Phố cổ vắng hoe khi Hội An tạm dừng phố đi bộ do lo ngại dịch Covid-19

Dân trí Phố cổ Hội An vắng bóng khách tham quan, hầu hết các cửa hiệu, quán cà phê… đều "cửa đóng then cài" do lo ngại dịch Covid-19.

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao & Truyền thanh -Truyền hình TP Hội An cho biết, đã tạm dừng bán vé tham quan khu phố cổ và hoạt động phố dành cho người đi bộ, xe không động cơ bắt đầu từ ngày 4/5.

Sau những ngày đông đúc đầu ngày lễ, đến hôm nay phố cổ Hội An vắng hoe.

Phố cổ Hội An tạm dừng phố đi bộ và hoạt động bán vé tham quan để phòng chống dịch Covid-19 từ ngày 4/5.

Đây là động thái ứng phó với tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên địa bàn TP Hội An, nhất là sau khi địa phương có thông tin về một ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng có lịch trình di chuyển nhiều nơi tại Hội An và TP Đà Nẵng.

Những tuyến đường ở phố cổ Hội An không còn bóng dáng du khách

Phố cổ vắng hoe, các tuyến đường vốn đông đúc nay vắng tanh.

Tùy theo tình hình diễn biến dịch bệnh, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng sẽ thông báo thời gian các hoạt động này mở cửa trở lại để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

Hầu hết các cửa hàng, quán cà phê… đều cửa đóng then cài do lo ngại dịch Covid-19.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong sáng ngày 4/5, phố cổ Hội An vắng bóng du khách, thỉnh thoảng chỉ vài bạn trẻ ghé lại chụp ảnh rồi ra về. Hầu hết các quán cà phê, nhà hàng… đều "cửa đóng then cài" do lo ngại dịch bệnh.

Một số quán còn mở cũng phải đóng cửa sớm do vắng khách.

Chủ một trong những quán cà phê còn mở cửa trên đường Bạch Đằng chia sẻ: "Tôi ngồi cả nửa ngày mới chỉ bán được 3 ly nước nên giờ phải đóng cửa nghỉ sớm. Những ngày lễ vừa qua ngày nào cũng đông khách, nhưng từ khi có ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng thì du khách cũng vắng hoe.

Cứ tưởng du lịch sẽ phục hồi lại từ kỳ nghỉ lễ nhưng ai ngờ, hy vọng dịch bệnh sớm kiểm soát để du lịch mùa hè không phải "ngâm nước".

Chùa Cầu - biểu tượng của phố cổ Hội An vắng bóng du khách.

Các điểm tham quan trong khu phố cổ cũng vắng lặng.

Được biết, trong dịp lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, lượng khách tham quan đô thị cổ Hội An nói chung và khu phố cổ nói riêng rất lớn, trong đó ngày cao điểm số lượng du khách mua vé tham quan khu phố cổ đạt khoảng 1.000 khách.

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Hội An buộc phải hủy 5 sự kiện văn hóa - du lịch được chuẩn bị hết sức công phu để kích cầu du lịch, mặc dù vậy Hội An vẫn đón một lượng khách rất lớn từ mọi miền đất nước.

Một vài du khách đến chụp ảnh rồi vội vã ra về.

Theo thống kê, bình quân mỗi đêm có khoảng 7 nghìn lượt khách lưu trú tại Hội An trong dịp lễ vừa qua. Con số này tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái và đạt xấp xỉ một nửa so với năm 2019, thời điểm ngành du lịch chưa bị tác động của dịch bệnh. Công suất phòng bình quân của cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 80%, trong đó nhiều biệt thự du lịch không còn phòng trống.

Công Bính - Ngô Linh