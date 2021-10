Sầm Sơn thông báo điều kiện đón khách du lịch

Dân trí Thành phố Sầm Sơn đã thông báo công khai điều kiện đón khách, giới thiệu các sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn trên địa bàn thành phố biển này.

Theo UBND thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa), 9 tháng đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội của thành phố Sầm Sơn, đặc biệt là ngành du lịch, dịch vụ thương mại.

Thành phố đã tổ chức thành công lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2021 với nhiều hoạt động, đã tạo được hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, được bạn bè trong nước và quốc tế ghi nhận, từ đó góp phần quảng bá, khôi phục nhanh ngành du lịch của thành phố.

Thành phố biển Sầm Sơn nhìn từ trên cao.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên 9 tháng đầu năm, thành phố Sầm Sơn đón được hơn 1,5 triệu lượt khách, bằng 50,6% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 33,8% kế hoạch đề ra; doanh thu du lịch ước đạt hơn 1,3 nghìn tỷ đồng, bằng 47% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 35,2% kế hoạch đề ra.

Ngay sau khi, dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, UBND thành phố Sầm Sơn đã thông báo công khai điều kiện đón khách và giới thiệu sản phẩm mới, hấp dẫn của du lịch Sầm Sơn.

Theo đó, đối với các khu, điểm du lịch, di tích, danh thắng, văn hóa lịch sử được phép hoạt động không quá 50% công suất (chỉ đón và phục vụ khách trong tỉnh); cho phép xe buýt, taxi, xe hợp đồng và xe khách vào thành phố Sầm Sơn với điểm xuất phát thuộc các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thanh Hóa; mỗi chuyến xe chở không quá 50% chỗ ngồi.

Các khách sạn và dịch vụ lưu trú hoạt động nhưng phải đảm bảo đáp ứng điều kiện phòng, chống dịch Covid-19; dịch vụ khách sạn, nhà hàng, quán ăn, cà phê, đồ uống, quán bia, giải khát, bể bơi, phòng tập gym, bi-a, yoga mỗi cơ sở hoạt động theo nguyên tắc không quá 50% công suất, tối đa không quá 10 người (đối với khách sạn không quá 50 người, nhà hàng không quá 30 người) trong cùng thời điểm và chỉ được hoạt động đến 21h hàng ngày…

Trong 3 tháng cuối năm 2021 (không phải là thời gian cao điểm của du lịch Sầm Sơn), vì vậy các sản phẩm du lịch chủ yếu của Sầm Sơn là du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe; du lịch di sản văn hóa, tâm linh.

9 tháng đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát, diễn biến phức tạp trên cả nước, dẫn đến các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố gần như không có doanh thu. Mặc dù doanh thu du lịch không có nhưng các cơ sở lưu trú, nhà hàng và cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác vẫn phải chi phí để duy trì bộ máy vận hành.

Thống kê của thành phố Sầm Sơn, khoảng 70% doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn có vay vốn của các ngân hàng thương mại từ các năm trước đây để tổ chức kinh doanh, nên trong năm 2021 việc trả gốc và lãi là vô cùng khó khăn.

Từ đó, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố Sầm Sơn kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các ngân hàng thương mại có chế độ giảm lãi suất cho vay đối với các doanh nghiệp du lịch; UBND tỉnh Thanh Hóa có cơ chế miễn hoặc giảm thuế cho thuê đất với các doanh nghiệp du lịch; Sở VH-TT&DL tham mưu cho UBND tỉnh Thanh Hóa trong việc xây dựng các chương trình kích cầu du lịch; tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao nhằm thu hút khách du lịch đến với Thanh Hóa nói chung và đến với du lịch Sầm Sơn nói riêng.

