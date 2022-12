Show diễn trên màn nước biển ra mắt tại Phú Quốc

Kiss The Stars là một trong những show diễn trên màn nước biển đầu tiên có mặt tại Việt Nam, đồng thời cũng là show trình diễn đa phương tiện trên màn nước biển hàng đầu châu Á.

Được dàn dựng công phu, sử dụng công nghệ đa phương tiện (multimedia) hàng đầu thế giới, với sự kết hợp giữa lửa, nước, ánh sáng, laser, âm nhạc… Kiss The Stars hứa hẹn trở thành show diễn ấn tượng hàng đầu tại Phú Quốc.

Bà Emmanuelle Charotte - Phó giám đốc Phát triển kinh doanh ECA2, đơn vị sản xuất Kiss The Stars và công ty đứng sau những show diễn công nghệ đa phương tiện nổi tiếng hàng đầu thế giới tại 17 quốc gia - chia sẻ: "Công nghệ được thiết lập rất đặc biệt và mang tính tiên phong trong show diễn. Đây sẽ là chương trình biểu diễn đa phương tiện được thực hiện trên mặt nước tuyệt vời nhất từng thấy ở châu Á. Tuyệt hơn nữa khi nó còn được thực hiện ngay bên bờ biển trác tuyệt của Nam đảo Phú Quốc".

Sân khấu Kiss The Stars bên bờ biển Phú Quốc (Ảnh: Sun Group).

Với Kiss The Stars, công nghệ trình diễn đa phương tiện (multimedia) cho phép hình ảnh không bị giới hạn về chiều dài và chiều rộng. Show multimedia có sân khấu với hệ thống 3 vòm chiếu, mang đến độ sâu đặc biệt cho màn trình diễn.

Sở hữu hệ thống màn chiếu nước lên tới gần 1.000m2, show diễn sẽ đưa du khách hòa mình vào vũ trụ "ảo" với một trải nghiệm chân thực, cảm nhận rất rõ sức nóng của lửa hay những tia nước mát lạnh trong cuộc chiến đầy cam go giữa thiên hà rộng lớn. "Điều đáng kinh ngạc và độc đáo ở đây là việc đưa du khách vào trải nghiệm trình diễn đa phương tiện. Đây là công nghệ được thiết lập chưa từng có ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới", bà Emmanuelle Charotte chia sẻ.

Không chỉ có công nghệ trình diễn và sân khấu đẳng cấp, Kiss The Stars còn mang một kỷ lục mới về cho Phú Quốc khi sở hữu khán đài lên đến 5.000 chỗ ngồi, gấp 2-3 lần so với các show cùng loại trên thế giới. Để so sánh, show diễn Wing Of Times nổi tiếng tại Sentosa, Singapore có quy mô sân khấu 2.500 chỗ ngồi hay sân khấu của show Legend of Pangu (Thần thoại Bàn Cổ) tại Lan Châu, Trung Quốc cũng chỉ có quy mô 1.500 chỗ ngồi.

Kiss The Stars là màn trình diễn kết hợp của lửa, nước, ánh sáng, laser vô cùng choáng ngợp (Ảnh: Sun Group).

Khai thác câu chuyện viễn tưởng về hố đen trong vũ trụ rộng lớn, show diễn Kiss The Stars truyền tải thông điệp về sức mạnh của tình yêu - đó không chỉ là tình yêu đôi lứa, mà còn là tình cảm với người thân trong gia đình, tình yêu với thiên nhiên, vạn vật và trái đất. Mok (Mộc) - nhân vật chính của câu chuyện xuất hiện trong show diễn, bằng giọng kể trầm ấm, đưa khán giả trở lại rất nhiều năm về trước, để chứng kiến câu chuyện tình yêu của anh, khi còn là chàng trai trẻ ở "Thị trấn Hoàng Hôn" và Kim - nữ chiến binh đến từ vũ trụ xa xôi, với nhiệm vụ bảo vệ Dải Ngân hà khỏi hiểm họa.

Trong cuộc chiến với thế lực đen tối Faio (Hỏa), Kim cùng người bạn của mình, Aqua (Thủy) - tạo hình là một chú bò biển đáng yêu, bị cuốn vào hố đen đến với trái đất. Trên bãi biển tuyệt đẹp, Mok và Kim gặp gỡ, họ cùng những nhân vật người bà Gaia (Thổ) chú chó trái đất Khee (Khí) và Aqua sẽ có cuộc giao tranh quyết liệt với Faio. Với sức mạnh của tình yêu và sự trợ giúp của Aqua, Mok mang trong mình sức mạnh của nước đã chiến đấu anh dũng với Faio để bảo vệ dải thiên hà trước nguy cơ bị hủy diệt.

Nội dung show diễn còn gửi gắm nhiều thông điệp về bảo vệ môi trường, bảo vệ những loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng (Ảnh: Sun Group).



Câu chuyện bảo vệ hành tinh trở nên gần gũi khi diễn ra trong bối cảnh có thật về "Thị trấn Hoàng Hôn", với nhân vật quen thuộc là chú chó Phú Quốc và bò biển - loài động vật quý hiếm được tìm thấy ở vùng biển Phú Quốc. Hòn Thơm vốn là một hòn đảo trong quần đảo An Thới nay được lý giải tên gọi theo một cách vô cùng thú vị và mới mẻ. Còn Cầu Hôn, công trình sắp ra mắt cũng được hé lộ, trở thành biểu tượng cho tình yêu đẹp giữa con người với con người, con người với vũ trụ.

Ông Phạm Quốc Quân - Chủ tịch Sun Group vùng Miền Nam - chia sẻ: "Trong hành trình 15 năm làm đẹp những vùng đất của Sun Group, chúng tôi luôn tâm niệm ngoài thiên nhiên thì văn hóa chính là gốc rễ của sức hấp dẫn mà mỗi điểm đến có được. Vì vậy, điều đặc biệt của show diễn Kiss The Stars không chỉ là hiệu ứng độc đáo nhờ công nghệ đa phương tiện hàng đầu thế giới, mà còn là câu chuyện bảo vệ thiên nhiên được kể lại bằng những lát cắt văn hóa Việt và những hình ảnh biểu trưng của hòn đảo Phú Quốc xinh đẹp".

Xuyên suốt màn trình diễn 25 phút của Kiss The Stars, tên của các nhân vật chính trong câu chuyện được đặt theo các yếu tố trong ngũ hành và tên các hành tinh trong dải ngân hà. Những vòm chiếu sân khấu cũng tượng trưng cho hố đen vũ trụ, liên kết thiên hà với trái đất. Tại đây, khán giả không chỉ là người xem, mà còn là nhân vật trong câu chuyện, cùng lên chuyến tàu du hành qua đa chiều không gian và thời gian, với sự biến hóa khôn lường của khung cảnh, âm nhạc và hiệu ứng.

Công nghệ đỉnh cao và cốt truyện đầy tính nhân văn tạo nên hiệu ứng độc đáo cho show diễn, dẫn dắt người xem đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ thư thái bên bãi biển tuyệt đẹp, đến hồi hộp cao trào khi chứng kiến cuộc đụng độ giữa ánh sáng - bóng tối hay lửa - nước. Từ căng thẳng và nóng bừng khi nhân vật Hỏa tung những nắm đấm về phía các nhân vật, khán giả lại vỡ òa và thỏa mãn khi những vụ nổ nước diễn ra với hàng triệu tinh thể nước bung tỏa trong không khí.

Đông đảo du khách có mặt trong đêm diễn đầu tiên của Kiss The Stars (Ảnh: Sun Group).

Kiss The Stars (Nụ hôn giữa ngàn sao) sóng đôi cùng công trình Cầu Hôn, hứa hẹn đưa Nam đảo Phú Quốc thành "ngôi sao" mới của du lịch giải trí Việt Nam và trở thành điểm đến mới của thế giới.

Kiss The Stars mở bán vé từ ngày 23/12, qua các kênh đại lý và website chính thức của Sun World Phu Quoc. Vé xem show được chia 2 hạng A và B, tương ứng với vị trí chính giữa khán đài và khu vực 2 bên khán đài. Giá vé là 350.000-500.000 đồng, áp dụng cho khán giả cao từ 1m trở lên.

Riêng dịp khai trương show diễn, Sun World Phu Quoc đang áp dụng chính sách giá từ 250.000 - 350.000 đồng/vé.

Kiss The Stars cũng là show diễn điểm nhấn trong chiến dịch "WOW Phú Quốc" của Sun Group vừa mở màn hôm 15/12, với nỗ lực đồng hành cùng địa phương, nâng tầm điểm đến. Ngay sau đó, "WOW Phú Quốc" tiếp tục đem đến cho đảo ngọc một mùa lễ hội tưng bừng trong đêm New Year Countdown 2023 với chủ đề "Hành trình của Hạnh phúc" truyền hình trực tiếp trên VTV1 lúc 22h ngày 31/12/2022. Đây sẽ là một đêm của nghệ thuật và pháo hoa rực rỡ, với sự góp mặt của những nghệ sỹ tên tuổi như Tùng Dương, Văn Mai Hương, Bùi Lan Hương, Nhóm Oplus, Hoàng Tôn, Ngọc Mai, Wren Evans, Vũ Thảo My, Minh Ngọc…