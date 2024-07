Ocean City - điểm đến hàng đầu mùa hè 2024

Trong số đó có những gia đình muốn tìm chốn an cư bền vững, nơi có mọi tiện ích đẳng cấp đáp ứng đủ đầy cho các thành viên trong gia đình. Với du khách, Ocean City là điểm đến với những trải nghiệm mới mẻ chỉ sau vài chục phút di chuyển.

Nơi mọi cư dân đều được chăm sóc đủ đầy

Buổi sáng, sau khi kết thúc 3 vòng chạy bộ, vợ chồng anh Hoàng Phương, cư dân phân khu Đảo Dừa (Vinhomes Ocean Park 2, Ocean City) lại cùng bắt VinBus đi làm. Nếp sinh hoạt lành mạnh này được truyền cảm hứng từ bố mẹ anh - những người ngày nào cũng dậy sớm, khởi động ngày mới bằng việc dạo quanh công viên ven sông Silk Park.

"Sau đó, ông bà đưa cháu đi học các lớp kỹ năng hè ngay trong khu đô thị, hẹn với các bạn già tham gia văn nghệ. Từ ngày về Đảo Dừa sinh sống, sức khỏe thể chất và tinh thần của cả nhà đều tốt hơn", anh Phương chia sẻ.

Phân khu đóng cùng chất sống xanh của Đảo Dừa thu hút các gia đình đa thế hệ về sinh sống.

Cũng theo anh Phương, không khó để bắt gặp những gia đình đa thế hệ như gia đình anh ở Ocean City. Bởi xung quanh các tòa căn hộ hay biệt thự hiện đại, là các tiện ích đa dạng, đáp ứng nhu cầu mọi lứa tuổi.

Như tại phân khu Đảo Dừa, những người cao tuổi tìm thấy sự hòa hợp trong không gian sống an nhiên, tách biệt với ồn ào phố thị. Phân khu biệt lập và được bao bọc bởi dòng sông sinh thái rộng 80m, hệ thống an ninh đa lớp, các trạm bảo vệ 24/24h, mạng lưới camera ứng dụng AI dày đặc, mang lại không gian sống riêng tư và an toàn tuyệt đối.

Đảo Dừa còn ghi điểm khi mang lại chất sống xanh trong lành, chăm sóc trọn vẹn thể chất và tinh thần cho cư dân. Trải dọc phân khu là công viên Silk Park với những khu vườn dừa ven bờ sông, mang theo chất sống nhiệt đới Mỹ độc đáo. Tọa lạc tại vị trí trung tâm là bể bơi pha lê 4 mùa được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, bao quanh là hồ nước rộng lớn, mang tới không gian nghỉ dưỡng như ở các resort 5 sao.

Sống tại Đảo Dừa, những cư dân như gia đình anh Phương cũng được tận hưởng tiện ích đẳng cấp của Ocean City. Đô thị ở phía Đông Hà Nội có không gian mở cùng diện tích cây xanh và mặt nước rộng lớn. Cư dân bất cứ khi nào mình muốn đều có thể hòa mình vào tổ hợp hồ nước mặn tạo sóng nhân tạo lớn nhất thế giới VinWonders Wave Park, hàng chục bể bơi trong nhà và ngoài trời, gần 50 công viên nội khu, 100 sân thể thao đa dạng… Nơi đây có hệ sinh thái dịch vụ đẳng cấp với các thương hiệu Vinschool, Vinmec, VinBus, Vincom, Vinpearl… chăm sóc đủ đầy cho cuộc sống cư dân.

"Mọi thành viên trong gia đình đều có được không gian cho riêng mình. Nhiều sân chơi cộng đồng giúp gắn kết các thành viên lại với nhau", anh Phương tự hào kể về nơi mình sống.

Lễ hội chào mùa hè 2024 tại Ocean City thu hút đông đảo các gia đình tham gia.

Mùa hè năm nay, thành viên trong các gia đình đa thế hệ tại Ocean City càng bận rộn hơn với hàng loạt các hoạt động cộng đồng do câu lạc bộ "Sống xanh - sống vui khỏe" tổ chức. Trong đó, các ông bà tham gia chuyến du lịch người cao tuổi "An vui thành phố biển 2024". Cư dân nhí có mùa hè ý nghĩa với "Trại hè thiếu nhi Ocean Youth Camp 2024". Cùng với đó là "Giải bơi kình ngư Vinhomes" chia ra nhiều cự ly và độ tuổi cho phép các thành viên trong gia đình đều có thể tham gia.

"Trại hè thiếu nhi Ocean Youth Camp 2024" dành riêng cho cư dân nhí Ocean City.

Các gia đình đa thế hệ tại Ocean City còn tìm thấy tiếng nói chung với một loạt phong trào sống xanh, như chương trình "Người hùng xanh Vinhomes" - đổi rác lấy quà, thu gom nhựa và dầu ăn thừa; lái thử ô tô điện trong tour thăm quan nhà máy VinFast... Qua đó, cư dân càng thêm yêu, thêm gắn bó và tự hào về nơi mình sống.

Nơi du khách luôn có những trải nghiệm mới mẻ

Không chỉ là nơi đáng sống đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân, đại đô thị phía Đông từ khi ra đời đã là điểm đến được nhiều du khách tìm về.

Theo đó, bước vào mùa hè, VinWonders Wave Park và VinWonders Water Park đã bùng nổ các sự kiện chào hè. Du khách tìm về đây mỗi tuần để giải nhiệt bằng việc tham gia vào thế giới trò chơi dưới nước đa dạng.

Grand World với 2 mảnh ghép Đông - Tây, K-Town và The Venice, vẫn luôn là tâm điểm diễn ra các sự kiện nghệ thuật, lễ hội đặc sắc. Hơn 600 gian hàng nơi đây cũng hoạt động nhộn nhịp, mang đến hành trình ẩm thực, vui chơi giải trí, thưởng thức nghệ thuật phong phú.

"Hành trình của cả gia đình tôi luôn là ăn uống, vui chơi tại K-Town, rồi qua The Venice xem show The Grand Voyage, xem bắn pháo hoa, hay sang Little Hong Kong trải nghiệm phố đêm rực rỡ sắc màu Trung Hoa. Cùng một điểm đến mà như được đi du lịch tới nhiều quốc gia trên thế giới", anh Nguyễn Duy Nam (35 tuổi, Hưng Yên) nói.

Grand World (Ocean City) là điểm đến hút khách hàng đầu phía Đông Hà Nội.

Bên cạnh các tiện ích đã thành hình, sức hút của "thành phố điểm đến" trong mùa hè năm nay còn đến từ sự ra đời của các dịch vụ mới. Trong đó có StaynFun - dịch vụ homestay do Vinpearl vận hành và quản lý.

"Với giá chỉ từ 500.000 đồng/đêm, StaynFun mang đến nhiều lựa chọn với các căn phòng đa dạng diện tích, tiện nghi đầy đủ. Điểm đặc biệt là du khách được kết nối với các điểm vui chơi giải trí ngay trong lòng đại đô thị mang đến một kỳ nghỉ tràn ngập niềm vui, tiết kiệm cho các gia đình và nhóm bạn", chị Thanh Hoa (32 tuổi, Hà Nội) chia sẻ.

Những tiện ích, dịch vụ mới liên tục được bổ sung đã giúp hoàn thiện bức tranh sống, nghỉ dưỡng cho cư dân và du khách. Bởi vậy mùa hè này, dự báo Ocean City sẽ tiếp tục là điểm đến hàng đầu phía Đông Hà Nội. Trước đó, chỉ trong 6 tháng đầu năm, riêng Grand World đã mang về cho "thành phố điểm đến" hơn 6 triệu lượt du khách.