Ninh Bình lần đầu khai mạc du lịch kết nối "non thiêng biển rộng"

Tối 28/4, tại khu du lịch biển Thịnh Long (xã Hải Thịnh), UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình khai mạc mùa du lịch biển 2026 với chủ đề: Ninh Bình - Từ non thiêng đến biển rộng.

Ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng Ban tổ chức Tuần du lịch Ninh Bình năm 2026 cho biết, Ninh Bình- vùng đất Cố đô ngàn năm văn hiến, hội tụ của ba vùng đất: Miền núi, đồng bằng, ven biển, với hơn 5.000 di tích lịch sử, văn hóa, trong đó nhiều di tích gắn liền với các triều đại Đinh - Tiền Lê - Lý - Trần.

Tỉnh có hệ sinh thái đa dạng với núi non hùng vĩ, hang động xuyên thủy kỳ ảo. Đồng thời, sở hữu nhiều kho tàng văn hoá tín ngưỡng độc đáo gắn với các lễ hội dân gian đặc sắc, ẩm thực biển phong phú, đa dạng.

Đặc biệt, Ninh Bình còn sở hữu đường bờ biển dài gần 90km, mở ra tiềm năng lớn cho du lịch biển và nghỉ dưỡng kết hợp với du lịch nông nghiệp, làng nghề.

Các bãi biển đẹp ở Ninh Bình như: Thịnh Long, Giao Ninh, Vườn quốc gia Xuân Thuỷ, cùng nhiều bãi tắm nguyên sơ chưa khai thác, các làng nghề ven biển giàu truyền thống.

Người dân chen chân tham dự lễ khai mạc du lịch biển lần đầu diễn ra tại Ninh Bình (Ảnh: Ngọc Linh).

"Sự kết nối giữa du lịch di sản - du lịch sinh thái - du lịch biển - cộng đồng làng nghề giúp cho Ninh Bình hình thành chuỗi sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng trải nghiệm và du lịch bốn mùa của du khách", ông Tùng chia sẻ.

Cũng theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình, trong nhiều năm qua, Ninh Bình được biết đến là điểm đến nổi bật của du lịch di sản, văn hóa, sinh thái và tâm linh, thông qua Mùa du lịch biển 2026, tỉnh Ninh Bình khẳng định quyết tâm mở rộng không gian phát triển du lịch theo hướng toàn diện, đa dạng và bền vững hơn.

Chủ đề Ninh Bình "Từ Non thiêng đến biển rộng" không chỉ là thông điệp truyền thông, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược, kết nối giá trị di sản với tiềm năng biển, kết nối truyền thống với khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới.

Chương trình nghệ thuật và màn bắn pháo hoa chào mừng lễ khai mạc (Ảnh: Ngọc Linh).

Để tạo đà cho sự phát triển của du lịch biển trong thời gian tới, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị UBND các xã ven biển, các ngành chức năng, các đơn vị quản lý khu, điểm du lịch và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ mùa du lịch.

"Mỗi người dân hãy là những hướng dẫn viên, đại sứ du lịch tích cực, trách nhiệm để mang đến cho du khách những trải nghiệm đáng nhớ", lãnh đạo tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh.