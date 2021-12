Rời thành phố, cô gái Phú Yên về quê xây nông trại giữa cánh đồng lúa

Dân trí Nông trại rộng 2000m2 của Lê My nằm liền kề cánh đồng lúa ngát xanh, nơi đây là không gian để du khách được trở về với thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa, món ăn đặc trưng của Phú Yên.

Sau 6 năm học tập và làm việc ở TPHCM, năm 2019, vì lý do sức khỏe và biến cố gia đình, Lê My (26 tuổi) ở Phú Yên quyết định "bỏ phố về quê". Ngoài làm việc online, My tận dụng căn nhà của gia đình để làm du lịch, khai thác các văn hóa bản địa để làm điểm nhấn thu hút và giữ chân du khách.

Tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Anh Thương Mại, Đại học Ngân Hàng TPHCM, cô gái 9X từng làm quản lý cho chuỗi nhà hàng và tại một công ty chuyên về rau hữu cơ tại TPHCM. Thời gian làm việc ở đây đã giúp My tích lũy được kinh nghiệm và vốn để khởi nghiệp ở quê.

Lê My về quê xây nông trại, đón du khách tới trải nghiệm.

Khi chia sẻ về ý tưởng xây dựng nông trại, mẹ cô hoàn toàn ủng hộ, nhưng ba có phần lo lắng vì sợ con gái vất vả, và ở vùng quê cô sống chưa ai làm du lịch sinh thái. Tuy nhiên, ba vẫn âm thầm giúp cô xây dựng nhà lưu trú cho du khách ở nông trại.

Cuối năm 2019, cô gái 9X dốc toàn bộ tiền tiết kiệm để đầu tư vào nông trại, không nóng vội, cô làm mọi thứ từng bước một. Cách này vừa phù hợp với nguồn lực eo hẹp của bản thân vừa là giảm thiểu rủi ro cho một mô hình kinh doanh còn mới mẻ ở vùng quê cô sinh sống.

Ngoài giờ dạy tiếng anh online, My dồn hết năng lượng vào làm nông trại, trang trí, bê đá xây dựng, san đất làm nền… cùng các bạn tình nguyện viên và người thân.

Từng có thời gian làm trong công ty về lĩnh vực rau hữu cơ nên My có cơ hội được hiểu thêm về nông nghiệp sạch, cô kết nối với nhiều anh chị đang làm về nông nghiệp sinh thái, lối sống thuận tự nhiên để học hỏi, áp dụng cho mô hình của mình.

Có lợi thế về ngoại ngữ, cô gái Phú Yên còn kết nối được những chuyên gia nước ngoài trong lĩnh vực này, họ chia sẻ những cách khai thác mới trong nông nghiệp, đặc biệt là du lịch kết hợp với nông nghiệp mà cô đang theo đuổi.

Nông trại của My rộng 2000m2 nằm liền kề cánh đồng lúa ngát xanh.

Năm 2019, dự án của My nhận được giải Nhất và giải Tiềm Năng cuộc thi khởi nghiệp của tỉnh Phú Yên.

Đây là tiền đề giúp cô gái trẻ hoàn thiện mô hình kinh doanh và tự tin về triển vọng phát triển dự án. Đầu năm 2020, nông trại hoàn thành và đón những vị khách đầu tiên đến lưu trú và trải nghiệm.

Đến đây, du khách được khám phá vẻ đẹp hoang sơ và những văn hóa địa phương của làng quê. Được dùng dầu gội thảo dược, tắm lá xông, thưởng thức những món ăn địa phương…

Nhà lưu trú của du khách có view cánh đồng lúa ngát xanh.

Nhớ lại những ngày đầu "bỏ phố về quê", My phải đối mặt với vô vàn khó khăn.

"Người dân địa phương bàn tán, họ cho rằng mình thất nghiệp nên mới về quê, thậm chí có những bình luận tiêu cực khi mình đón khách du lịch đến. Hiện nay, mình đã chứng minh cho mọi người thấy mô hình này hoàn toàn khả thi và có tiềm năng", My chia sẻ.

Bên cạnh đó, cô còn gặp khó khăn về tài chính, phải cân bằng tài chính cho gia đình và cho việc xây dựng, vận hành nông trại. Khi tích lũy thêm tài chính và mô hình phát triển tốt, cô dần nâng cấp và đầu tư thêm các hạng mục trải nghiệm.

Những bạn trẻ tìm về nông trại của My để trải nghiệm.

Ở miền Trung nên không thể tránh khỏi bão lũ, để đảm bảo an toàn, nông trại của My sẽ ngừng đón khách vào 2 tháng mùa mưa bão của Phú Yên.

Khởi đầu với nhiều khó khăn nên cô gái 9X phải suy nghĩ và tính toán nhiều hơn, luôn cẩn trọng trong từng bước đi của mình. Cũng có lúc cô muốn bỏ cuộc vì quá áp lực.

"Về quê, mình bớt năng động và ít cơ hội phát triển hơn. Tuy nhiên, mình vẫn được làm việc từ xa, tham gia các hội thảo, học tập thêm các chương trình quốc tế để bổ trợ thêm cho định hướng của mình", My nói.

Tác động của dịch bệnh, My phải tạm ngừng kinh doanh trong một thời gian dài, hiện nông trại đang có những kế hoạch mới để đón khách trở lại và có một số khách đã đặt phòng trước.

Dự định năm tới, My sẽ mở rộng liên kết với các nông trại tại địa phương để đa dạng chương trình và phục vụ được nhiều khách hơn.

Hà Hiền

Ảnh: NVCC