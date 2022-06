Quán bán mỳ xào "4-5 miếng thịt bò" giá 200.000 đồng bị phạt 21 triệu đồng

Ngày 25/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phan Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) - cho biết thành phố đã cử Đội liên ngành phối hợp phòng Y tế, UBND phường Vĩnh Nguyên kiểm tra, xử phạt nghiêm vi phạm của quán N.P. - nơi bán mỳ xào "4-5 miếng thịt bò" giá 200.000 đồng.

Đĩa mỳ xào được quán N.P. bán cho khách hàng với giá 200.000 đồng.

"Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng của thành phố đã phát hiện quán N.P. có 2 lỗi vi phạm, gồm niêm yết giá không rõ ràng và cơ sở chưa được cấp Giấy chứng nhận cở sở đủ điều kiện về an toàn thực phẩm nên đã xử phạt tổng 2 hành vi với số tiền 21 triệu đồng" - Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang thông tin.

Cũng theo ông Phan Thanh Liêm, đoàn liên ngành đã yêu cầu quán N.P. nhanh chóng khắc phục, bổ sung đầy đủ các giấy phép đảm bảo đủ điều kiện kinh doanh theo quy định và cam kết chấp hành tốt quy định về cơ sở hoạt động kinh doanh uy tín, đảm bảo an toàn, chất lượng, bán đúng giá niêm yết.

Chia sẻ thêm Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang nói: "Nha Trang là một trong những thành phố du lịch hàng đầu trong nước và quốc tế. Thành phố luôn quan tâm nơi đây là điểm đến chất lượng, an toàn, an ninh văn minh và thân thiện, do đó sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ chưa chấp hành tốt quy định về đăng ký kinh doanh, phục vụ du khách.

Thời gian đến thành phố sẽ tăng cường công tác kiểm tra liên ngành bảo vệ quyền lợi hợp pháp của du khách - thương hiệu du lịch Nha Trang - Khánh Hòa".

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, ngày 16/6, trên mạng xã hội lan truyền đoạn thông tin cho rằng quán N.P. ở TP Nha Trang có hành vi "chặt chém" du khách khi bán đĩa mỳ xào "chỉ có 4-5 miếng thịt bò vừa khô vừa dai" với giá 200.000 đồng.

Về phía quán N.P. xác nhận thông tin có nữ du khách ăn mỳ xào tại quán và gửi lời xin lỗi đến nữ khách hàng.

Chủ quán ăn này cho rằng quán đã niêm yết giá cả đàng hoàng và do nguyên vật liệu tăng nên đĩa mỳ xào mới có giá 200.000 đồng.

Ngay khi sự việc trên xảy ra, TP Nha Trang đã tiến hành kiểm tra quán N.P.