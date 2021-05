Hội An lác đác du khách trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ

Dân trí Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, du khách đến các điểm du lịch tại Hội An thưa hẳn do lo ngại dịch Covid-19 ngày càng phức tạp.

Chiều 3/5 (tức ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ), du khách đến Hội An thưa hẳn so với các ngày trước đó. Du khách chủ yếu khách vãng lai, thuộc các địa phương lân cận tỉnh Quảng Nam, khách đoàn hầu như vắng bóng.

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, Hội An vắng bóng du khách hơn.

Các tuyến đường chính trong khu phố cổ như Trần Phú, Bạch Đằng, khu vực Chùa Cầu… cũng vắng du khách hơn. Các điểm du lịch ngoại ô thành phố cũng lác đác khách.

Tại các điểm tham quan, check-in nổi tiếng của phố cổ cũng vắng du khách.

Theo những người làm du lịch tại đây cho biết, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ rơi vào đầu tuần, bên cạnh đó dịch Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp khiến du khách lo ngại. Tình trạng hủy tour, phòng… đã bắt đầu từ sau ngày 30/4 khi các khuyến cáo, hạn chế tụ tập đông người nhằm phòng, chống dịch bệnh được tăng cường siết chặt.

Lo ngại dịch Covid-19, nhiều du khách check-in vẫn không quên mang khẩu trang.

Đóng cửa sớm hơn vài ngày trước dù vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ, bà Nguyễn Thị Lan (chủ một cửa hàng lưu niệm trên đường Trần Phú) cho hay: "Ngày cuối của kỳ nghỉ lễ rơi vào đầu tuần, bên cạnh đó dịch Covid-19 ngày càng phức tạp nên du khách cũng ít hơn.

Hôm nay khách vắng hơn những ngày trước nên tôi đóng cửa sớm, bình thường phải 20h mới đóng. Hy vọng dịch bệnh sớm kiểm soát, chứ kỳ nghỉ hè sắp đến rồi".

Tuy nhiên, do chủ quan phố cổ vắng hơn những ngày trước nên nhiều du khách không tuân thủ mang khẩu trang, lực lượng an ninh phải nhắc nhở.

Theo Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, tại một số cơ sở dịch vụ, lưu trú phân khúc 3 - 4 sao khoảng 20 - 30% lượng khách đoàn đã hủy tour trong dịp lễ 30/4-1/5.

Thậm chí một số khu, điểm du lịch lớn như Vinpearl Nam Hội An, Mỹ Sơn lượng khách sụt giảm khá nghiêm trọng. Riêng Vinpearl Nam Hội An có hơn 50% khách đã hủy tour, chủ yếu đến từ khách đoàn lớn như trường học, cơ quan, đoàn thể… trong dịp lễ vừa qua.

Các dịch vụ chèo thuyền, xích lô… cũng ít du khách trải nghiệm hơn.

Chủ khu du lịch Hội An Eco Discovery tại rừng dừa Bảy Mẫu Cẩm Thanh (TP Hội An) thông tin, hơn 400 khách cá nhân và một số đoàn nhỏ đã hủy tour trong những ngày qua do lo ngại dịch bệnh.

Nếu tình hình dịch Covid-19 không sớm được kiểm soát, khống chế thì nguy cơ về một mùa hè đóng cửa của du lịch Hội An, Quảng Nam rất có thể xảy ra.

"Mọi kỳ vọng về phục hồi du lịch trong hè này xem như đổ bể. Bây giờ dù có khách đăng ký cũng không yên tâm vì lo ngại dịch bệnh có thể ảnh hưởng bất cứ lúc nào, khi các ca nhiễm trong cộng đồng ngày càng tăng", chủ khu du lịch này cho biết.

Không chỉ lễ 30/4-1/5 vắng khách mà nguy cơ về một mùa hè đóng cửa du lịch Hội An, Quảng Nam đang "đe dọa" các mục tiêu kích cầu, phục hồi du lịch của các doanh nghiệp, nếu tình hình dịch Covid-19 không sớm được kiểm soát, khống chế.

Công Bính - Ngô Linh