Núi lửa hút khách Việt ở Indonesia mở cửa sau cháy lớn, đón khách giới hạn

Theo Antara, ông Rudijanta Tjahja Nugraha - người đứng đầu Vườn quốc gia Bromo Tengger Semeru - cho biết, quyết định mở cửa trở lại được đưa ra sau khi cơ quan chức năng xác định khu vực này đã đảm bảo an toàn, đủ điều kiện đón khách sau vụ cháy.

"Sau khi chúng tôi cân nhắc sự an toàn của du khách và nhân viên, khu vực Bromo sẽ mở cửa trở lại phục vụ du lịch vào thứ năm (20/8)", ông Nugraha cho biết trong thông báo ngày 19/8.

Núi lửa Bromo mở cửa đón khách trở lại từ ngày 20/8 (Ảnh: Trần Linh).

Du khách có thể đặt vé tham quan từ ngày 19/8 trên trang web chính thức của Vườn quốc gia Bromo Tengger Semeru. Mỗi ngày, khu vực này giới hạn đón 2.752 khách.

Trước đó, tối 8/8, toàn bộ lối vào Bromo gồm Cemorolawang (Probolinggo), Wonokitri (Pasuruan), Jemplang và Coban Trisula (Malang), Senduro (Lumajang) đều phải tạm đóng cửa do cháy rừng lan rộng.

Theo ông Nugraha, đám cháy tại Bromo đã được dập tắt hoàn toàn sau gần 2 tuần kể từ khi bùng phát. Trong thời gian xảy ra cháy, Indonesia huy động hàng trăm người cùng trực thăng thả nước, thiết bị bay không người lái và xe cứu hỏa tham gia chữa cháy.

Trực thăng thả nước, thiết bị bay không người lái và nhiều xe cứu hỏa đã được triển khai để dập các điểm cháy ở núi lửa Bromo (Ảnh: Reuters).

Trước đó, Reuters dẫn lời ông Gatot Soebroto - người đứng đầu cơ quan phòng chống thiên tai địa phương - cho biết đám cháy ảnh hưởng tới khoảng 550ha.

Giới chức nghi ngờ vụ cháy có thể bắt nguồn từ sự bất cẩn của con người. Điểm cháy đầu tiên được phát hiện dọc tuyến đường thường có du khách qua lại. Vụ việc không ghi nhận thương vong.

Bromo là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Indonesia. Ngọn núi lửa đang hoạt động này cao hơn 2.300m, gây ấn tượng với miệng núi liên tục nhả khói và những ngọn núi bao quanh.

Thời gian gần đây, Bromo cũng trở thành điểm đến được nhiều du khách Việt lựa chọn khi khám phá Indonesia. Nhiều tour tới Đông Java kết hợp Bromo với núi lửa Ijen. Bên cạnh đó, cũng có không ít người trẻ chọn đi tự túc để chủ động lịch trình và săn bình minh trên núi.

Tùy thời gian khởi hành, lịch trình và dịch vụ, các tour khám phá Bromo - Ijen hiện có giá khoảng 10-30 triệu đồng/người.

Một trong những trải nghiệm được nhiều du khách lựa chọn tại Bromo là đi xe jeep từ nửa đêm lên các điểm cao để chờ ngắm bình minh. King Kong Hills View Point, nằm ở độ cao khoảng 2.600m, là vị trí quen thuộc để ngắm biển mây và toàn cảnh khu vực núi lửa Bromo.

Bromo nổi bật với biển mây và quần thể núi lửa hùng vĩ (Ảnh: Trần Linh).

Nhiệt độ vào rạng sáng có thể xuống khoảng 5-7 độ C, vì vậy du khách nên chuẩn bị áo ấm, giày phù hợp và tính toán thời gian di chuyển. Vào những ngày đông khách, xuất phát sớm cũng giúp tránh cảnh nhiều xe cùng đổ về các điểm ngắm bình minh.

Sau vụ cháy rừng vừa qua, ban quản lý vườn quốc gia yêu cầu du khách tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và đặc biệt chú ý phòng cháy.

Du khách không được đốt lửa, vứt tàn thuốc hoặc thực hiện những hoạt động có thể gây cháy. Nếu phát hiện khói, than hồng hoặc dấu hiệu cháy, du khách cần báo ngay cho lực lượng chức năng.