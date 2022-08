Regal Legend: Kinh đô giải trí toàn cầu đầy hứa hẹn với nhịp sống xa hoa tại Quảng Bình

Dự án chắp cánh cho kinh tế đêm Quảng Bình phát triển

Regal Legend thuộc phân khúc xa xỉ do Đất Xanh Miền Trung Group đầu tư và phát triển. Dự án tọa lạc trên mặt tiền đại lộ Võ Nguyên Giáp - cung đường ven biển đắt giá bậc nhất giữa trung tâm thành phố Đồng Hới. Đây là dự án hiếm hoi được UBND tỉnh Quảng Bình duyệt chủ trương xây dựng 2 tuyến phố đi bộ quy mô lớn. Tuy không phải tuyến phố đi bộ đầu tiên tại Quảng Bình nhưng đây là 2 tuyến phố đi bộ duy nhất được chủ đầu tư Đất Xanh Miền Trung rót kinh phí khổng lồ để quy hoạch đồng bộ và xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, làm đòn bẩy cho kinh tế đêm của tỉnh nhà phát triển mạnh mẽ.

Bên cạnh 2 tuyến phố đi bộ, Regal Legend còn quy tụ hàng trăm outlets thời trang, F&B, trang sức đình đám trong và ngoài nước cùng hàng chục tuyến phố sầm uất khác: Phố giải trí, phố ẩm thực, phố mua sắm, phố chăm sóc sức khỏe...

Phối cảnh tổng thể dự án Regal Legend - khu đô thị du lịch quốc tế đầu tiên tại Quảng Bình.

Được định vị là kinh đô giải trí toàn cầu, mặc dù chưa chính thức đưa vào hoạt động nhưng Regal Legend đã được tỉnh Quảng Bình lựa chọn là điểm đăng cai tổ chức hàng loạt lễ hội tầm cỡ như: Lễ hội ánh sáng quốc tế, Carnival, Pool Party, chương trình nghệ thuật đón giáng sinh và countdown. Trong tương lai, sự hiện diện của Regal Legend cùng loạt tiện ích đẳng cấp sẽ biến Đồng Hới thành một thành phố không ngủ, kết hợp cùng hệ thống hang động độc đáo tạo nên hệ sinh thái du lịch có một không hai trên toàn thế giới.

Regal Legend chính thức ra mắt phân khu đầu tiên - The River

Sau 8 tháng khởi công xây dựng, Đất Xanh Miền Trung sẽ chính thức giới thiệu đến nhà đầu tư và giới mộ điệu cả nước phân khu đầu tiên của dự án Regal Legend mang tên The River. The River bao gồm 119 căn boutique hotels, trong đó có 52 căn boutique hotels 4,5 tầng và 67 căn boutique hotels 5,5 tầng. Phía Đông Bắc tiếp giáp tuyến phố đi bộ của tỉnh, phía Đông Nam tiếp giáp trục đường 32m nối thẳng ra biển, đối diện phân khu The River là hồ điều hòa trung tâm rộng 2ha cùng 6 cụm tiện ích mặt hồ tiêu chuẩn quốc tế: Regal Mall, Regal Fitness, Regal Pool, Regal Food, Regal Exclusive và trường học quốc tế.

6 cụm tiện ích mặt hồ tiêu chuẩn quốc tế lần đầu tiên xuất hiện tại Quảng Bình.

Cũng trong sự kiện này, Đất Xanh Miền Trung sẽ phối hợp cùng Sở Du lịch & Hiệp hội du lịch Quảng Bình tổ chức "Hội nghị liên kết phát triển Du lịch Quảng Bình" nhằm giới thiệu và quảng bá chuỗi hoạt động xúc tiến du lịch tỉnh nhà trong thời gian tới. Đồng thời tiến hành ký kết hợp tác chiến lược với các đối tác thương mại và đối tác tài chính lớn trong và ngoài nước.

Sự kiện sẽ được tổ chức tại không gian hội nghị sang trọng chuẩn 5 sao của Celina Peninsula Resort Quang Binh. Bên cạnh cơ hội đầu tư sinh lời vượt trội, hơn 600 quan khách tại sự kiện sẽ được thưởng lãm các tiết mục âm nhạc đỉnh cao qua giọng hát của những tên tuổi hàng đầu Việt Nam như Diva Mỹ Linh, ca sĩ Bùi Lan Hương. Tất cả hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm xứng tầm thượng lưu cho cộng đồng tinh hoa khắp cả nước.

Sự kiện ra mắt The River - phân khu đầu tiên của dự án Regal Legend - Khu đô thị du lịch quốc tế đầu tiên tại Miền Trung

Thời gian: 03.9.2022

Địa điểm: Celina Peninsula Resort Quang Binh, đường Võ Nguyên Giáp, TP Đồng Hới.

Liên hệ: 0916 87 83 88