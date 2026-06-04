Ngai vua triều Nguyễn bị phá hoại được phục chế, trưng bày trở lại

Sáng 4/6, ngai vua triều Nguyễn được trưng bày trở lại tại trung tâm điện Thái Hòa, bên trong Đại nội Huế (phường Phú Xuân, thành phố Huế) sau hơn 1 năm bị du khách làm hỏng.

Theo ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, việc phục chế bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn được thực hiện nghiêm túc, thận trọng, đúng quy định pháp luật và chuẩn mực chuyên môn về bảo tồn di sản.

Ngai vua triều Nguyễn trước thời điểm bị du khách xâm hại (Ảnh: Vi Thảo).

Công tác phục chế được thực hiện từ ngày 22/4 đến ngày 4/5 tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Trong suốt quá trình triển khai, Hội đồng chuyên môn đã kiểm tra, giám sát chặt chẽ các bước phục chế nhằm bảo đảm yêu cầu khoa học, kỹ thuật và nguyên tắc bảo tồn di sản.

Việc phục chế tuân thủ các nguyên tắc bảo tồn tối đa yếu tố gốc, ưu tiên sử dụng vật liệu tương thích với chất liệu nguyên bản và áp dụng kỹ thuật can thiệp tối thiểu, không xâm lấn, không làm mới hiện vật.

Đội ngũ nghệ nhân phục chế đã tận dụng tối đa các mảnh vỡ gốc bị phá hoại, bảo đảm tính ổn định, an toàn và khả năng nhận diện giá trị nguyên bản của bảo vật.

Ngai vua triều Nguyễn sau khi bị du khách phá hoại (Nguồn: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế).

Trong quá trình phục chế, các nghệ nhân đã làm sạch khô, xử lý nấm mốc, mối mọt theo quy trình, gắn kết hoàn chỉnh 14 mảnh vỡ của tay ngai bên trái; sử dụng gỗ đồng chất và bột gỗ mịn trộn sơn sống để xử lý các vết nứt, khuyết thiếu; phục hồi phần mộng nối giữa tay ngai; ổn định các phần bong tróc bằng keo chuyên dụng. Các vị trí bị mất đã được phục hồi theo kỹ thuật truyền thống.

Đội ngũ phục chế sử dụng sơn ta và vàng thật để hoàn thiện đúng kỹ thuật truyền thống; phủ lớp bảo vệ mỏng, trong suốt, không làm thay đổi giá trị thẩm mỹ ban đầu của hiện vật.

Theo ông Trung, toàn bộ quá trình phục chế được quay phim, chụp ảnh, lập hồ sơ tư liệu và lưu trữ theo quy định, phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu, bảo quản lâu dài và minh bạch hóa quy trình chuyên môn.

Bảo vật trải qua quá trình phục chế nghiêm ngặt theo quy định (Nguồn: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế).

Sau phục chế, hiện vật đã được ổn định về kết cấu, phục hồi phần tay ngai bị phá hoại, bảo đảm đúng hình dáng, kích thước, màu sắc nguyên bản theo hồ sơ công nhận bảo vật quốc gia năm 2015. Quá trình phục chế không sáng tạo thêm hoa văn, họa tiết mới, không làm sai lệch yếu tố gốc.