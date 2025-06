Phi công không mở nổi mắt khi máy bay chở hơn 300 người, chuẩn bị hạ cánh

Máy bay sắp hạ cánh, phi công không mở được mắt

Đó là chuyến bay Boeing 777-300ER chở theo 304 hành khách. Thời điểm phi công bị chiếu tia laser khiến không thể mở mắt trong quá trình hạ cánh xuống sân bay. Đây là một trường hợp đáng báo động trong chuỗi các sự cố liên quan tới tia laser đang có dấu hiệu ngày càng gia tăng gần khu vực sân bay.

Ngay lập tức, phi công thông báo cho kiểm soát không lưu Chennai (ATC) về việc hủy việc hạ cánh lần 1. ATC lập tức thông báo cho cảnh sát thành phố và tia laser bị tắt ngay sau đó.

Khoảnh khắc phi công bị chiếu tia laser xanh vào mắt (Ảnh minh họa: ABC News).

Chuyến bay được hạ cánh an toàn ở đầu đường băng số 25. Tuy nhiên, giới chức cảnh báo rằng, hoạt động chiếu tia laser có thể làm suy giảm nghiêm trọng tầm nhìn của phi công, đặc biệt trong giai đoạn hạ cánh - một giai đoạn rất quan trọng trong hành trình bay.

Theo các quan chức sân bay và Cục quản lý sân bay Ấn Độ (AAI), việc gây nhiễu bằng tia laser được xem là một sự cố nguy hiểm. AAI kêu gọi người dân cảnh báo ngay cho chính quyền địa phương khi phát hiện hành vi tương tự.

Cảnh sát thành phố Chennai (GCP) cũng đưa ra cảnh báo nêu rõ, các hoạt động như chiếu tia laser, thả bóng bay nhiệt, thả các vật thể phát sáng gần khu vực sân bay đều được coi là mối đe dọa nghiêm trọng đến an toàn bay. Những người vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Theo khuyến cáo của GCP, chiếu tia laser vào máy bay có thể gây mù tạm thời hoặc làm phi công bị xao nhãng nghiêm trọng. Điều này không chỉ đe dọa đến tính mạng của hành khách và phi hành đoàn, còn gây gián đoạn hoạt động của sân bay. Đây là hành vi được xếp vào nhóm “Gây nguy hiểm đến tính mạng hoặc an toàn cá nhân của người khác".

Sự cố xảy ra trên một chuyến bay của hãng hàng không Emirates (Ảnh: Alexander Lang).

Khuyến cáo cũng nhấn mạnh, khả năng hoạt động sân bay sẽ bị đình chỉ nếu không thể xác định và vô hiệu hóa ngay lập tức nguồn chiếu laser. Ngoài ra, các thiết bị laser công suất lớn còn có thể gây tổn thương mắt cho người dân.

Dồn dập các sự cố

Những sự cố phi công bị chiếu tia laser vào mắt có xu hướng gia tăng. Chỉ riêng trong tháng 5 đã ghi nhận 5 vụ riêng biệt.

Gần nhất là vụ tia laser xanh chiếu vào máy bay Boeing 777-300 của Emirates khi hạ cánh xuống sân bay Chennai vào tối 25/5. Tương tự, chuyến bay của Gulf Air cũng bị chiếu tia laser một ngày trước sự cố của Emirates cho thấy xu hướng gia tăng của các hành vi nguy hiểm gần sân bay.

Về vấn đề này, tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) đã nhấn mạnh tính rủi ro nghiêm trọng mà các vụ chiếu tia laser gây ra trong các giai đoạn bay quan trọng như hạ cánh, tiếp cận và cất cánh.

Các chuyên gia an toàn hàng không cảnh báo rằng, những sự cố này có thể làm mất khả năng kiểm soát máy bay do phi công bị suy giảm thị lực vào thời điểm then chốt nhất. Việc chiếu laser vào máy bay trong giai đoạn hạ cánh có thể khiến phi công bị mù tạm thời và dẫn đến mất kiểm soát.

Dữ liệu hàng không quốc gia cho thấy, trong năm 2023 có 144 trường hợp báo cáo về nhiễu tia laser trong lúc máy bay hạ cánh hoặc cất cánh. Các cơ quan sân bay thừa nhận rằng, việc lần ra danh tính những người gây ra các hành vi nguy hiểm này là thách thức lớn.

Các quan chức sân bay Chennai cho biết, sự cố liên quan đến tia laser thường xảy ra riêng lẻ, nhưng các lễ cưới và sự kiện địa phương có thể làm số ca tăng đột biến. Sự phổ biến rộng rãi của các thiết bị phát tia laser, từ đồ chơi trẻ em đến thiết bị sự kiện, khiến công tác phòng ngừa trở nên phức tạp hơn.

Ngoài ra, đèn tia laser hiện nay dễ dàng được tiếp cận và sử dụng trong các sự kiện quy mô nhỏ hoặc mục đích giải trí.