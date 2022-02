Tàu lượn siêu tốc gỗ hút khách đến Hòn Thơm, Phú Quốc dịp năm mới

Sáng mùng 2 Tết, tại ga đi cáp treo An Thới và Hòn Thơm, Phú Quốc là không khí náo nhiệt, tưng bừng khi từng đoàn du khách tấp nập xếp hàng mua vé cáp treo và tham gia các trò chơi. Năm nay, do ảnh hưởng của Covid-19, thay vì đi nhóm lớn, đông người theo tour, du khách du lịch theo các nhóm nhỏ, nhóm gia đình, đề cao tính an toàn.

Du khách mua vé cáp treo tại ga đi cáp treo An Thới.

Xếp hàng chờ lên cáp, vợ chồng chị Phương Mai - anh Thành Trung (Hà Đông, Hà Nội) cho biết gia đình quyết định chọn đi nghỉ Tết tại Phú Quốc một phần là để giải tỏa sự cuồng chân khi cả năm vừa rồi chưa được đi du lịch, và cũng bởi hai đứa con rất háo hức muốn đến Hòn Thơm thử trò chơi tàu lượn siêu tốc Mộc Xà Thịnh Nộ.

Mộc Xà Thịnh Nộ là trò chơi tàu lượn siêu tốc vừa được khai trương dịp Tết này tại Sun World Hon Thom Nature Park. Điểm nhấn khác biệt của trò chơi là được làm từ hàng trăm nghìn thanh gỗ đặc chủng bắt chặt với nhau, thay vì đường tàu lượn bằng sắt thông thường.

Đại diện Sun World Hon Thom Nature Park cho biết, tàu lượn siêu tốc bằng gỗ là trò chơi nằm trong top game cảm giác mạnh thách thức bậc nhất thế giới. Mộc Xà Thịnh Nộ cũng là tàu lượn siêu tốc bằng gỗ đầu tiên tại Việt Nam.

Người trẻ hào hứng tham gia trò chơi Mộc Xà Thịnh Nộ.

Ngay từ khi đặt chân đến đảo Hòn Thơm, du khách đã có thể nghe thấy âm thanh đặc trưng khi tàu lượn lướt qua những đường ray gỗ cùng tiếng hú hét đầy phấn khích của du khách.

Theo đại diện Sun World Hon Thom Nature Park, sở hữu chiều cao cao nhất là 32,4 m, với 14 sườn dốc cùng các đường xoắn ốc lắt léo đan xen, nằm chồng lên nhau, trò chơi Mộc Xà Thịnh Nộ không khác gì một cơn cuồng nộ giận dữ, gầm thét của loài mộc xà chốn đảo hoang trong truyền thuyết, mang đến những thử thách cực đại không dành cho người yếu tim.

Trong hành trình hơn 2 phút, với quãng đường gần 900m uốn lượn, xoắn ốc liên tục, du khách sẽ được từ từ bò theo sống lưng "rắn khổng lồ" lên đến đỉnh, rồi bất ngờ "rơi tự do" xuống dốc sâu thẳm, dựng đứng với tốc độ chớp mắt. Sau đó là những cú nghiêng người tưởng như sắp bật khỏi đường ray, những cú văng như thấy người bay ra khỏi ghế khi tàu lượn lao vào vòng xoắn ốc với tốc độ lên tới 80km/h.

Du khách phấn khích với trải nghiệm tàu lượn.

"Nếu so với các tàu lượn sắt khác em đã từng đi thì Mộc Xà Thịnh Nộ "bay" và "mượt" hơn rất nhiều. Gần như không cảm thấy độ rít hay ma sát của những thanh trượt, vì thế mà các đoạn đổ dốc hay xoắn ốc cũng bốc hơn hẳn, lần đầu tiên em có cảm giác như người mình đã bay ra khỏi ghế", Anh Minh - một bạn trẻ đến từ TPHCM chia sẻ.

Du khách háo hức check-in tàu lượn siêu tốc gỗ đầu tiên của Việt Nam

Bên cạnh những cú đổ dốc khiến tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, nhiều du khách nhận xét chơi trò này mà nhắm mắt thì phí mất 50% độ "phê pha". Không chỉ bao trọn tầm nhìn mãn nhãn của những cánh rừng nhiệt đới hay mặt biển bao la từ đảo Hòn Thơm, đường chạy với những đoạn "xuyên tường" hay "chui hầm" dưới những kết cấu gỗ khổng lồ đẹp như một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt sẽ không tìm được ở những "game ride" tàu lượn siêu tốc thông thường khác.

Theo ông Clair Hain Jr, nhà đồng sáng lập và chủ tịch của Great Coaster International (GCI) - công ty đã có 29 năm thiết kế và thi công những tàu lượn gỗ hàng đầu trên thế giới và cũng là tác giả của công trình này cho biết, Mộc Xà Thịnh Nộ được làm từ loại gỗ thông vàng đặc chủng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, đã được ngâm tẩm và xử lý đặc biệt bằng nhiều công nghệ hiện đại để đạt đến độ bền chắc cao lên tới 40, 50 năm, mang đến sự an toàn cho người chơi.

Một góc ở phân khu chủ đề Exotica Village tại Sun World Hon Thom Nature Park.

Mộc Xà Thịnh Nộ cũng là game mới đánh dấu sự ra đời của phân khu chủ đề Exotica Village tại Sun World Hon Thom Nature Park. Đến đây du khách như được bước vào một hải trình thám hiểm độc nhất vô nhị với những xác tàu gỗ khổng lồ, khu mỏ hoang kỳ bí, chạm trán với các quái thú biển khơi kỳ dị hay bất ngờ tìm ra kho báu được chôn giấu…

Các cung đường lắt léo mô phỏng những boong tàu cổ hay những nhà ga bị bỏ hoang không chỉ đem lại cảm giác phấn khích mà còn là những điểm check-in độc lạ khiến du khách không thể ngừng selfie.

Cùng với game Mộc Xà Thịnh Nộ trong phân khu chủ đề Exotica Village, Hòn Thơm còn mang đến cho du khách thêm nhiều trải nghiệm mới đặc sắc như các màn trình diễn nghệ thuật sôi động với nhiều chủ đề khác nhau từ nghệ sĩ quốc tế, chuyến lặn biển khám phá đại dương kỳ thú, cùng một quầy bar bên mặt biển mới toanh, nơi du khách có thể thảnh thơi tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên trác tuyệt của Phú Quốc.

Màn trình diễn nghệ thuật từ nghệ sĩ quốc tế tại ga đi cáp treo.

Bên cạnh đó là những phút giây thư thái lâng lâng khi được vi vu lướt cáp treo vượt biển, bật tung cảm xúc với 20 làn trượt đầy thử thách tại Công viên nước hàng đầu châu Á - Aquatopia Water Park hay xả stress bằng những môn thể thao biển tại Bãi Trào. Có thể thấy, sự đa dạng lựa chọn vui chơi và khám phá cùng những sản phẩm du lịch đẳng cấp đã và đang tạo nên một Hòn Thơm với thương hiệu "hòn đảo thiên đường", nơi niềm vui và sự tận hưởng đã trở thành hấp lực khó cưỡng đối với du khách mọi lứa tuổi.

Theo thông tin từ Sở du lịch tỉnh Kiên Giang, từ ngày 27 tháng Chạp, đến mùng 4 Tết Nhâm Dần, đảo ngọc Phú Quốc đã đón 66.991 lượt khách tham quan du lịch; khách sạn, resort đều đã kín phòng. Du khách đến Hòn Thơm cũng tăng 5-7 lần so với dịp trước Tết. Đây là một khởi đầu năm mới đầy hứng khởi cho ngành du lịch Phú Quốc nói riêng và Việt Nam nói chung.