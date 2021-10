Phục hồi du lịch cuối năm với ngày hội ẩm thực, ngày hội cua

Dân trí Cà Mau sẽ tổ chức những sự kiện như ngày hội ẩm thực, ngày hội cua, trải nghiệm cộng đồng… để phục hồi du lịch sau đại dịch Covid-19 vào cuối năm 2021.

Ngày 17/10, ông Trần Hiếu Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, ngành đã lên kế hoạch để phục hồi du lịch sau ảnh hưởng của dịch Covid-19, đặc biệt là những tháng cuối năm 2021.

Biểu tượng cua Cà Mau đặt ở Mũi Cà Mau (Ảnh: CTV).

Trong đó, nổi bật là tổ chức các sự kiện lớn dự kiến trong tháng 11 và tháng 12/2021. Cụ thể, cuộc thi chạy marathon với chủ đề "Kết nối đường Hồ Chí Minh huyền thoại" Cà Mau 2021. Sự kiện này có quy mô khoảng 3.000 người tham gia với mục tiêu quảng bá, giới thiệu hình ảnh, văn hóa con người, sản vật vùng đất Cà Mau.

Sự kiện "Ngày hội ẩm thực Đất Mũi" với các món ăn truyền thống nhằm giới thiệu, quảng bá các món ăn đặc sản của vùng Đất Mũi Cà Mau.

Một trong những sự kiện đặc trưng là "Ngày hội cua Năm Căn gắn với văn hóa ẩm thực Cà Mau", với hàng chục món ăn chế biến từ cua.

Bên cạnh đó là trưng bày các hình ảnh về quê hương Cà Mau, các sản phẩm thủy hải sản tươi sống, sản phẩm OCOP; tổ chức các trò chơi dân gian. Ngoài ra, tổ chức trải nghiệm du lịch cộng đồng với chủ đề "Một ngày làm ngư dân".

Cà Mau cũng dự kiến tổ chức ngày hội ẩm thực với món ăn đặc trưng như lẩu mắm (Ảnh: Huỳnh Hải).

Theo ông Trần Hiếu Hùng, tỉnh dự kiến tổ chức đoàn Famtrip khảo sát điểm đến du lịch Cà Mau, xúc tiến du lịch, quảng bá giới thiệu hình ảnh, văn hóa con người và các sản phẩm đặc trưng của Cà Mau với đại diện của các công ty lữ hành.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, trước tình hình hiện nay thì công tác an toàn trong phòng, chống dịch vẫn là một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với cơ sở lưu trú, khu, điểm, hộ kinh doanh du lịch...

"Cơ sở được quản lý an toàn, cơ sở phục vụ khách an toàn, điều kiện làm việc của nhân viên an toàn và tiêu chí tiếp nhận khách an toàn", ông Trần Hiếu Hùng nêu rõ.

Huỳnh Hải