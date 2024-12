Sun World Ba Na Hills rộn ràng vào mùa lễ hội Giáng sinh và năm mới

Những ngày này, Sun World Ba Na Hills đang chuẩn bị cho Lễ hội Mùa đông và Lễ hội Giáng sinh, chào đón năm mới diễn ra từ cuối tháng 11 đến hết 31/12.

Sun World Ba Na Hills dịp này sẽ trở thành địa điểm tổ chức Giáng sinh với không gian mùa đông đậm chất châu Âu. Ngay ở khu vực Cổng thành là cây thông Noel khổng lồ chào đón du khách bước vào mùa lễ hội trên đỉnh Bà Nà. Bước qua cánh cổng này, du khách hòa mình vào không khí Giáng sinh tưng bừng, lộng lẫy đầy màu sắc với những cây thông Noel được trang trí rực rỡ, gặp gỡ những ông già Noel trong bộ trang phục màu đỏ truyền thống, chụp ảnh với mô hình người tuyết ngộ nghĩnh…

Mô hình những chú sóc khổng lồ ngộ nghĩnh thu hút đông đảo du khách check-in (chụp ảnh) (Ảnh: Sun World).

Quả cầu tuyết khổng lồ đặt tại trung tâm tại Quảng trường Hội tụ là điểm nhấn, đồng thời hứa hẹn tạo nên khung cảnh ấn tượng cho du khách thỏa sức chụp ảnh lưu niệm. Dịp này, khu vực Beer Plaza được trang trí rực rỡ khiến du khách cảm nhận không khí lãng mạn mùa lễ hội.

Khu vực xưởng bia thủ công Ba Na Brew House cũng là không gian ấm áp cho Giáng sinh với "cây bia" Giáng sinh được kết tạo bằng vỏ lon. Xưởng quà tặng được trang trí ngộ nghĩnh, độc đáo ngay trong không gian khu vực nhà hàng và quầy bar của xưởng bia, hứa hẹn đem đến niềm vui bất ngờ cho du khách từ những món quà đáng yêu là những cốc/lon bia độc lạ.

Du khách check-in với khung cảnh lễ hội rực rỡ tại Bà Nà Hills (Ảnh: Sun World).

Ẩm thực mùa lễ hội trên đỉnh Bà Nà cũng là trải nghiệm đặc biệt cho du khách dịp này với những món ăn Giáng sinh trứ danh của ẩm thực châu Âu như: gingerbread, stollen (Đức), panettone (Ý), bûche de noël (Bỉ) hay các món ăn, thức uống được kết hợp trong dịp Giáng sinh như: gà rán và bia, BBQ và bia, gà tây nướng, thịt cừu nướng, các món thịt nguội mang hương vị từ châu Âu…

Ẩm thực đường phố cũng là đặc sản không nên bỏ qua khi đến Sun World Ba Na Hills. Dịp này, du khách có thể mua tặng bạn bè, người thân một cuốn "hộ chiếu sành ăn" chỉ 300.000 đồng để có thể thưởng thức hương vị ẩm thực đường phố tại Bà Nà.

Không chỉ thỏa sức được chụp ảnh, ăn uống, du khách đến Bà Nà mùa lễ hội sẽ được tận hưởng trọn vẹn niềm vui với những trò chơi thú vị và có cơ hội nhận những phần quà may mắn cho năm mới.

Du khách chụp ảnh tại khu trưng bày tượng sáp độc đáo trên đỉnh Bà Nà (Ảnh: Sun World).

Từ ngày 24/12, du khách đến Bà Nà sẽ được tham gia các trò chơi Uống bia cùng ông già Noel (Drink beer with Santa) hay Uống bia ghép chữ (Merry Christmas) để giành được những giải thưởng hấp dẫn và tận hưởng không khí đua tài sôi động và tràn ngập tiếng cười.

Ngoài ra, đến với xứ sở diệu kỳ Sun World Ba Na Hills vào đầu tháng 12, du khách dù đến vào thời điểm nào trong ngày hay bất kỳ đâu cũng được tận hưởng những giai điệu rộn rã hay những điệu nhảy tươi vui, tưng bừng của mùa lễ hội. Từ ngày 15/11, vũ đoàn Malambo trong trang phục ông già Noel sẽ đem tới những vũ điệu sôi động, cuốn hút tại quảng trường Beer Plaza phục vụ du khách.

Du khách tận hưởng mùa lễ hội trên đỉnh Bà Nà (Ảnh: Sun World).

Kể từ ngày 24/12, combo (gói) Ba Na By Night cũng có nhiều đổi mới mang không khí Giáng sinh. Du khách không chỉ may mắn được tặng thêm bia tươi thủ công cao cấp sản xuất ngay tại xưởng bia trên đỉnh Bà Nà, mà còn thưởng thức những bài hát Giáng sinh nổi tiếng ngay tại nhà hàng Beer Plaza, bốc thăm may mắn trong đêm tiệc để nhận về phần thưởng là những thùng bia Sun KraftBeer.

Ông Nguyễn Lâm An - Giám đốc khu du lịch Sun World Ba Na Hills - chia sẻ: "Với mỗi một mùa lễ hội dịp cuối năm và đón chào năm mới, chúng tôi đều muốn mang đến cho du khách những niềm vui ngập tràn đến từ mọi trải nghiệm, mọi ngóc ngách của khu du lịch. Đó phải là một hành trình khám phá thú vị từ khi bước chân vào cổng thành cho đến khi du khách ra về, mang theo tinh thần phấn khởi, lạc quan để kết thúc một năm cũ và đón chào một năm mới đến.

Và những gì khu du lịch chuẩn bị cho mùa lễ hội năm nay, từ diện mạo cho đến các hoạt động vui chơi, tương tác đều được chuẩn bị công phu, tỉ mỉ, chúng tôi tin rằng tất cả sẽ mang đến sự hài lòng cho du khách đến với Bà Nà".