Phật tử khắp cả nước tìm về núi Bà Đen thực hành hiếu đạo mùa Vu lan

Hàng nghìn Phật tử, du khách tìm về với chuỗi chương trình văn hóa nghệ thuật Phật giáo mừng Lễ Vu lan tại núi Bà Đen

Sáng 26/8 (tức ngày 11/7 âm lịch), trong ngày đầu tiên của chuỗi chương trình mừng Lễ Vu lan tại nóc nhà Nam Bộ, hàng nghìn tăng ni, Phật tử và du khách thập phương tham dự các nghi thức trang trọng theo văn hóa Phật giáo.

Chương trình có sự tham dự của các Chư tăng Tôn đức Tăng (Ni) thuộc ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), đặc biệt có sự hiện diện của Trưởng lão hòa thượng Viên Minh - Phó pháp chủ GHPGVN.

Xá lợi Đức Phật Thích Ca

Các tăng ni Phật tử chiêm bái xá lợi Đức Phật Thích Ca được lưu giữ tôn nghiêm trên đỉnh núi Bà Đen.

Hòa thượng Thích Đức Tuấn - Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại châu Mỹ chia sẻ: "Vẫn biết núi Bà Đen là một ngọn núi linh thiêng, nơi nhiều Phật tử từ khắp nơi đến đây hành hương. Nhưng hôm nay là một mùa Lễ Vu lan đặc biệt. Từ chân núi nhìn lên đã thấy Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn ẩn hiện trong làn mây rất đẹp và trang nghiêm. Vì vậy khi đến đây làm lễ, lòng tôi cảm thấy nhẹ nhàng, hoan hỉ và thư thái".

Tại khu triển lãm Phật giáo dưới chân tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, dưới sự chủ trì của các Chư tăng Tôn đức Tăng (Ni) thuộc ban trị sự GHPGVN, Phật tử và du khách cùng thực hành tụng niệm cầu an, hướng đến tâm an trí tĩnh, rũ bỏ muộn phiền, một lòng nguyện cầu quốc thái dân an và hướng lòng thành kính về các bậc sinh thành.

Phật tử và du khách cùng thực hành tụng niệm cầu an

Cài hoa lên ngực áo là nghi thức không thể thiếu trong mỗi mùa Vu lan. Tại núi Bà Đen, hàng nghìn Phật tử được cài những bông hoa hồng đỏ, hồng trắng trên áo, trong không gian thiêng liêng và xúc động.

Bông hồng đỏ thắm cho người con may mắn còn mẹ cha, để nguyện cầu những điều bình an, hạnh phúc đến với đấng sinh thành trên con dốc cuộc đời. Bông hồng trắng thuần khiết mong manh được cài trên ngực áo những người con không còn cha mẹ để phụng dưỡng, nhắc nhớ những tháng ngày êm đềm đã qua, để thêm biết ơn công lao sinh thành dưỡng dục, cầu chúc người an yên ở một miền xa.

Những bông hoa là lời nhắc nhở tới mỗi người con về thành kính với cha mẹ, lời tưởng nhớ tới những người đã khuất và sự vinh danh cho những người còn tại thế với cháu con.

Khu triển lãm Phật giáo

Đông đảo Phật tử và du khách đã tập trung tại khu triển lãm Phật giáo để lắng nghe Trưởng lão hòa thượng Viên Minh - Phó pháp chủ GHPGVN trò chuyện về nguồn gốc của ngày lễ Vu lan và những chiêm nghiệm xoay quanh đức hiếu hạnh.

Là một trong những thiền sư nổi tiếng trên con đường tu học, nghiên cứu và thuyết pháp về đạo Phật, hòa thượng Viên Minh đã có những đóng góp đáng kể cho Phật giáo Việt Nam và nhận nhiều sự kính trọng từ các Phật tử trong và ngoài nước.

Đã có những giọt nước mắt lăn trên đôi má những người con, khi được lắng nghe tích Bồ tát Mục Kiền Liên đại hiếu cứu mẹ, suy ngẫm về lời giảng đạo hiếu của Hòa thượng, và cài trên ngực áo đóa hoa hồng.

Phật tử Trần Văn Nguyên (Tây Ninh) chia sẻ: "Thật hữu duyên khi hôm nay tôi được nghe buổi trò chuyện về ý nghĩa ngày Vu lan với hòa thượng Viên Minh. Những lời ông chia sẻ lay động tâm thức của tôi, khiến tôi hiểu và biết cách thực hành đạo hiếu hơn".

Nghi lễ dâng đăng tối 26/8 và 27/8

Tại nghi lễ dâng đăng tối 26/8 và 27/8, từng người đã tự tay ráp đèn đăng, viết lời nguyện ước, theo hướng dẫn của các Chư tăng Tôn đức Tăng (Ni) đọc kinh nguyện cầu cho cha mẹ, người thân, bá tánh được an lành. Mỗi ngọn đèn hoa đăng được thắp lên là một lời cầu nguyện, một tâm niệm thiện lành, an lạc cho mình và cho mọi người. Nghi thức dâng hoa đăng sẽ tiếp tục được tổ chức vào tối 29/8 (tức 14/7 âm lịch).

Trải qua hàng nghìn năm, lễ Vu lan đã khắc sâu trong tâm trí của người Việt với đạo lý uống nước nhớ nguồn, trở thành "ngày hội hiếu" của tín đồ Phật tử và nhiều người Việt.

Vùng "đất thánh" Tây Ninh với ngọn núi Bà Đen linh thiêng gắn liền huyền thoại về Linh Sơn Thánh Mẫu Bồ Tát giờ đây đã trở thành điểm đến tâm linh mà nhiều Phật tử bốn phương hướng về cho một mùa Vu lan trọn đạo.

Chuỗi chương trình mừng Lễ Vu lan trên đỉnh Núi Bà sẽ còn được tiếp tục cho tới hết kỳ nghỉ lễ 2/9 này. Các chương trình nghệ thuật chủ đề "Dâng ngàn thành kính - Trọn đạo làm con" sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 30/8 (tức 12, 14/7 âm lịch), với hai suất diễn mỗi ngày vào 9h và 11h sáng.

Tại hệ thống các chùa Núi Bà, đại lễ Vu Lan báo hiếu sẽ được tổ chức trong suốt tháng 7 âm lịch, với không khí trang hoàng rực rỡ từ cờ Phật giáo, đèn hoa sen…, tạo không gian lễ hội linh thiêng đón Phật tử, du khách đến chiêm bái, tỏ lòng thành kính trước Linh Sơn Thánh Mẫu Bồ Tát, nguyện cầu bình an may mắn cho các bậc sinh thành.