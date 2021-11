Phú Quốc sẵn sàng đón những khách quốc tế đầu tiên đến "đảo ngọc"

Dân trí Đến nay, tất cả người dân TP Phú Quốc đã tiêm vaccine mũi 2 phòng Covid-19. Hiện lãnh đạo thành phố này phối hợp với ngành chức năng chuẩn bị đón 226 khách quốc tế đầu tiên đến Phú Quốc vào 20/11.

Ngày 18/11, trao đổi với PV Dân trí, ông Bùi Quốc Thái - Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang, cho biết, tỉnh Kiên Giang đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để đón đoàn khách quốc tế đầu tiên theo kế hoạch thí điểm hộ chiếu vaccine.

Theo ông Thái, sau thời gian TP Phú Quốc vắng bóng khách quốc tế (từ đợt bùng dịch lần thứ 4) ngày 20/11 tới đây, hãng hàng không Vietjet sẽ đưa 226 du khách quốc tế đầu tiên đáp xuống Phú Quốc.

Ngày 20/11, TP Phú Quốc đón 226 khách quốc tế "xông đất" thành phố này sau thời gian vắng bóng khách du lịch từ đợt bùng phát dịch lần thứ 4 (Ảnh: CTV).

Để đón đợt khách quốc tế này, trước đó ngành chức năng Kiên Giang đã chọn các điểm du lịch được thí điểm đón khách quốc tế như Vinpearl Phú Quốc, Sungroup Phú Quốc (New World Resort, Premier Residence Resort...), khu vực quần đảo Nam An Thới, khu mua sắm Ngọc Trai Long Beach… để du khách nghỉ dưỡng và trải nghiệm.

Còn về quy định việc đi lại sau khi du khách đến Phú Quốc, theo giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang cho biết, hết thời gian 7 ngày, du khách lưu trú tại các khu nghỉ dưỡng, ngành chức năng hỗ trợ du khách xét nghiệm PCR, nếu du khách âm tính, du khách đi lại tự do tham quan các điểm khác tại TP Phú Quốc.

Cùng ngày, ông Huỳnh Quang Hưng - Chủ tịch UBND TP Phú Quốc cho biết, tính đến ngày 18/11, tất cả người dân TP Phú Quốc (từ 18 tuổi trở lên) đã được tiêm mũi 2 hơn 14 ngày. Do đó, đây là điều thể hiện sự quyết tâm của lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, TP Phú Quốc trong việc đảm bảo các điều kiện an toàn để mở cửa đón khách quốc tế.

Hiện 100% người dân Phú Quốc đã tiêm vaccine 2 mũi phòng Covid-19 nên thành phố này là điểm đến an toàn cho du khách quốc tế và nội địa (Ảnh: Nguyễn Hành).

Đối với những điểm tham quan, nghỉ dưỡng các đơn vị liên quan đã chuẩn bị và bố trí những khu riêng dành cho du khách chẳng may là F0. Do đó, du khách an tâm, việc chăm sóc y tế cũng như những trải nghiệm của mình không bị "gián đoạn" khi mắc Covid-19.

Theo ông Hưng, mặc dù cư dân thành phố đã tiêm 2 mũi vaccine nhưng ngành chức năng TP Phú Quốc vẫn tiếp tục tuyên truyền cho người dân trên đảo tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, nhất là việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.

Hiện ngành chức năng TP Phú Quốc đang rà soát những người dân ở các địa phương khác đến Phú Quốc làm việc chưa tiêm vaccine hoặc tiêm mũi 1 sẽ báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Kiên Giang để bố trí vaccine, thực hiện tiêm vaccine phòng Covid-19 cho nhóm công dân này.

Ông Huỳnh Quang Hưng lạc quan thông tin, sau chuyến bay đưa 226 khách quốc tế đến Phú Quốc vào 20/11, sau đó, các công ty lữ hành tiếp tục đưa hàng trăm du khách quốc tế đến Phú Quốc, nhất là vào các dịp lễ giáng sinh, tết dương dịch…

Trước đó, từ ngày 11/11 đã có những chuyến bay đầu tiên đưa khách quốc tế đến vịnh Cam Ranh, Khánh Hòa và TP. Đà Nẵng.

