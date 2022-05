Khoảnh khắc "gây đau tim" ghi lại cảnh một khách du lịch thực hiện cú nhảy bungee từ độ cao khoảng 40m nhưng bất ngờ dây an toàn bị tuột khiến người này cắm thẳng đầu xuống mặt nước.

Nạn nhân được xác định là một du khách nam 36 tuổi đến từ Buenos Aires. Tai nạn xảy ra tại đập Cabra Corral thuộc tỉnh Salta miền bắc Argentina.

Suýt mất mạng vì nhảy tự do từ độ cao 40m nhưng quên chưa thắt dây an toàn

Theo các nhân chứng, sau khi vị khách nhảy xuống, sợi dây an toàn màu đỏ lẽ ra phải buộc chặt vào sàn cầu nhưng lại rơi cùng người chơi.

Thiếu dây bảo vệ, du khách 36 tuổi lao thẳng xuống mặt nước kèm theo tiếng động lớn. Chứng kiến khoảnh khắc đáng sợ này, nhiều người tỏ ra hoảng sợ. Một phụ nữ nói tiếng Tây Ban Nha đã hét lớn và hỏi "Chuyện gì đã xảy ra thế?"

Khoảnh khắc du khách thực hiện cú nhảy ở độ cao 40m nhưng chưa được thắt dây an toàn đúng cách (Ảnh cắt từ clip).

Sau cú nhảy "chí mạng", vị khách 36 tuổi may mắn vẫn giữ được mạng sống. Anh cố ngoi lên được mặt nước. Trong khi đó, một tàu cứu hộ túc trực tại hiện trường đã nhanh chóng tiếp cận nạn nhân. Anh được đưa tới bệnh viện điều trị chấn thương.

Sau vụ việc, du khách nam đã tới đồn cảnh sát Coronel Moldes nộp đơn khiếu nại công ty bảo hiểm. Theo kết quả điều tra ban đầu, nhân viên của Extreme Games Salta - công ty cung cấp dịch vụ nhảy bungee đã quên không thắt dây an toàn đúng cách cho khách. Tuy nhiên, sự cố vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Nhảy bungee vốn được coi là trò chơi thể thao cảm giác mạnh "điên rồ" và lan rộng khắp toàn cầu, được nhiều người trẻ hào hứng đón nhận như một cách thử thách bản thân.

Thông thường, người chơi sẽ nhảy từ một điểm cố định từ độ cao 31m đến 183m. Chân người chơi sẽ được giữ bằng sợi dây an toàn có co giãn. Cú nhảy mang lại cảm giác phấn khích cực độ với những người mê chinh phục độ cao. Trò chơi không dành cho người mắc chứng huyết áp hay bệnh lý về tim mạch bởi nó sẽ làm huyết áp tăng đột ngột. Người chơi sẽ rơi tự do trong vài giây cho tới khi được sợi dây kéo lại ở một khoảng cách an toàn.

Nhảy bungee là trò thể thao cảm giác mạnh được nhiều người trẻ mê mạo hiểm ưa thích (Ảnh: Travel).

Trước đó, khá nhiều vụ tai nạn thậm chí tử vong do nhảy bungee. Dù các công ty cung cấp dịch vụ luôn cố gắng cam kết rủi ro ở mức độ thấp nhất nhưng vẫn có những trường hợp xấu xảy ra.

Năm 2021, một vụ tử vong đã xảy ra khi cô gái trẻ ở Colombia thực hiện cú nhảy bungee. Theo các nhân chứng, do chưa được đeo dây bảo hộ vào chân, cô gái đã thực hiện cú nhảy và bất ngờ lên cơn đau tim. Nạn nhân không may tử vong trước khi tiếp đất.