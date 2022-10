Phú Quốc - Không gian "sống cân bằng" sau đại dịch

Khao khát "cân bằng" sau đại dịch

Nhu cầu được cân bằng giữa công việc và cuộc sống đã sớm có mặt với nhiều hình thức khác nhau trên thế giới. Thay vì nỗi lo lớn nhất là kinh tế, con người chú trọng tới phục hồi thân - tâm - trí và hướng đến những trải nghiệm chất lượng hơn trong cuộc sống.

Nhưng chỉ sau Covid-19, chúng ta mới nhận ra rằng, bây giờ là "kỷ nguyên" của lối sống cân bằng. Không chỉ sống xanh, sống khỏe, con người đòi hỏi khắt khe hơn về một môi trường sống riêng tư và đầy đủ tiện nghi, nơi họ được chăm sóc toàn diện.

Khu nghỉ dưỡng New World Phu Quoc mang phong cách làng chài miền biển, đưa du khách "chạm" vào thiên nhiên diệu kỳ (Ảnh: Sun Group).

Theo đó, nhu cầu sở hữu second home cũng bùng nổ trên toàn cầu, con người mong muốn tìm một nơi trú ẩn gần thiên nhiên, song cũng đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe và tái tạo năng lượng. Theo Redfin, một công ty môi giới bất động sản nổi tiếng tại Mỹ, nhu cầu second home đã tăng hơn 100% trong tháng 12/2020 so với cùng kỳ trước đại dịch. Ngay cả khi chưa đủ kinh tế để sở hữu một second home riêng mình, du khách trên toàn cầu cũng ưu tiên lựa chọn du lịch nghỉ dưỡng, du lịch chăm sóc sức khỏe hay du lịch kết hợp làm việc workcation để hướng đến yếu tố cân bằng trong cuộc sống.

Hơn ai hết, giới thượng lưu khắp thế giới là những người tiên phong tìm đến lối sống này. Để được sống cân bằng, họ không còn quá săn đón những thành phố hiện đại mà "di cư" tới những… hòn đảo biệt lập. Cha đẻ của Facebook, Mark Zuckerberg đã chi 100 triệu USD để mua nhà trên đảo Kauai (Hawaii). Bà Melinda Gates thuê một hòn đảo biệt lập ở Caribbean với giá hơn 3 tỷ đồng một đêm..

Không gian "sống cân bằng" Việt Nam

Theo tập đoàn bất động sản Savills, Phú Quốc đang là sự lựa chọn đáng cân nhắc để sở hữu một ngôi nhà thứ hai. Nằm tách biệt với các thành phố lớn, vừa có thiên nhiên hoang sơ, vừa có cơ sở hạ tầng giao thông, dịch vụ và du lịch hiện đại, Phú Quốc đang nổi lên như một "thiên đường sống cân bằng", minh chứng qua danh hiệu một trong 25 hòn đảo đẹp nhất thế giới vào năm 2022 do Travel + Leisure bình chọn hay top 15 hòn đảo tuyệt vời nhất để nghỉ hưu do International Living bình chọn. Theo báo cáo 9 tháng đầu năm nay, Phú Quốc đã đón gần 4,1 triệu lượt khách, tăng 154% so với cùng kỳ.

Sun Tropical Village là tổ hợp bất động sản nghỉ dưỡng mang phong cách nhiệt đới đầu tiên thuộc hệ sinh thái Sun Group ở Nam đảo Phú Quốc (Ảnh phối cảnh minh họa).

Tại Phú Quốc, sống cân bằng được thể hiện qua tiêu chí "xanh - sạch - tiện nghi". Giống như danh xưng "đảo ngọc" của mình, Phú Quốc giống như một viên ngọc "xanh sạch" với những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn, rừng cây trái trù phú, dưới biển là những rạn san hô đa sắc màu… Vùng đất còn sở hữu những bãi biển liên tục ghi danh trên các mặt báo quốc tế, như Bãi Kem - một trong 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh, hay Bãi Sao - top 10 bãi biển hoang sơ và yên tĩnh nhất thế giới…

Bên cạnh sự xanh sạch, Phú Quốc trở thành miền đất hứa của lối sống cân bằng nhờ các tiện nghi, đáp ứng những nhu cầu khắt khe của giới thượng lưu; nhờ sở hữu một hệ sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí và bất động sản tầm cỡ quốc tế đang được các tập đoàn kinh tế lớn như Sun Group kiến tạo.

Bãi Kem trở thành điểm đến nghỉ dưỡng sôi động tại Nam Phú Quốc, với các resort cao cấp như JW Marriott Emerald Bay Resort, New World Phu Quoc Resort, Premier Village Phu Quoc Resort… Kế bên Bãi Kem, nằm giữa 3 tầng thiên nhiên "vườn - rừng - biển" là 346 căn villa thuộc "ngôi làng nhiệt đới" cao cấp Sun Tropical Village, nơi giới giàu có tìm cho mình một second home. Đó là nơi cư dân có thể thư thái nghe tiếng chim hót ngay trong chính căn nhà của mình; con trẻ được khám phá thế giới tự nhiên trong vườn nấm, vườn bướm, trekking, dạo bộ trong rừng; để được chữa lành về cả sức khỏe thể chất và tâm hồn, khi đã ngấm sự mệt mỏi, tù túng của chốn đô thị.

Và chỉ 20 phút cáp treo, người ta có thể đến ngay với đảo Hòn Thơm, với công viên nước hàng đầu châu Á - Aquatopia Water Park và phân khu Làng Exotica với những trò chơi mạo hiểm đầy thách thức. Hòn Thơm đang được Sun Group định hướng kiến tạo thành "đảo thiên đường" sánh ngang Bora Bora hay Maldives, với dự án Hon Thom Paradise Island.

Tòa nhà Cánh Buồm căng tràn sức sống sẽ sớm ra mắt, mang đến không gian nghỉ dưỡng với trung tâm thương mại, bể bơi vô cực, spa, sky club… cao cấp. Hay dọc theo những bãi biển và ghềnh đá sẽ là tổ hợp villa sang trọng The Sailing Bay, mang đến cho cư dân quyền nghỉ dưỡng giữa vẻ đẹp thanh bình, quyến rũ của Hòn Thơm.

Cư dân ở đây còn được trải nghiệm những tiện ích xa hoa: Chăm sóc sức khỏe tại trung tâm Wellness Center theo tiêu chuẩn quốc tế, mua sắm trong tổ hợp thương mại quy tụ thương hiệu đình đám thế giới. Với bến cảng du thuyền quốc tế và sân đỗ trực thăng, nơi đây hứa hẹn trở thành "đảo tỷ phú" khi đón những siêu du thuyền, chuyên cơ xa xỉ của giới thượng lưu trên khắp thế giới.

Cáp treo Hòn Thơm, tuyến cáp treo 3 dây vượt biển dài nhất thế giới, đưa du khách tới Hòn Thơm (Ảnh: Sun Group).

Với những lý do trên, Phú Quốc hứa hẹn thu hút mọi "ánh đèn" trên "sân khấu" du lịch thế giới, trở thành tâm điểm mới về nghỉ dưỡng và bất động sản của giới thượng lưu trên khắp hành tinh. Dự kiến đến năm 2040, Phú Quốc sẽ đón khoảng 14,6 triệu lượt khách, tăng khoảng 3 lần so với con số 5,1 triệu lượt của năm 2019. Bằng sự hài hòa giữa thiên nhiên, các khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng và bất động sản đẳng cấp, Phú Quốc tiếp tục giải tỏa cơn khát được "cân bằng" của những người luôn hướng mình đến lối sống xanh - sạch - đẳng cấp hơn.