Nữ thần tượng xinh đẹp ở Hàn Quốc mặc áo mưa đi du lịch Hội An

Mới đây, Yeonwoo, cựu thành viên nhóm nhạc Momoland, đã chia sẻ khoảnh khắc mới trong chuyến du lịch tới Hội An, Việt Nam vào dịp đầu năm trên trang cá nhân của mình.

Bức ảnh được cô đăng tải vào ngày 29/1 kèm theo lời chú thích: "Mình tới Hội An cùng chị gái".

Nữ diễn viên Hàn Quốc mặc áo mưa đi du lịch Hội An (Ảnh: Instagram).

Tới phố cổ đúng vào dịp thời tiết không ủng hộ nên Yeonwoo phải mặc áo mưa khi di chuyển. Cô chia sẻ hình ảnh trải nghiệm thả đèn hoa đăng trên sông Hoài nhưng vẫn mặc áo mưa.

Do thời tiết không ủng hộ nên khi thả đèn hoa đăng, cô vẫn phải mặc áo mưa (Ảnh: Instagram).

Bù lại, trong những ngày lưu trú tại đây, nữ thần tượng xinh đẹp người Hàn Quốc có nhiều trải nghiệm đặc biệt. Cô dành thời gian nếm thử ẩm thực địa phương, nhâm nhi cafe phố cổ và chọn một resort 5 sao ở bãi biển phía nam thành phố để nghỉ dưỡng.

Cô chia sẻ khoảnh khắc thưởng thức đồ ăn uống ở phố Hội (Ảnh: Instagram).

Những bức hình nhận được hàng chục nghìn lượt yêu thích, trong đó có nhiều bình luận từ người hâm mộ Việt Nam. Nhiều người đã để lại lời chúc Yeonwoo có chuyến du xuân may mắn, thêm nhiều trải nghiệm mới lạ khi tới thành phố du lịch nổi tiếng này.

Yeonwoo vốn là cựu thành viên của nhóm nhạc Momoland. Khi còn hoạt động, cô nổi tiếng nhờ ngoại hình thu hút và từng là một trong những nữ thần tượng được yêu thích nhất Kpop. Sau đó, cô chuyển hướng sang diễn xuất. Năm 2021, cô từng vướng vào tin đồn chuyện tình cảm với Lee Min Ho.

Được biết, Hội An vốn là điểm đến hút khách với nhiều du khách quốc tế. Không ít ngôi sao hạng A của Hàn Quốc đã lựa chọn phố Hội làm nơi dừng chân.

Trước đó, Eugene, nữ diễn viên được mệnh danh "Nữ thần Kpop" bất ngờ ghé thăm thành phố miền trung Việt Nam vào dịp tháng 8/2022.

"Nữ thần Kpop" Eugene đến Hội An - Đà Nẵng du lịch cùng chồng con (Ảnh: Instagram).

Người hâm mộ chỉ biết điều này sau khi Eugene đăng tải loạt ảnh du lịch Đà Nẵng, Hội An lên trang cá nhân. Cô chia sẻ nhiều khoảnh khắc chụp ảnh cùng đèn lồng, đi dạo ở phố cổ, tắm biển và cả ảnh cô con gái đội nón lá Việt Nam. Chuyến đi lần này, cô du lịch cùng chồng và hai con gái.

Cũng trong tháng 6/2022, nam tài tử Hàn Quốc Lee Jun Ki xuất hiện ở Hội An, Đà Nẵng, gây sốt trên mạng xã hội.

Trên trang cá nhân, anh thường xuyên cập nhật hành trình tới Việt Nam và thể hiện sự thích thú trước phong cảnh hữu tình ở đây.

Nam tài tử Lee Jun Ki nghỉ ngơi tại một resort hạng sang bên bờ biển Hội An (Ảnh: Instagram).

"Happy to see you, Viet Nam", "Beautiful moon from beautiful Viet Nam" (tạm dịch: Rất vui khi được tới Việt Nam. Ánh trăng ở đây tuyệt đẹp", anh viết. Được biết, khu nghỉ dưỡng nơi anh dừng chân là một resort nổi tiếng bậc nhất ở Quảng Nam.

Trong chuyến đi này, Lee Jun Ki trải nghiệm đi cầu khỉ, uống bia hơi, thưởng thức đặc sản địa phương tại Hội An. Ở một số video, người hâm mộ còn thấy ngôi sao Hàn Quốc vẫy chào thân thiện với một số đồng bào dân tộc thiểu số và được họ tặng hoa sen.