Singapore mở khóa trải nghiệm mới cho du khách với công nghệ thực tế ảo

Bên cạnh những trải nghiệm truyền thống, du khách vẫn có thể yên tâm khám phá một Singapore rất khác thông qua những trải nghiệm thực tế ảo sáng tạo.

Trải nghiệm du lịch thực tế ảo tại Singapore: Tăng tương tác, giảm nguy cơ giữa đại dịch

Singapore vốn được biết đến là quốc gia dẫn đầu về công nghệ, sáng tạo trong mọi lĩnh vực. Khi Covid-19 khiến ngành du lịch toàn cầu gần như ngưng trệ, thế mạnh này đã giúp Singapore và ngành du lịch nước này đảm bảo sự an toàn cho việc đón khách du lịch trở lại.

Vượt trên cả một giải pháp đối phó với Covid-19, công nghệ và sáng tạo còn mở ra các trải nghiệm mới, tăng cường sức hút cho Đảo quốc Sư tử. Tiêu biểu, nhiều bảo tàng và điểm du lịch của Singapore đã ứng dụng thực tế ảo tăng cường (AR) và thực tế ảo (VR) để tổ chức các cuộc triển lãm, các chuyến tham quan cũng như các tour du lịch mang đến trải nghiệm trực tuyến mới mẻ cho người tham gia.

Người xem có thể thực hiện chuyến tham quan ảo để tương tác trực tiếp với các bức tranh, hình ảnh kỹ thuật số và khám phá thông tin trên website bảo tàng.

Liệu du lịch ảo sẽ trở thành "bàn đạp" thúc đẩy sự phát triển cho ngành du lịch?

Đầu tiên, công nghệ giúp mở ra những trải nghiệm du lịch vượt xa những trải nghiệm vật lý thông thường. Đảo quốc đã mang Singapore đến gần hơn với du khách quốc tế thông qua những chuyến tham quan ảo nhưng mang lại những trải nghiệm không kém phần sống động. Khu bảo tồn động vật hoang dã Singapore - đơn vị quản lý Singapore Zoo, Jurong Bird Park, Night Safari và River Wonders, đã khởi động tour tham quan thực tế ảo thân thiện với gia đình trên nền tảng Zoom. Hay ArtScience Museum, National Gallery Singapore, Asian Civilisations Museum, National Museum of Singapore, Singapore Philatelic Museum cũng tổ chức các chuyến tham quan ảo, triển lãm kỹ thuật số và chương trình trực tuyến.

Không những thế, Đảo quốc còn tổ chức những sự kiện hybrid (kết hợp trực tuyến và trực tiếp) để mang đến cơ hội trải nghiệm Singapore đến nhiều du khách hơn. Ví dụ như Tuần lễ Nghệ thuật Singapore (Singapore Art Week) được tổ chức trong đầu năm nay với hơn 130 hoạt động, chuỗi dự án nghệ thuật diễn ra khắp Đảo quốc.

Tuần lễ nghệ thuật 2022 là sáng kiến chung của Hội đồng Nghệ thuật Quốc gia và Tổng cục Du lịch Singapore (STB) (Ảnh: PHOTOS: S.E.A. FOCUS 2022, SAMUEL ANG, CHONG JUN LIANG, THIRD STREET STUDIO).

Không những thế, Đảo quốc Sư tử còn "kích thích", khiến du khách tò mò, hào hứng với những trải nghiệm từ xa phong phú thông qua series trải nghiệm do Airbnb và Tổng cục Du lịch Singapore (STB) đồng phối hợp tổ chức.

Singapore Virtual Trips gồm một loạt các trải nghiệm trực tuyến độc đáo, tiêu biểu như chuyến tham quan theo chủ đề bền vững tại Khu rừng trên mây của Gardens by the Bay, chuyến thăm ảo đến bảo tàng văn hóa Peranakan 'The Intan' hay hậu trường khám phá lịch sử phong phú của Sân bay Old Kallang với Jerome Lim, người sáng lập trang web di sản The Long and Winding Road.

Với các thế mạnh kể trên, công nghệ thực tế ảo đã trở thành "trợ thủ" đắc lực hỗ trợ các đơn vị trong ngành chung sức hồi sinh lại nền du lịch Singapore trong giai đoạn sống chung với đại dịch. Điển hình, Công ty Lữ hành Monster Day Tours đã khôi phục được khoảng 60-70% doanh thu so với giai đoạn trước Covid-19. Kể từ năm 2020, công ty tổ chức 10 đến 15 chuyến tham quan ảo mỗi tháng cho nhóm khách lên đến 300 người - chủ yếu đến từ trường học, các công ty và tập đoàn lớn. Monster Day Tours còn nhanh nhạy kết hợp với studio ArtFlock, cho ra mắt hình thức tour hybrid (kết hợp trực tuyến và trực tiếp) để "nâng cấp" trải nghiệm cho du khách, thúc đẩy nhu cầu mới.

Workshop trực tuyến tái hiện lại các bức tranh tường Singapore.

Có thể thấy, công nghệ thực tế ảo không chỉ giúp Singapore "tái tạo" niềm vui cho du khách yêu du lịch từ khắp nơi trên thế giới, mà còn mở ra cách thức hoàn toàn mới để tận hưởng những trải nghiệm du lịch "có một-không-hai" của Đảo quốc. Nhờ đó, hành trình "hình dung lại một Singapore hoàn toàn mới" đang trở nên chân thực với cộng đồng du lịch hơn bao giờ hết, giúp họ sẵn sàng cho những chuyến đi trực tiếp trong tương lai.