì Covid-19

Theo ông Nguyễn Mạnh Lợi, Phó Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An, năm 2020 và 2021, dịch Covid-19 ảnh hưởng sâu đến các ngành dịch vụ và thương mại, trong đó hoạt động du lịch bị tổn thất vô cùng nặng nề.

Dịch Covid-19 đã làm tê liệt và biến tất cả thành tựu đã đạt được trước đó gần như trở về vạch xuất phát.

Biển Cửa Lò - một điểm du lịch hút khách tại Nghệ An bị ảnh hưởng nặng nề vì đại dịch Covid-19 (Ảnh: T. Cường).

Các doanh nghiệp lữ hành tại Nghệ An phải dừng hoặc chấm dứt hoạt động; trên 90% cơ sở lưu trú du lịch phải đóng cửa. Có tới 90% người lao động trong ngành du lịch bị ảnh hưởng sâu về việc làm và thu nhập trong thời gian qua.

"Riêng trong năm 2021, lượng khách du lịch đạt gần 1,9 triệu lượt, chỉ bằng hơn một nửa so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, khách lưu trú đạt gần 1,3 triệu lượt, ước đạt gần 34% kế hoạch năm 2021; khách quốc tế đạt 4.323 lượt, ước đạt hơn 16,6%. Tổng thu từ khách du lịch đạt gần 2.100 tỷ đồng, trong đó doanh thu du lịch đạt 1.115 tỷ đồng, ước đạt gần 32% kế hoạch năm 2021", ông Nguyễn Mạnh Lợi thông tin.

Tuy nhiên, "ngành công nghiệp không khói" của Nghệ An vẫn tạo được nhiều điểm nhấn trong bối cảnh dịch Covid-19 hoành hành. Thời điểm này, Nghệ An vẫn là điểm đến du lịch an toàn, hấp dẫn, thân thiện. Bằng chứng là từ khi bùng phát dịch đầu năm 2020 đến nay Nghệ An chưa phát sinh trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 tại các khu, điểm, cơ sở kinh doanh du lịch.

Năm 2019, chương trình quảng bá 50 món ăn chế biến từ lươn xứ Nghệ thu hút 25 đầu bếp nối tiếng tham gia. Tuy nhiên, trong 2 năm 2020-2021, các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch tại Nghệ An bị gián đoạn, hủy bỏ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (Ảnh: H. Lam).

Các chính sách hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh đã được triển khai kịp thời, thực sự là nguồn động viên quan trọng để các doanh nghiệp du lịch vượt khó, từng bước khôi phục hoạt động.

Theo đánh giá của Phó giám đốc Sở Du lịch Nghệ An, ngoài diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, việc khôi phục hoạt động du lịch Nghệ An đang đối mặt với nhiều nguy cơ. Trong đó doanh nghiệp du lịch quy mô nhỏ, sức cạnh tranh yếu, hệ thống cơ sở vật chất phục vụ du lịch phát triển tự phát, thiếu bền vững là lực cản đối với hoạt động của ngành này trong thời gian tới. Cùng với đó là nguy cơ thiếu hụt lao động ngành du lịch do ảnh hưởng của dịch Covid19.

Cần cú hích cho doanh nghiệp du lịch "hậu Covid"

Các phương án đối phó và thích ứng với tình hình dịch bệnh ngày càng có nguy cơ nghiêm trọng hơn đã được ngành du lịch và tỉnh Nghệ An nghiên cứu, ban hành, trong đó gắn với yêu cầu đảm bảo an toàn sức khỏe cho du khách, người dân và phục hồi bền vững hoạt động du lịch.

Theo ông Lợi, kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch tại Nghệ An được định hướng theo lộ trình 3 giai đoạn chuyển đổi trạng thái phòng, chống dịch.

Khách du lịch khám phá vẻ đẹp của đảo chè Thanh Chương, Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Sách).

"Giai đoạn một, từ tháng 11 đến hết năm 2021, tập trung thu hút khách du lịch nội tỉnh và thí điểm đón khách ngoại tỉnh theo tình hình kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn và tỉ lệ tiêm vaccine phòng dịch với điểm đến là các huyện miền Tây Nghệ An. Giai đoạn 2 là nửa đầu năm 2022, tăng cường mở rộng đón khách du lịch ngoại tỉnh, trong đó ưu tiên du lịch khám phá miền Tây Nghệ An, du lịch tâm linh đầu năm và du lịch biển.

Trong nửa cuối năm 2022, Nghệ An sẽ mở rộng đón khách quốc tế có hộ chiếu vaccine sau khi được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, phê duyệt. Đồng thời, mở rộng các điểm đến theo không gian các vùng xanh trên địa bàn tỉnh", ông Lợi thông tin.

Ngoài nỗ lực hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, năng lực, thái độ phục vụ, Nghệ An đang xúc tiến liên kết vùng, liên kết các địa phương để có kế hoạch dài hơn cho ngành du lịch, đặc biệt là tạo động lực và nền tảng bứt phá khi dịch Covid-19 được dập tắt.

Miền Tây Nghệ An, nơi có vẻ đẹp hoang sơ, thiên nhiên kỳ thú và đời sống văn hóa tinh thần đặc sắc đang là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài tỉnh (Ảnh: Nguyễn Sách).

Để ngành du lịch phục hồi nhanh và bền vững, ngoài cố gắng, nỗ lực của tự thân các doanh nghiệp, của ngành và địa phương, tỉnh Nghệ An mong Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu các gói tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp; có các biện pháp hỗ trợ tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp du lịch trong khoảng thời gian cần thiết để phục hồi.

Bên cạnh đó, ưu tiên nguồn lực cho tỉnh Nghệ An để đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kinh tế, kỹ thuật, xã hội góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển ngành du lịch của tỉnh, nhất là đầu tư xây dựng Khu du lịch Kim Liên, huyện Nam Đàn sớm trở thành Khu du lịch quốc gia.

Hoàng Lam