Phát huy giá trị Festival Huế cho nền kinh tế đêm

Sức hút đặc biệt từ di sản

Với bề dày lịch sử, hệ thống di tích đồ sộ cùng bản sắc văn hóa độc đáo, Huế sở hữu tiềm năng lớn để phát triển kinh tế đêm dựa trên các giá trị di sản, trong đó điểm nhấn là Festival Huế với sự hội tụ của nghệ thuật, lịch sử, ẩm thực, thời trang, âm nhạc cả truyền thống lẫn đương đại, các hoạt động kéo dài đến tận đêm khuya.

Trình diễn Nhã nhạc cung đình – nét đặc sắc của văn hóa Huế (Ảnh: Visithue).

Những đêm diễn “Áo dài và Di sản”, “Chương trình nghệ thuật bên bờ sông Hương” hay các show diễn tại Đại Nội, phố đêm Hoàng Thành, cầu Trường Tiền… trong các mùa Festival Huế trước đây đã thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách.

Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2025 với chủ đề "Huế - Kinh đô xưa, Vận hội mới" gắn với Festival Huế 2025 (Ảnh: Visithue)

Với Festival Huế 2024 (được tổ chức theo định hướng bốn mùa), bên cạnh việc tiếp tục khai thác các lễ hội trải dài trong năm, thành phố đã tập trung nguồn lực để hình thành các hoạt động về đêm các sản phẩm du lịch như nâng cao chất lượng hoạt động các tuyến phố đi bộ, hình thành các phố mua sắm văn minh thương mại tại các trục đường chính, hoàn thiện và hình thành không gian trình diễn, giới thiệu nghề truyền thống, kết hợp hoạt động ẩm thực về đêm cùng với tổ chức lễ hội, nghệ thuật đường phố...

Nhờ đó, năm 2024, Huế đón được gần 3,9 triệu lượt khách, tăng 21,8% so với năm 2023; trong đó có gần 1,45 triệu lượt khách quốc tế (tăng 16,6% so với năm 2023), tổng thu từ du lịch ước đạt 7.900 tỷ đồng, tăng 19,6% so với năm 2023 (thông tin của Sở Du lịch TP Huế). Đây là minh chứng rõ ràng cho sức bật từ lễ hội đối với các hoạt động dịch vụ ban đêm như lưu trú, ăn uống, vận chuyển, bán lẻ và giải trí.

Năm 2025, Huế đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia với thông điệp “Huế - Kinh đô xưa, vận hội mới” gắn cùng Festival Huế 2025, được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho thành phố trong thu hút du khách và sự quan tâm của các nhà đầu tư về lĩnh vực du lịch.

Với nhiều sự kiện quan trọng diễn ra trong năm 2025, ngành du lịch Huế đặt mục tiêu đón khoảng 4,8-5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 38-40% tổng lượt khách.

Cố đô Huế trong đêm lễ hội (Ảnh: Visithue).

Phát triển mô hình kinh tế đêm từ di sản

Nhu cầu chi tiêu của du khách vào ban đêm chiếm không nhỏ mức chi tiêu trong toàn bộ hành trình. Việc phát triển kinh tế đêm từ các nền tảng như Festival có thể mang lại cho Huế hàng nghìn tỷ đồng doanh thu mỗi năm, chính vì vậy Festival Huế đã được tích hợp vào chiến lược phát triển kinh tế đêm bền vững của thành phố.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Huế đã triển khai mới nhiều hoạt động du lịch đêm để thu hút du khách, trong đó Đại nhạc hội Mega Booming – Huế 2025 dự kiến sẽ được tổ chức vào tối 6/7 tại Quảng trường Ngọ Môn - Đại Nội Huế. Đây không chỉ là một sự kiện âm nhạc lớn mà còn là điểm nhấn giải trí về đêm đột phá du lịch của thành phố Huế.

Với sự đầu tư bài bản, sự kết hợp giữa âm nhạc, công nghệ và văn hoá di sản, chương trình hứa hẹn sẽ mang đến một trải nghiệm khó quên cho khán giả và góp phần đưa Huế đến gần hơn với giới trẻ, du khách trong và ngoài nước.

Sân khấu hóa lễ Thiết triều Nguyên Đán trước sân điện Thái Hoà (Ảnh: Visithue).

Huế cũng đang tập trung nguồn lực để nâng cao hoạt động về đêm các sản phẩm du lịch hiện có như mở rộng các không gian đi bộ trải nghiệm hai bờ sông Hương, phố đi bộ khu vực Hoàng Thành bên cạnh hoạt động của các tuyến phố đi bộ cũ. Nhờ đó, du khách khám phá sâu về các giá trị bản sắc văn hóa Huế, đồng thời khuyến khích các điểm di tích, bảo tàng văn hóa mở cửa về đêm để quảng bá giới thiệu khách tham quan, trải nghiệm…

Cùng với ẩm thực và trải nghiệm về đêm, thành phố cũng đang hình thành sản phẩm du lịch đường sông tạo ra các sản phẩm du lịch đặc sắc dựa trên lợi thế của các tuyến sông Hương, sông Đông Ba, sông Ngự Hà, sông Thọ Lộc… tiến tới hình thành các sản phẩm du lịch độc đáo trên sông trong địa bàn thành phố.

Chương trình Chợ quê ngày hội tại điểm du lịch cộng đồng thành phố Huế (Ảnh: Visithue).

Trong thời gian tới, để triển khai, phát huy hiệu quả hoạt động về đêm của các sản phẩm du lịch, nhiều chuyên gia cho rằng TP Huế cần tăng cường khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, các hộ gia đình cùng tham gia khai thác, đầu tư và phát triển hướng tới xây dựng kinh tế đêm trở thành sản phẩm du lịch có quy mô, có khả năng thu hút khách, phù hợp với nhu cầu và xu hướng thị trường, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.