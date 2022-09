Sản xuất rượu vang trên đỉnh Bà Nà - chuyện không tưởng hay ước mơ mang thế giới về Việt Nam của Sun Group

Du lịch Việt & sức bật từ các công trình biểu tượng

Trước đại dịch Covid-19, du lịch Việt Nam đạt mức tăng trưởng thần kỳ với trên 18 triệu khách quốc tế năm 2019. Nhắc tới Việt Nam, người ta không còn chỉ nghĩ tới du lịch bụi, du lịch giá rẻ. Hàng loạt điểm đến nổi tiếng như Sa Pa, Phú Quốc, Hội An, Đà Nẵng… với thiên nhiên tuyệt đẹp, di sản truyền thống và những công viên giải trí quy mô, khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế, những công trình biểu tượng vươn tầm thế giới như InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa, Hotel de la Coupole - MGallery, hay Sun World Ba Na Hills với cây cầu Vàng độc nhất vô nhị đã định vị Việt Nam trên bản đồ du lịch hạng sang toàn cầu.

Nhà hàng Pink Pearl tại khu nghỉ dưỡng JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa.

7 năm trước, khi World Travel Awards (WTA) - được mệnh danh là giải "Oscar của ngành du lịch thế giới" lần đầu tiên xướng tên InterContinental Danang Sun Peninsula Resort do Tập đoàn Sun Group đầu tư và IHG quản lý, vận hành là "Khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất thế giới", Đà Nẵng đã lọt vào danh sách những điểm phải đến và là lựa chọn hàng đầu của các chính khách, tỷ phú và ngôi sao thế giới. Năm 2017, Hội nghị cấp cao APEC do Việt Nam đăng cai tổ chức diễn ra tại khu nghỉ dưỡng này một lần nữa đưa hình ảnh du lịch Việt Nam "phiên bản mới" chất lượng, đẳng cấp, khác biệt đến với toàn cầu. Bất chấp ảnh hưởng chưa từng có của đại dịch Covid-19, khu nghỉ dưỡng đầu tiên do "ông hoàng resort" Bill Bensley thiết kế tại Việt Nam vẫn liên tục được tôn vinh tại các hạng mục quan trọng của giải thưởng WTA những năm qua.

Khu nghỉ dưỡng sang trọng nhất thế giới InterContinental Danang Sun Peninsula Resort.

Nếu InterContinental Danang Sun Peninsula Resort là một trong những công trình tiêu biểu do tư nhân đầu tư, tiên phong đưa du lịch Việt Nam thoát mác du lịch giá rẻ, thì cây Cầu Vàng tại khu du lịch Sun World Ba Na Hills đã tạo nên một dấu mốc mới của du lịch Việt Nam: Một công trình biểu tượng, nâng tầm du lịch Việt lên đẳng cấp mới.

Xuất hiện năm 2018, với mong muốn ban đầu là tạo nên một nét điểm xuyết thơ mộng giữa Vườn Thiên Thai, là điểm trung chuyển giúp du khách di chuyển thuận tiện từ chân núi hay Làng Pháp đến vườn hoa Le Jardin D'Amour. Thế nhưng, Cầu Vàng đã vượt ra khỏi sứ mệnh ban đầu của mình, để trở thành một kiệt tác, một cơn chấn động với truyền thông quốc tế ngay khi vừa ra mắt.

Cầu Vàng tại Sun World Ba Na Hills.

Giờ đây, thế giới không chỉ biết đến Uruguay nổi tiếng với cây cầu Laguna Garzon, Canada với cây cầu kính đi bộ trên không Glacier Skywalk, hay nhắc đến Singapore với cây cầu xoắn Helix, mà còn biết đến Việt Nam với cây Cầu Vàng như bước ra từ những thước phim "Chúa tể của những chiếc nhẫn". Cầu Vàng đã thực sự trở thành sứ giả kết nối đất nước Việt Nam với toàn cầu, mang thế giới đến với Việt Nam.

"Bordeaux độc bản của Việt Nam" trên đỉnh Bà Nà

Nhưng mong muốn mang thế giới đến Việt Nam, nâng tầm du lịch Việt của Sun Group không chỉ dừng ở đó. Ngay tại Bà Nà Hills, Sun Group vẫn không ngừng gia tăng sức hút cho miền tiên cảnh, với những sản phẩm và trải nghiệm mới mỗi năm. Trong thời gian tới, một sản phẩm mới "vô tiền khoáng hậu" sẽ được Tập đoàn này đưa vào hoạt động trên đỉnh Bà Nà.

Đó là một hầm rượu vang trên đỉnh núi, ở độ cao 1427m so với mực nước biển, một "Bordeaux độc bản của Việt Nam", được thiết kế bởi KTS nổi tiếng người Ý- Marco Casamonti, cũng là "cha đẻ" của siêu phẩm Cầu Hôn đang được thi công tại Phú Quốc.

Phối cảnh hầm rượu tại Bà Nà.

Không chỉ là nơi tham quan và thư giãn, hầm rượu Bà Nà sẽ cho du khách được tận mắt trải nghiệm quy trình sản xuất rượu vang tiêu chuẩn quốc tế như ở các điểm đến nổi tiếng trên thế giới và thưởng thức loại rượu vang hảo hạng "made in Bà Nà" ngay trên đỉnh núi.

Điểm làm nên sự khác biệt của hầm rượu Bà Nà so với những quê hương của rượu vang trên thế giới, thay vì tập trung sản xuất rượu vang với khối lượng rất lớn, thì hầm rượu Bà Nà chỉ sản xuất một lượng rượu vang nhất định, tập trung vào chất lượng rượu và đòi hỏi tiêu chuẩn rất cao. Đây cũng là hầm rượu duy nhất trên thế giới được "đội" chiếc nón lá gần gũi, thân thương của người Việt Nam và mang lối trang trí đậm chất truyền thống của địa phương với những viên gạch đất nung hay hoa văn và các vật liệu truyền thống mang đậm âm hưởng dân tộc Việt.

Khu du lịch Sun World Ba Na Hills.

Không dễ để tạo nên một biểu tượng mới ở một địa hình núi như Bà Nà. Chính kiến trúc sư Marco Casamonti đã phải thốt lên rằng: "Địa điểm của công trình này là một trong những nơi gian nan và hiểm trở nhất trên thế giới để có thể xây dựng". Nhưng với Sun Group, khi đã vượt qua băng giá trên đỉnh Fansipan để nối đất với trời bằng tuyến cáp kỷ lục Fansipan, và làm nên cả một châu Âu thu nhỏ trên đỉnh núi Chúa, thì việc kiến tạo nên một "Bordeaux độc bản của Việt Nam" chắc chắn sẽ sớm trở thành hiện thực.

Một ngày không xa, khi đứng trên độ cao mà bạn dường như có thể chạm tay vào bao la đất trời, tận hưởng những mạch nguồn văn hóa Việt hòa vào cảm xúc bất tận, trong khi khám phá "vòng đời" của thứ rượu vang hảo hạng đang nhấp trên môi, bạn sẽ thấy dường như Bordeaux hay Chianti đang ở ngay dưới chân mình. Cũng khi ấy, một thỏi nam châm mới đã thành hình, hứa hẹn hút những dòng khách quốc tế không ngừng chảy về Đà Nẵng, góp phần hiện thực hóa giấc mơ nâng tầm du lịch Việt sánh ngang với các điểm đến hàng đầu trên thế giới.