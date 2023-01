Ngôi đền của hàng nghìn chú mèo vẫy tay như bùa cầu may mang tới hạnh phúc

Câu chuyện về chú mèo thần tài

Trong văn hóa Nhật Bản, mèo may mắn Maneki Neko là một dạng linh vật cầu may phổ biến. Chúng được dùng với ý nghĩa cầu mong sức khỏe, tránh khỏi bệnh tật, mang lại nhiều may mắn cho gia chủ.

Maneki Neko, chú mèo may mắn trong văn hóa Nhật Bản (Ảnh: All about Japan).

Tại "xứ sở hoa anh đào", mèo thần tài, mèo may mắn, mèo tiền bạc hay mèo mời khách đều gọi chung là Maneki Neko, với biểu tượng chú mèo giơ một chân trước lên, như để "chiêu dụ" tài lộc.

Khi du khách tới thăm các cửa hiệu, nhà hàng ở Nhật Bản thường thấy tượng của một chú mèo nhỏ đang vẫy tay chào đặt ở ngay cửa ra vào. Ngày nay, nhiều bức tượng còn được lắp thêm bộ nạp điện hoặc pin để chân chú mèo chuyển động như đang vẫy thực sự. Người dân địa phương cho rằng, đây là biểu tượng của hạnh phúc.

Nguồn gốc mèo thần tài được cho là xuất phát từ ngôi đền Gotokuji (Ảnh: Live Japan).

Có rất nhiều truyền thuyết về sự ra đời của mèo Maneki Neko, nhưng nguồn gốc của chúng được biết tới phổ biến nhất xuất phát từ ngôi đền Gotokuji nằm ở ngoại ô thành phố Tokyo.

Chuyện từ thời Edo (1603-1868), kể về một con mèo của vị thầy tu tại đền Gotokuji. Con vật được đặt tên là Tama. Dù sống khổ hạnh nhưng thầy tu vẫn hàng ngày vẫn chia sẻ phần ăn cho chú mèo cưng.

Một ngày nọ, vị lãnh chúa trong vùng đang đi săn bỗng trời đổ cơn mưa lớn. Khi đang đứng trú mưa dưới gốc cây gần đền, ông bỗng thấy một con mèo đi ngang qua và giơ chân lên vẫy nên tò mò đi theo. Chẳng ngờ, vừa rời khỏi nơi trú ẩn, cây cổ thụ bị sét đánh, đổ rạp xuống đất.

Đền Gotokuji nằm ở vùng ngoại ô của Tokyo (Ảnh: Medium).

Để tạ ơn cứu mạng, vị lãnh chúa đã quyên góp nhiều tiền bạc, của cải trùng tu, sửa chữa ngôi đền. Nơi này được đổi tên thành đền Gotokuji vào năm 1697. Sau khi chú mèo Tama chết, nó được chôn tại nghĩa trang dành riêng cho loài mèo.

Tại đây, người ta còn dựng nên bức tượng đặt tên là Maneki Neko để tưởng nhớ. Và thành thông lệ, du khách thập phương tới thăm viếng đền sẽ tới cúng bái bức tượng mèo, cầu mong sức khỏe, tiền tài, gặp nhiều phước lành.

Ngôi đền cổ của hàng nghìn bức tượng mèo

Gotokuji là ngôi đền Phật giáo nằm ở quận Setagaya của Tokyo. Từ trung tâm thành phố, du khách đi tới ga Shinjuku trên tuyến Odakyu theo hướng Hon-Atsugi đến thẳng ga Gotokuji. Hành trình mất khoảng 30 phút.

Ngôi đền nằm cách ga Gotokuji chưa tới 5 phút đi bộ. Nơi này mở cửa đón khách từ 6 giờ sáng tới 6 giờ tối, vào cửa miễn phí.

Nơi đây có hàng nghìn bức tượng mèo lớn nhỏ khác nhau (Ảnh: Studioshuko).

Đền Gotojuki là nơi đặt nhiều bức tượng mèo Maneki Neko hơn bất cứ ngôi đền chùa nào ở Nhật Bản.

Một góc nhỏ trong đền có đặt các giá gỗ, trưng bày rất nhiều chú mèo thần tài, với số lượng có thể lên tới hàng nghìn. Những bức tượng với đủ mọi kích cỡ, làm từ nhiều vật liệu khác nhau như gỗ, đá, kim loại, sứ, cùng nhiều màu sắc khác nhau. Trong đó, nhiều nhất là tượng mèo màu trắng theo kiểu truyền thống.

Không chỉ là điểm đến tôn giáo, nằm yên tĩnh ở vùng ngoại ô, ngôi đền còn là nơi dành cho những tín đồ yêu mèo, quan tâm tới văn hóa, lịch sử Nhật Bản. Tại đây, du khách sẽ cảm nhận được lòng hiếu khách, sự tiếp đón nồng hậu của các nhân viên. Gần như không còn rào cản ngôn ngữ bởi du khách có thể tìm hiểu nhiều câu chuyện lịch sử bằng tiếng Anh.

Cảnh quan thanh bình trong đền (Ảnh: Medium).

Bên trong đền có bày bán omikuji (một loại quẻ bói giấy của người Nhật) và nhiều tượng mèo với đủ kích thước, màu sắc. Loại tượng lớn có giá khoảng 5.000 Yên (gần 900 nghìn đồng). Du khách thường mua những món lưu niệm này về làm quà, với hy vọng gặp nhiều may mắn, tài lộc.

Khuôn viên đền Gotokuji được thiết kế với những vườn cây theo lối kiến trúc truyền thống tiêu biểu của Nhật, trở thành điểm đến cho những tín đồ muốn tĩnh tâm, tìm về nơi bình yên.

Ý nghĩa về màu sắc và những món vật mèo may mắn giữ dưới chân

Màu sắc của mỗi chú mèo Maneki Neko lại mang những ý nghĩa và biểu tượng khác nhau. Mèo tam thể là sự kết hợp màu sắc truyền thống, được xem là may mắn nhất.

Mèo màu trắng là biểu tượng của hạnh phúc, sự thuần khiết và những điều tốt lành.

Mèo màu vàng mang lại giàu có và sự thịnh vượng.

Những chú mèo có màu sắc khác nhau sẽ tượng trưng cho các biểu tượng khác nhau (Ảnh: Flickr).

Mèo màu đỏ mang ý nghĩa thành công trong tình yêu và các mối quan hệ.

Mèo màu xanh lá cây mang lại sức khỏe tốt.

Mèo màu đen tượng trưng cho sức khỏe, xua đuổi những điều kém may mắn. Ngày nay, mèo Maneki Neko màu đen được các thiếu nữ Nhật Bản ưa chuộng vì cho rằng sẽ giúp họ tránh khỏi những kẻ quấy rối.

Những món vật mà chú mèo Maneki Neko giữ dưới chân lại mang biểu tượng khác nhau. Nếu là đồng Koban (loại đồng xu Nhật Bản từ thời kỳ Edo), có ý nghĩa mang sự may mắn trở lại.

Nếu dưới chân mèo là cái búa nhỏ sẽ tượng trưng cho sự giàu có. Con cá là biểu tượng của sự sung túc và may mắn. Viên đá quý mang ý nghĩa của sự khôn ngoan.