Những địa điểm "hot" tại Quảng Nam khởi động đón khách như thế nào?

Dân trí Phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn… đã có phương án đón khách nội địa, quốc tế, "check-in" trên cơ sở đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch.

Phố cổ Hội An

Cùng với việc thí điểm đón khách quốc tế, phố cổ Hội An (Quảng Nam) cũng chính thức đón khách nội địa từ 15/11. Mở cửa trở lại không gian phố đi bộ, các điểm tham quan liền kề phố cổ…

Hội An đón đoàn khách quốc tế đầu tiên "xông đất" vào 20/11 vừa qua theo tour khép kín, sau gần 2 năm "đóng băng" do dịch Covid-19.

Để kích cầu du lịch, Hội An cũng quyết định sẽ giảm 50% giá vé tham quan khu phố cổ và các làng nghề truyền thống.

Đến với phố cổ Hội An thời điểm này, du khách sẽ được tham gia trải nghiệm chuỗi sự kiện "Hội An chào năm mới - 2022" được tổ chức từ ngày 24/12/2021 - 2/1/2022.

Với hàng loạt chương trình hấp dẫn, độc đáo như hội đèn lồng Hội An, chợ phiên Hội An, chợ ẩm thực di sản Hội An, các chương trình biểu diễn đường phố, hoạt động chào Giáng sinh và năm mới 2022, dạ hội "Hội An chào năm mới 2022" vào đêm 31/12…

Du khách đến Hội An phải tuân thủ 5K phòng, chống dịch, quét mã PC-Covid trước khi vào tham quan phố cổ, các di tích…

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch TP Hội An chia sẻ, lộ trình du lịch Hội An sẽ theo 4 giai đoạn gồm cầm cự, duy trì, phục hồi ổn định, cuối cùng là tăng trưởng. Các giai đoạn này phụ thuộc vào nhiều yếu tố và có thể kéo dài 4-5 năm nên thời gian đầu sẽ rất khó khăn.

"Tuy nhiên, so với những lần trước, mở cửa lần này chắc chắn ổn định lâu dài hơn. Do đó, một số chương trình, sự kiện lớn của thành phố từ nay đến cuối năm như lễ Giáng sinh, Liên hoan ẩm thực Hội An và Dạ hội chào năm mới 2022 vẫn diễn ra bình thường.", ông Lanh khẳng định.

Thánh địa Mỹ Sơn

Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn cho biết, để chuẩn bị cho các sự kiện, hoạt động kích cầu du lịch Quảng Nam, cùng với Hội An, Di sản văn hóa Mỹ Sơn tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, dịch vụ đã có; đồng thời xây dựng thêm các sự kiện, sản phẩm độc đáo, mới mẻ để phục vụ du khách khi dịch Covid-19 được kiểm soát.

Đoàn khách quốc tế đầu tiên đến Khu đền tháp Mỹ Sơn (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) sau gần 2 năm gián đoạn.

Ngoài việc yêu cầu du khách phải đeo khẩu trang khi vào cổng tham quan, đơn vị bố trí phát miễn phí khẩu trang khi khách có nhu cầu hoặc sự cố mất khẩu trang tại các quầy, điểm dịch vụ.

Khoảng cách trong tiếp xúc giữa nhân viên và du khách, giữa các nhóm du khách với nhau, bố trí nhân viên làm việc từng vị trí phù hợp nhằm đảm bảo cho du khách vừa tham quan trải nghiệm vừa đáp ứng quy định an toàn phòng, chống dịch bệnh.

Đảo Ký ức Hội An mở cửa trở lại từ 18/12

Được chọn là điểm đến chính trong chuỗi sự kiện Lễ hội Đèn lồng của Hội An trong tháng 12, Ký ức Hội An sẽ chính thức mở cửa trở lại từ ngày 18/12.

Ký ức Hội An được chọn là điểm đến chính trong chuỗi sự kiện Lễ hội Đèn lồng của Hội An trong tháng 12.

Đại diện đảo Ký ức Hội An cho biết, đơn vị đã bắt đầu trang trí nhiều tiểu cảnh đèn lồng hấp dẫn theo chủ đề Giáng sinh và chính thức mở cửa đón du khách vào 3 ngày cuối tuần (thứ 6, 7 và Chủ Nhật) từ ngày 18/12.

Đến tham quan Ký ức Hội An trong thời gian này, du khách sẽ được hòa mình vào không khí Giáng sinh độc đáo, miễn phí tham quan công viên Ấn tượng Hội An với hàng nghìn góc check-in sống ảo, trải nghiệm hơn 20 minishow văn hóa mới nhất và thưởng thức show diễn thực cảnh mãn nhãn Ký ức Hội An….

Nhiều chương trình hấp dẫn chào đón du khách.

Ký ức Hội An luôn duy trì kích hoạt lá chắn 5 lớp kiểm soát 24/7 gồm 100% du khách tham quan Ký ức Hội An đều phải đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế trước khi vào khu vui chơi. Ký ức Hội An thực hiện phun khử khuẩn vệ sinh thường xuyên theo quy định…

"Thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" trong bối cảnh "bình thường mới", mở cửa đón khách du lịch một cách an toàn, bền vững, sẵn sàng nguồn lực, phương án, kế hoạch cùng các gói ưu đãi để đón bắt cơ hội phục hồi du lịch ngay khi có điều kiện... là những bước đi thận trọng, mạnh mẽ của Quảng Nam hiện tại cũng như thời gian tới.

Ngô Linh