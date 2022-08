Ngành vui chơi giải trí Việt Nam và thế giới đang dần thu hẹp khoảng cách

Theo thống kê của Hiệp hội Giải trí theo chủ đề (TEA), năm 2019 các công viên chủ đề, công viên nước và điểm tham quan hàng đầu thế giới đón tới 521 triệu lượt khách truy cập, tăng trưởng 4% so với năm 2018. Sức hút của những công viên Disneyland, Universal Studios... có thể lý giải bởi muôn vàn trải nghiệm cho mọi lứa tuổi, từ hàng trăm trò chơi và điểm tham quan đẳng cấp đến những show trình diễn mãn nhãn hay thế giới ẩm thực, nghỉ dưỡng đa dạng.

Không chỉ còn là những trải nghiệm xa xỉ như cách đây một thập kỷ trước, nay các công viên chủ đề tầm cỡ quốc tế ngay tại Việt Nam đã trở thành một trải nghiệm khá phổ thông, với mức giá so với quốc tế thì hợp túi tiền hơn, và quan trọng là các trò vui cũng hấp dẫn không thua kém. Từ Sa Pa, Hạ Long, Đà Nẵng, cho đến Phú Quốc…. Có thể nói, chính các công viên chủ đề đã từng bước mang thế giới về Việt Nam và đưa du lịch Việt Nam ghi danh trên bản đồ thế giới.

Thế giới cổ tích trên đỉnh Bà Nà.

Ghi danh Việt Nam trên bản đồ du lịch vui chơi giải trí thế giới

Những năm gần đây, lĩnh vực du lịch giải trí thế giới đã ghi nhận thêm sự góp mặt của các công viên và tổ hợp giải trí đẳng cấp tại Việt Nam. Cụ thể, các công viên mang thương hiệu Sun World của Tập đoàn Sun Group đều là thành viên của Hiệp hội các công viên giải trí và du lịch quốc tế IAAPA, và liên tục đón nhận các giải thưởng quốc tế danh giá cũng như kỷ lục khiến thế giới nể phục.

Chẳng hạn, Sun World Ba Na Hills tại Đà Nẵng với những hệ thống cáp treo đạt nhiều kỷ lục Guinness từng được World Travel Awards vinh danh "Khu du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới 2021", "Công viên chủ đề hàng đầu châu Á 2021", và sở hữu Cầu Vàng - "Cây cầu du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới 2021".

Không chỉ đưa du khách đến với thiên nhiên đẹp mê mải của vùng biển miền Trung, Sun World Ba Na Hills mở ra một hành trình bất tận ở ngôi làng nước Pháp cổ kính, thơ mộng; khu vui chơi trong nhà lớn nhất Đông Nam Á - Fantasy Park và những show diễn mãn nhãn như "Trận chiến ở vương quốc mặt trăng" với 160 vũ công chuyên nghiệp từ nhiều quốc gia trên thế giới. Sun World Ba Na Hills đã trở thành một điểm phải đến trong đời của không chỉ du khách Việt, mà nói như Michael Hunter Smith, Giám đốc Marketing của Giải thưởng World Luxury Hotel Awards, thì đây là "một điểm phải đến trước khi chết".

Cầu Vàng Sun World Ba Na Hills.

Nếu trên thế giới, Disneyland ghi dấu ấn với chủ đề về xứ sở cổ tích và những nhân vật trong loạt phim hoạt hình của Disney hay Universal Studios chung thành với chủ đề phim Hollywood ở mọi vùng đất, thì các công viên giải trí tại Việt Nam lại phát huy giá trị cốt lõi của mỗi vùng đất mà chúng ngự trị.

Đi vào hoạt động năm 2016, Sun World Fansipan Legend đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới khi được WTA vinh danh là Điểm du lịch văn hóa hàng đầu thế giới (năm 2019, 2020, 2021) và điểm du lịch có phong cảnh thiên nhiên hàng đầu thế giới (năm 2020, 2021). Sun World Fansipan Legend không chỉ thực hiện giấc mơ chinh phục đỉnh Nóc nhà Đông Dương tưởng như xa vời của hàng triệu du khách, mà còn mang đến một hành trình của văn hóa đặc sắc từ những công trình kiến trúc tâm linh mang dáng dấp chùa Việt ẩn hiện trong mây, đến sắc màu Tây Bắc nơi phiên chợ vùng cao, show diễn nghệ thuật dàn dựng công phu "Vũ điệu trên mây" hay mùa giải "Vó ngựa trên mây".

Ghi danh với nhiều giải thưởng và kỷ lục quốc tế, các công viên và tổ hợp giải trí Sun World đang góp phần thu hẹp dần khoảng cách giữa Việt Nam với thế giới trong ngành công nghiệp du lịch giải trí, và từng bước khẳng định thương hiệu riêng có của Việt Nam với thế giới.

Sun World Fansipan Legend nơi đỉnh thiêng Fansipan.

Đẳng cấp quốc tế - mức giá Việt Nam

Đi chơi công viên giải trí tầm cỡ thế giới, vốn dĩ giá vé chưa bao giờ rẻ và hình ảnh hàng dài người chờ đợi cả tiếng để vui chơi không lạ. Để có thể tham quan 7 vùng đất trong Walt Disney Hong Kong mức giá vé phải trả là 639 HK$ (tương đương 1.890.000 đồng). Tất nhiên, bạn sẽ không có đủ sức trong một ngày để có thể chơi quá 6-7 trò chơi và "tiêu" hết số tiền vé đã chi trả. Tại Trung Quốc, đến Ngọc Long Tuyết Sơn cần khoảng 2 triệu đồng để trải nghiệm cáp treo và xem show diễn Ấn Tượng Lệ Giang. Thời gian chờ đợi lên cáp ở đây có thể lên tới 40 phút.

Còn tại Việt Nam, với mức giá dao động từ 600.000 đến hơn 800.000 đồng, các công viên giải trí đã mở ra một thế giới trải nghiệm bất tận. Tuy nhiên, với số lượng khách không quá lớn, thời gian chờ đợi của du khách chủ yếu là khi mua vé vào cổng hay xếp hàng lên cáp treo ở các Sun World, còn thời gian chờ tới lượt chơi game, theo nhiều du khách và đại diện các công viên cho biết thì chỉ khoảng hơn 10 phút.

Sun World Fansipan Legend là điểm đến có thể so sánh với Ngọc Long Tuyết Sơn với vẻ đẹp kỳ vĩ và trải nghiệm văn hóa đặc sắc. Với mức giá vé trọn gói là 715.000 đồng, du khách có thể đi cáp treo ngắm toàn cảnh dãy Hoàng Liên hùng vĩ, chạm tay vào Nóc nhà Đông Dương, tham quan quần thể văn hóa tâm linh kỳ vĩ, thung lũng hoa hồng lớn nhất Việt Nam. Và đặc biệt, du khách không phải trả thêm chi phí để được xem những show diễn hoành tráng trên đỉnh Fansipan như Vũ điệu trên mây hay Chuyện tình Đỗ quyên…

Tương tự, tại Sun World Ba Na Hills, 825.000 đồng là mức phí phải trả để du khách được thoải mái trải nghiệm tất cả các hạng mục vui chơi giải trí tại đây như khu hơn 100 trò chơi tại khu vui chơi trong nhà Fantasy Park, xem phim tại rạp chiếu phim Airship ở Lâu đài Mặt Trăng, hay thưởng thức show diễn hoành tráng và đậm tính nghệ thuật "Trận chiến tại Vương quốc Mặt Trăng" quy tụ hàng trăm diễn viên quốc tế.

Tại đảo Ngọc, Sun World Phu Quoc là một công viên giải trí mới nổi nhưng đã mang tới nhiều trải nhiệm hấp dẫn giữa thiên nhiên kỳ thú và thế giới trò chơi đa dạng, sôi động. Tuyến cáp treo ba dây vượt biển dài nhất thế giới tại đây đưa du khách thưởng ngoạn vẻ đẹp trù phú với thảm thực vật xanh rì, nước biển trong xanh của đảo Hòn Thơm. Tại đây, du khách sẽ có rất nhiều trải nghiệm hấp dẫn như đi bộ dưới đáy biển ngắm rạn san hô nhiều màu sắc, lướt cano siêu tốc, dù lượn trên biển hay đến với Aquatopia - Công viên nước hàng đầu châu Á với hơn 20 trò chơi hấp dẫn. Chưa hết, mới đây công viên đã thêm vào bộ sưu tập kỷ lục của mình trò chơi "Mộc Xà Thịnh Nộ", tàu lượn bằng gỗ đầu tiên tại Việt Nam với tốc độ 80 km/h và đài quan sát Mắt Đại Bàng với độ cao 120m để có thể ngắm toàn cảnh đảo Hòn Thơm xinh đẹp. Về mức giá, khu du lịch ở Hòn Thơm mang đến gói trải nghiệm "all in one" công viên chủ đề, công viên nước và buffet trưa chỉ với giá 639.000 đồng

Sun World Phu Quoc với phân khu công viên nước Aquatopia và Làng Exotica mở ra thế giới trải nghiệm bất tận.

Để du khách thuận lợi trải nghiệm đa dạng trò chơi và không phải chờ lâu, các công viên giải trí còn tung nhiều ưu đãi và tăng cường các trải nghiệm về đêm. Ví như combo Ba Na By Night giá 700.000 đồng/ người lớn và 520.000 đồng/ trẻ em, du khách được đưa đón 2 chiều từ trung tâm Đà Nẵng đến Bà Nà và thưởng thức buffet không giới hạn với hơn 70 món và bia Đức thượng hạng. Hay ở Sun World Phu Quoc, combo "Đêm thiên đường" cũng là một lựa chọn được nhiều du khách ưa thích, khi với mức giá 700.000 đồng/ người lớn và 350.000 đồng/ trẻ em gồm cáp treo và tiệc buffet tối, du khách có thể tận hưởng vẻ đẹp tại Hòn Thơm trong ánh hoàng hôn và tránh được tình trạng đông đúc du khách vào những ngày cuối tuần.

Có thể thấy, dù mới gia nhập ngành công nghiệp du lịch giải trí được hơn 10 năm, nhưng Việt Nam đã đưa được những trải nghiệm tinh hoa của thế giới về cho du khách người Việt. Dẫu so với những tên tuổi đình đám toàn cầu như Disneyland hay Europa Park, quy mô các công viên chủ đề Việt có thể chưa bằng, nhưng việc gia tăng liên tục các trải nghiệm độc đáo riêng có và không lặp lại, cộng với mức giá vé hợp lý chính là điểm cộng khiến các công viên giải trí Việt trở thành thỏi nam châm hút khách cả trong nước và quốc tế.