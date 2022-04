Nhiều hoạt động văn hóa du lịch "Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam"

Lễ khai mạc sự kiện mở đầu cho các hoạt động trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc và văn hóa Hội An diễn ra liên tục trong hai ngày 22 và 23/4, với các gian hàng thủ công mỹ nghệ, thử mặc trang phục truyền thống Hanbok, xúc tiến du lịch, ẩm thực, giới thiệu nội dung văn hóa sáng tạo Hàn Quốc, chợ phiên Hội An, các hoạt động trải nghiệm trò chơi dân gian, vẽ mặt nạ, giới thiệu áo dài truyền thống…

Sự kiện "Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam", được khai mạc sáng 22/4 tại TP Hội An.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch TP Hội An - khẳng định những tinh hoa văn hóa được chắt lọc qua thời gian đã trở thành bản sắc, đặc trưng của hai dân tộc Việt - Hàn sẽ được thể hiện rõ nét trong những sự kiện, hoạt động của những ngày giao lưu văn hóa.

"Năm 2022 là cột mốc ghi dấu kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao bền chặt, hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc (1992-2022). Và Quảng Nam là tỉnh có mối quan hệ giao lưu bền chặt với các địa phương, đơn vị của Hàn Quốc trên nhiều lĩnh vực", Phó Chủ tịch TP Hội An phát biểu.

Tiết mục văn nghệ chào mừng "Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam".

Phó Chủ tịch TP Hội An cho rằng, thành phố Hội An, Quảng Nam cũng là điểm đến yêu thích luôn được du khách Hàn Quốc lựa chọn khi về du lịch tại Việt Nam. Sự kiện "Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam", với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn, tiếp tục dòng chảy của những sắc màu mới lạ, độc đáo cho mùa lễ hội năm nay tại Hội An.

Theo ban tổ chức, "Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam" là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện của năm du lịch Quốc gia - Quảng Nam 2022. Đây cũng là dịp để giới thiệu văn hóa Hàn Quốc đến với người dân Việt Nam, cũng như quảng bá những nét văn hóa đặc trưng của Hội An, Quảng Nam, Việt Nam ra nước ngoài.

Gian hàng văn hóa, ẩm thực đất nước Hàn Quốc tại lễ hội (Ảnh: BTC).