Nghệ An mở cửa lại hoạt động du lịch và đón khách quốc tế

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An, hai năm vừa qua là khoảng thời gian đầy khó khăn và thách thức đối với chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp du lịch tỉnh Nghệ An.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhiều cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch đã phải tạm dừng hoạt động, một số duy trì hoạt động cầm chừng, phần lớn lao động trong ngành du lịch, dịch vụ mất việc làm, phải chuyển sang các ngành nghề khác để lao động, kiếm sống.

Đầu năm 2022, với nhiều chính sách linh hoạt, đặc biệt từ ngày 15/3, Việt Nam chính thức mở cửa lại hoạt động du lịch. Cùng với kế hoạch triển khai mở cửa lại hoạt động du lịch của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, hướng dẫn phòng, chống dịch đối với người nhập cảnh của Bộ Y tế và Nghị quyết của Chính phủ về miễn thị thực cho công dân các nước.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An phát biểu tại hội nghị.

"Có thể nói, đến thời điểm hiện nay, chúng ta có đầy đủ chủ trương, chính sách để triển khai mở cửa lại hoạt động du lịch cả nội địa và quốc tế. Nhiệm vụ quan trọng là việc tổ chức thực hiện sao cho an toàn, khoa học và đem lại những kết quả cao nhất", ông Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ.

Cũng theo ông Nguyễn Mạnh Cường, việc mở cửa lại hoạt động du lịch và đón khách quốc tế, điều này đòi hỏi sự chung tay, phối hợp chặt chẽ, sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, các địa phương và doanh nghiệp.

"Trên cơ sở tiềm năng du lịch Nghệ An và các kinh nghiệm của tỉnh, thành phố, của quốc tế, chúng ta cũng cùng lúc cần phối hợp triển khai đồng bộ nhiều biện pháp liên quan, từ chính sách xuất nhập cảnh, các biện pháp cách ly, phòng dịch, công tác thông tin, quảng bá, xúc tiến du lịch, đến xây dựng các sản phẩm du lịch, công tác chuẩn bị về nhân lực, đẩy mạnh chuyển đối số…", ông Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ thêm.

Pù Xai Lai Leng - điểm khám phá du lịch hấp dẫn ở Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.

Tại hội nghị nhiều ý kiến đang phân vân về việc F0 "bất đắc dĩ" khi đang đi du lịch mắc phải. Về vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Lê, Phó giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, quan niệm Ngành y tế là luôn đồng tình với việc mở cửa, nhưng phải đặt sức khỏe của con người lên hàng đầu. Trước hết, tất cả các hoạt động đến du lịch, phải có tất cả các phương án và kịch bản để ứng phó với dịch bệnh và theo quy định của Bộ Y tế.

"Nếu trong đoàn du lịch phát hiện F0 thì trước mắt phải cho cách ly ngay tại chỗ và lên phương án phù hợp nhất cho du khách vừa đảm bảo sức khỏe, vừa an toàn", ông Lê nói.

Cũng theo lãnh đạo Sở Du lịch Nghệ An, do đại dịch Covid-19 xảy ra, đặc biệt trong đợt bùng phát lần thứ 4 đầu năm 2021 đã làm "đóng băng" gần như toàn bộ nền kinh tế, trong đó có hoạt động du lịch.

Sở Du lịch Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai mở cửa hoạt động du lịch và đón khách du lịch quốc tế đến Nghệ An năm 2022.

Năm 2020, tổng lượt khách du lịch đến Nghệ An đạt 53% so với năm 2019; doanh thu du lịch đạt 56% so với năm 2019. Năm 2021, tổng lượt khách du lịch đến Nghệ An đạt 54% so với năm 2020; doanh thu du lịch đạt 43% so với năm 2020. Phần lớn các doanh nghiệp lữ hành dừng hoạt động; một số cơ sở lưu trú du lịch còn hoạt động cầm chừng; 90% người lao động trong ngành mất việc làm.

Với bức tranh như vậy cho thấy ngành du lịch Nghệ An cũng chịu ảnh hưởng hết sức nặng nề của đại dịch Covid-19. Năm 2022, với việc Chính phủ chính thức mở cửa lại hoạt động du lịch, Nghệ An hy vọng sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách.