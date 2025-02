Người đàn ông 16 lần lái xe xuyên Việt đưa vợ du lịch "khắp thế gian"

U70 đạp xe xuyên Việt

Ông Nguyễn Lương Ngọc (SN 1961, quê Hà Nội), từng là hiệu trưởng trường cấp 3 ở Lâm Đồng (hiện đã về hưu và sống tại Lâm Đồng), có niềm đam mê lớn với du lịch. Năm 2019, khi bắt đầu làm quen với bộ môn đạp xe ở tuổi U60, ông Ngọc đã đặt mục tiêu thực hiện một chuyến đạp xe xuyên Việt.

Tháng 2/2023, sau khi nghỉ hưu được 2 năm, ông Ngọc cùng một người bạn thực hiện ước mơ đạp xe xuyên Việt. Hai người lớn tuổi đạp xe trong 5 ngày, vượt hơn 700km từ Lâm Đồng đến Cà Mau rồi lại đi ô tô về Lâm Đồng.

Sau đó, ông Ngọc cùng bạn dành 2 ngày để nghỉ ngơi, rồi lại đạp xe từ Lâm Đồng ra Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn). Chuyến đi dài 19 ngày với cung đường hơn 1.800km.

Ông Ngọc đam mê du lịch, thực hiện chuyến đạp xe xuyên Việt khi đã ở tuổi U70 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đến tháng 3/2024, ông Ngọc lại cùng những người bạn thực hiện mục tiêu chinh phục các tỉnh phía Bắc.

"Chúng tôi chở xe đạp ra Hà Nội và bắt đầu đạp xe từ Hà Nội lên Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh rồi quay về Hà Nội để đi ô tô về Lâm Đồng. Chuyến đi kéo dài 29 ngày với quãng đường 1.890km.

Khác với chuyến đi trước, chuyến này chủ yếu đèo dốc và rừng núi, nhiều đoạn vài chục cây số không có nhà dân. Vì thế, chúng tôi phải mang nồi, bát đĩa, bếp ga và thực phẩm để chủ động trong việc nấu nướng, ăn uống", ông nhớ lại.

Ông Ngọc hạnh phúc khi được đi đây đó, nhìn ngắm những cảnh đẹp của đất nước (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ông Ngọc chia sẻ, trong hành trình này, ông đã có cơ hội đi qua 4 huyện ở vùng núi đá Hà Giang là Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc. Ông được ngắm nhìn những con đèo, con dốc uốn lượn mang vẻ đẹp hùng vĩ như dốc Cổng Trời, dốc Thẩm Mã, đèo Mã Pí Lèng, dốc Khau Cốc Chà 14 tầng, dốc Nà Tềnh...

Khi biết hành trình đạp xe xuyên Việt của ông Ngọc, nhiều người bày tỏ sự nể phục sức khỏe và sự kiên trì của người đàn ông U70. Có người ở tuổi đôi mươi còn phải chào thua trước hành trình dài mà ông Ngọc đã chinh phục.

Vay tiền mua xe để du lịch xuyên Việt

Ông Ngọc chia sẻ, từ nhỏ bản thân đã yêu thích thể thao, chơi bóng đá, bóng bàn, cầu lông và đặc biệt là bộ môn chạy việt dã nên cũng có nền tảng thể lực tương đối bền bỉ.

Gia nhập môn đạp xe không lâu nhưng trong khoảng thời gian đó ông Ngọc kiên trì tập luyện với cường độ cao. Mỗi ngày ông đều đạp xe 40-50km vào buổi sáng, bất kể thời tiết thế nào.

"Có như vậy, tôi mới có thể chịu đựng được việc đạp xe 10 tiếng mỗi ngày, xuyên suốt gần 30 ngày của hành trình xuyên Việt bằng xe đạp", ông chia sẻ.

Ông Ngọc có chế độ tập luyện gắt gao để đảm bảo thể lực cho những chuyến đi dài (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Ngọc cho biết bản thân đam mê ô tô và thích du lịch từ nhỏ.

"Năm 1999, khi kinh tế còn khó khăn, mọi người thường vay tiền mua đất đai hoặc kinh doanh thì tôi đã vay ngân hàng 30 triệu đồng để mua chiếc ô tô đầu tiên.

Vào đúng dịp Tết năm đó, tôi cùng vợ (bà Thiều Thị Ngọc Dung (SN 1962), cũng là giáo viên hiện đã về hưu,

thực hiện chuyến đi từ Đà Lạt đến Sơn La với quãng đường cả đi lẫn về hơn 3.600km", ông Ngọc nói.

Trong chuyến đi này, khi mới di chuyển được một đoạn hơn 100km, xe của ông Ngọc bị thủng thùng xăng do va phải đá. Vết thủng to bằng 3 ngón tay. Không tìm được chỗ sửa xe, ông Ngọc phải đi tìm mua can đựng xăng và một số đồ nghề để tự kết nối tạm thời can đựng xăng vào trước bình xăng con.

"Vợ tôi ngồi ghế phụ ôm can xăng trong suốt quá trình tôi lái xe mấy trăm ki-lô-mét. Về đến Hà Nội chúng tôi mới tìm được chỗ hàn bình xăng rồi đến ngày hôm sau mới chạy tiếp về Lâm Đồng", ông nhớ lại.

Ông Ngọc và vợ đều là giáo viên đã về hưu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Với ông Ngọc, đó là chuyến đi gian truân nhất vì phải đối mặt rất nhiều sự cố. Song, chuyến đi đó cũng mang đến sự tự tin để ông thực hiện những chuyến đi sau này.

Cùng vợ đi "khắp thế gian"

Từ đó đến nay, ông Ngọc và vợ đã có 16 chuyến du lịch xuyên Việt bằng ô tô, đi qua 63 tỉnh thành ở Việt Nam và đặt chân đến 4 điểm cực Đông - Tây - Nam - Bắc của đất nước. Ông hạnh phúc khi vợ và các con đã luôn bên cạnh ủng hộ đam mê của mình.

"Những chuyến du lịch bằng ô tô, vợ tôi luôn là người kề cận, đồng hành cùng tôi. Tôi có hai cô con gái, ai cũng đã có gia đình riêng nhưng vẫn luôn dõi theo hành trình của tôi.

Các thành viên trong gia đình luôn tin tưởng vào bản lĩnh và nghị lực của tôi. Các con cũng đam mê du lịch và từng tự lái ô tô xuyên Việt", ông chia sẻ.

Vợ ông Ngọc luôn đồng hành cùng ông trong những chuyến du lịch bằng ô tô (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhắc về gia đình, ông Ngọc lại bồi hồi nhớ về chuyến đi nhiều kỷ niệm và để lại cho ông nhiều cảm xúc nhất. Ông kể, Tết Nguyên đán năm 2014, ông cùng vợ, 2 con gái, con rể và 3 cháu ngoại đã cùng nhau thực hiện chuyến phượt các tỉnh Đông - Tây Bắc.

"Cả nhà 8 người đi bằng 2 xe. Xuyên suốt chuyến đi, tôi và các con thay nhau lái. Chúng tôi được chiêm ngưỡng cảnh thiên nhiên hùng vĩ của vùng núi phía Bắc, cảm nhận được tình người sâu đậm của người dân địa phương, mở mang tầm mắt.

Được khám phá đó đây, trải nghiệm nhiều điều mới lạ cùng với gia đình của mình là điều quý giá không gì bằng. Chuyến đi đã để lại cho tôi rất nhiều cảm xúc khó tả", ông kể.

Trong năm nay, ông Ngọc có dự định đạp xe khám phá 13 tỉnh miền Tây Nam Bộ. Ông cũng bật mí, có thể chuyến đi này của ông sẽ là một chuyến "độc hành".