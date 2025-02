Nghệ An thu gần 500 tỷ đồng từ du lịch dịp Tết Nguyên đán

Ngày 3/2, Sở Du lịch tỉnh Nghệ An cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, thời tiết mát mẻ và không mưa đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tham quan du lịch tại địa phương.

Nhờ điều kiện thời tiết lý tưởng, nhiều điểm du lịch và đền chùa tại Nghệ An đã thu hút đông đảo du khách trong kỳ nghỉ Tết.

Du khách đổ về chùa Đại Tuệ, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn tham quan ngày đầu năm (Ảnh: Trần Quốc).

Trong 9 ngày nghỉ Tết (từ 26 tháng Chạp đến mùng 5 Tết Ất Tỵ), Nghệ An đã đón khoảng 430.000 lượt khách tham quan.

Trong số đó, lượng khách lưu trú đạt 138.000 lượt. Riêng ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ (ngày 2/2), các điểm du lịch đã đón hơn 80.000 lượt du khách. Tổng doanh thu từ du lịch trong 9 ngày nghỉ Tết đạt hơn 479 tỷ đồng.

Các điểm du lịch nổi bật thu hút lượng lớn khách tham quan, gồm: Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, đền Ông Hoàng Mười (huyện Hưng Nguyên), đền Cờn (thị xã Hoàng Mai), chùa Đại Tuệ (Nam Đàn), đền thờ Hoàng đế Quang Trung (thành phố Vinh)…

Hàng nghìn người đổ về chùa Đại Tuệ đầu năm (Ảnh: Trần Quốc).

Để đảm bảo tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, Thanh tra Sở Du lịch Nghệ An đã phối hợp với Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra nhiều địa điểm tham quan du lịch trên địa bàn.

Qua công tác kiểm tra, đoàn đã yêu cầu các địa điểm du lịch tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn cho khách du lịch.