Quy Nhơn muốn phát triển kinh tế đêm

Ngày 12/8, UBND thành phố Quy Nhơn (Bình Định) đã báo cáo Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh về đề xuất các khu vực phát triển kinh tế ban đêm tại địa phương để thực hiện Đề án phát triển kinh tế ban đêm tỉnh Bình Định đến năm 2030.

Cụ thể, về ẩm thực có phố Phan Bội Châu (phường Lê Lợi). Các cơ sở dịch vụ ăn uống dọc các tuyến đường trung tâm (Seasand, Sub bar1, Sub bar2 - bãi biển Xuân Diệu), pub, club, nhà hàng, quán ăn, cà phê tập trung tại các tuyến đường Xuân Diệu, An Dương Vương, Lê Duẩn, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Trung Tín… vẫn hoạt động từ trước đến nay.

Kéo dài thời gian hoạt động Phố ẩm thực Ngô Văn Sở bắt đầu từ 17 đến 23h hàng ngày (Ảnh: Doãn Công).

Riêng phố ẩm thực Ngô Văn Sở (phường Trần Phú), thành phố đề nghị kéo dài thời gian hoạt động từ 17 đến 22h sang từ 17h đến 23h hàng ngày.

Về vui chơi giải trí, tập trung ở các địa bàn phường Lý Thường Kiệt, Thị Nại với các hoạt động như karaoke, vũ trường, massage, ca nhạc, văn hóa, võ thuật... đã hoạt động từ trước đến nay. Tuy nhiên, bây giờ sẽ hoạt động theo quy định ngành nghề kinh doanh của Trung ương.

Các show diễn nghệ thuật đường phố vào thứ 7 và chủ nhật tại Công viên Trịnh Công Sơn; nghệ thuật truyền thống "hát tuồng, dân ca kịch, bài chòi tại Trung tâm Hội nghị tỉnh…

Riêng Phố đi bộ Quy Nhơn (phường Lý Thường Kiệt và Trần Phú) dự kiến đưa vào hoạt động năm 2025.

Về mua sắm, hiện có các địa điểm bán đặc sản địa phương, hàng quần áo, hàng OCOP, chợ đêm, các trung tâm thương mại lớn, các cửa hàng tiện lợi 24/7…

Đối với dịch vụ tham quan, tour, đang triển khai các tour du lịch cộng đồng tại xã Nhơn Lý, Nhơn Hải; tour du lịch Cù Lao Xanh (xã Nhơn Châu); tour xích lô, xe điện thưởng ngoạn trung tâm thành phố; các điểm tham quan vào buổi tối (Tháp Đôi, Chùa Long Khánh, Quảng trường Nguyễn Tất Thành, Trung tâm khám phá khoa học Quy Nhơn...).

Nhóm dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thể dục, thể thao, tập trung tại phường Nguyễn Văn Cừ.

Trình diễn carnival tại Lễ hội đường phố Bình Định chào hè 2024 (Ảnh: Bình Định).

Theo ông Nguyễn Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, trên cơ sở đề án thành phố tổng hợp các khu vực vui chơi giải trí, quán ăn lâu nay đang hoạt động nhưng chưa được đầu tư đến nơi đến chốn, để duy trì phát triển lên.

"Sắp tới sẽ làm thêm phố đi bộ Quy Nhơn, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, các show diễn nghệ thuật đường phố, dịch vụ ăn uống… để thu hút khách về đêm", ông Nam nói.

Ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định, cho biết, đề án sẽ tạo những sản phẩm du lịch mới về đêm tại thành phố Quy Nhơn, góp phần thu hút khách du lịch tốt hơn. Việc này cũng góp phần triển khai chương trình hành động về phát triển du lịch Bình Định trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2020-2025.