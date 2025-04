Nghệ sĩ Xuân Bắc hiến kế giúp Hà Giang hút phim "bom tấn" đến quay

Trước hơn 200 người tham dự Diễn đàn, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - nhắc lại kỷ niệm cùng gần 2.000 người hát vang ca khúc "Hà Giang quê hương tôi" trên mảnh đất địa đầu của Tổ quốc. Đồng thời, nghệ sĩ bày tỏ sự ấn tượng về phong cảnh thiên nhiên hoang sơ và tươi đẹp, thiên nhiên tráng lệ, bản sắc văn hóa đặc sắc...

Với những lợi thế đó, nghệ sĩ Xuân Bắc cho rằng đã có nhiều bộ phim được quay tại đây nhưng "vẫn là chưa đủ", Hà Giang xứng đáng hiện diện nhiều hơn trên bản đồ văn hóa nghệ thuật.

"Tôi thấy rằng, bất kỳ ai nhận lời mời đóng phim hay làm những tác phẩm điện ảnh ở Hà Giang đều có sự hào hứng và khát khao. Tôi mong muốn địa phương cần có sự đầu tư về giao thông tốt hơn nữa", nam nghệ sĩ nhấn mạnh.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, ông Hà Văn Siêu - Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam - cho rằng để xứng đáng với danh hiệu điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu châu Á, Hà Giang cần tìm ý tưởng, sản phẩm du lịch mới nhưng quan trọng là quảng bá rộng rãi để thế giới biết đến.

Ông Siêu gợi mở: "Hà Giang cần phát huy những giá trị truyền thống, màu sắc văn hóa phong phú đa dạng. Bên cạnh đó, trong quá trình phát triển cũng cần coi trọng trải nghiệm của du khách. Vì trải nghiệm càng ý nghĩa, ấn tượng thì du khách sẽ thu hút thêm người thân, bạn bè đến với Hà Giang.

Trong du lịch bền vững, ngoài yếu tố xanh, giữ được vẻ đẹp của thiên nhiên và môi trường, mục đích chính vẫn là mang lại giá trị, nâng cao đời sống của bà con địa phương".

Từ con số 0 thành trung tâm du lịch lớn

Tại Diễn đàn, ông Vũ Thế Bình (Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam) bày tỏ sự ấn tượng khi Hà Giang vươn mình từ con số 0 để trở thành trung tâm du lịch lớn của Việt Nam. Thời gian qua, địa phương này đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của những người làm du lịch và du khách.

"20 năm trước, lần đầu tiên đến Hà Giang, chúng tôi không ngờ nơi đây có không gian hùng vĩ như vậy. Địa phương này có Mã Pì Lèng, con đường Hạnh Phúc (quốc lộ 4C), hẻm Tu Sản, nay trở thành những đặc sản du lịch không nơi nào có được...", ông Vũ Thế Bình nhớ lại.

Để Hà Giang ngày càng thu hút du khách, ông Bình cho rằng, tỉnh cần chú trọng sản phẩm du lịch độc đáo gắn với văn hóa đặc trưng, có chính sách phù hợp cho lĩnh vực này, có đủ nguồn nhân lực để phục vụ du khách và xúc tiến du lịch để tiếp cận khách hàng.

Liên quan đến chuyển đổi số trong du lịch, ông Nguyễn Quyết Tâm - CEO VietISO - cho rằng Hà Giang cần xây dựng bộ nhận diện thương hiệu trên môi trường số một cách dễ nhận diện, có cơ sở dữ liệu du lịch hoàn chỉnh, tăng cường truyền thông số một cách hấp dẫn.

Phát biểu bế mạc Diễn đàn, bà Vương Ngọc Hà (Phó Chủ tịch UBND tỉnh) cho hay trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường kết nối hạ tầng giao thông và thu hút đầu tư vào du lịch.

"Tỉnh sẽ đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng giao thông, đặc biệt là tuyến cao tốc Hà Nội - Tuyên Quang - Hà Giang, nhằm nâng cao khả năng kết nối với các tỉnh, thành phố lớn trong cả nước. Tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thu hút đầu tư vào các khu nghỉ dưỡng, khách sạn, khu vui chơi giải trí và các dịch vụ du lịch cao cấp", bà Hà cho biết.

Ngoài ra, tỉnh chú trọng vào việc phát triển các sản phẩm du lịch đặc sắc, độc đáo, đồng thời thúc đẩy các loại hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch mạo hiểm để phục vụ nhu cầu du khách.

Bên cạnh đó, Hà Giang chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực từ đội ngũ hướng dẫn viên, nhân viên khách sạn đến các nhà quản lý du lịch, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.

"Hà Giang cũng tăng cường quảng bá và xúc tiến du lịch. Với mục tiêu xây dựng một thương hiệu du lịch Hà Giang mạnh mẽ, tỉnh sẽ thực hiện các chiến lược tuyên truyền quảng bá qua các kênh truyền thông trong nước và quốc tế", bà Hà nói.

Trong những năm qua, Hà Giang là địa phương có tốc độ tăng trưởng về du lịch nhanh chóng. Năm 2014, Hà Giang chỉ đón 650.000 lượt du khách thì 10 năm sau tỉnh đã đón hơn 3,2 triệu lượt du khách.

Hà Giang thường xuyên nằm trong danh sách các điểm đến lý tưởng do những tạp chí du lịch uy tín trên thế giới bình chọn. Cụ thể như, Hà Giang được The New York Times của Mỹ xếp vào danh sách các điểm đến hấp dẫn trên thế giới. Năm 2023, tỉnh này được Tổ chức giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards - WTA) vinh danh là điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á năm 2023 và là điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu châu Á năm 2024.